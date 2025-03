El Inter Miami dio a conocer el parte médico de Messi tras la lesión que lo dejó afuera de la convocatoria de la Selección

El atacante marcó un gol ante Atlanta United, pero se lesionó (Mandatory Credit: Brett Davis-Imagn Images)

La selección argentina sufrió un duro golpe antes de la doble fecha de Eliminatorias sudamericanas, en la que se medirá ante Uruguay en Montevideo y Brasil en el Monumental. El capitán Lionel Messi fue dado de baja por Lionel Scaloni a raíz de la lesión en el aductor izquierdo que sufrió este domingo en la victoria de su equipo, el Inter Miami, por 2 a 1 ante Atlanta United, por la MLS.

Las Garzas publicaron esta tarde un parte médico con detalles de la dolencia que no le permitió disputar sus primeros partidos con la casaca albiceleste de 2025. “El Inter Miami CF ha proporcionado una actualización sobre la lesión del capitán Leo Messi. Se sometió a una resonancia magnética esta mañana para evaluar la magnitud de la molestia en la región del aductor, que experimentó durante el partido de anoche contra el Atlanta United”, prologó el club en un comunicado difundido en sus redes sociales.

“Los resultados del examen confirmaron la presencia de una lesión de bajo grado en el músculo aductor. Su progreso clínico y respuesta al tratamiento determinarán su disponibilidad para competir”, concluyó el elenco rosa.

El comunicado de Inter Miami con el que informó el grado de lesión de Lionel Messi

Luego de tres partidos ausente por una sobrecarga muscular, el atacante había sumado sus primeros minutos el pasado jueves, en la victoria 2-0 ante Cavalier FC en Jamaica por la Concachampios: ingresó en el segundo tiempo y anotó un gol en el epílogo. Este domingo, había regresado a la titularidad y fue figura en Georgia frente a Atlanta. Incluso, firmó una gran conquista tras gambetear a un defensor y definir con una vaselina ante el arquero Brad Guzan.

Pero a los 64 minutos de dicho pleito, se metió en el área a pura velocidad y sacó un remate potente que controló el citado Guzan. Allí, sintió una molestia, que quedó registrada en video gracias a su gestualidad: se levantó el short y se tocó la zona afectada. Continuó en el campo y dispuso de dos oportunidades más para anotar. No obstante, dejó de hacerse cargo de las pelotas detenidas. De hecho, el centro tras un córner en el tanto de Fafa Picault lo ejecutó Jordi Alba y no él.

El posteo de Messi tras no poder viajar con la Selección

“Una lástima perderme estos dos partidos tan especiales con la Selección contra Uruguay y Brasil. Como siempre, quería estar, pero en el último momento una lesión no muy importante que me obliga a parar por un tiempo antes de volver a jugar, me dejó afuera. Desde acá voy a estar alentando y acompañando como un chincha más. ¡Vamos, Argentina”, escribió el punta en una historia en su cuenta de Instagram.

Habrá que esperar su evolución para determinar cuándo volverá a pisar un campo de juego. El próximo compromiso para los dirigidos por Javier Mascherano será por la quinta fecha del certamen doméstico: el sábado 29 de marzo recibirán a Philadelphia desde las 20:30 (hora de Argentina). Luego, tendrán que visitar a Los Angeles F.C., por la ida de los cuartos de final de la Concachampions (cotejo pautado para el 3 de abril).

Gesto de dolor de Messi que pudo terminar en lesión

El gol de Messi ante Atlanta United desde todos los ángulos