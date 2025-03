La emotiva arenga de los jugadores del Deportivo Riestra antes del empate frente al súper River de Gallardo

La arenga de los jugadores de Deportivo Riestra antes de enfrentar al súper River de Gallardo

El súper River de Marcelo Gallardo, con un presupuesto millonario y futbolistas de nivel mundial, apenas igualó hoy ante Deportivo Riestra como visitante, uno de los equipos más humildes del torneo de fútbol argentino. El empate en cero le impidió alcanzar a Independiente, líder del Grupo B, que mañana en su estadio enfrenta a su clásico rival, Racing Club.

Riestra, un club de la Ciudad de Buenos Aires que nunca había jugado en Primera División hasta la temporada pasada, logró defender el resultado en su estadiop ante el club más ganador del fútbol argentino. Incluso, tuvo una chance inmejorable de quedarse con el triunfo en la última jugada, pero una buena intervención de Franco Armani evitó el gol.

Pero no solo la diferencia entre uno y otro equipo es de historia, sino, fundamentalmente, económica: mientras River aprobó ayer el presupuesto para para salarios con un tope de 70 millones de dólares anuales, Riestra paga sueldos que están lejos de esa realidad. Es más, su presupuesto ronda el millón de dólares.

Hay más ejemplos de ese abismo económico que existe entre ambos clubes: el entrenador de Riestra, Gustavo Benítez, cobra apenas unos 3 millones de pesos al mes, mientras que Marcelo Gallardo tiene un contrato por 6 millones de dólares anuales, aunque el DT se hace cargo del sueldo de sus ayudantes.

Otro caso emblemático de esta realidad es, por ejemplo, el del defensor Rodrigo Gallo, quien llegó al club desde Gimnasia y Esgrima de La Plata y viaja habitualmente en colectivo. La contracara es Gonzalo Montiel, uno de los campeones del mundo que tiene River en su plantel, quien acordó su llegada al millonario a cambio de un contrato de 4,4 millones de dólares anuales.

La emotiva arenga de Riestra

En un video tomado minutos antes de comenzar el partido y al que tuvo acceso Infobae, se puede observar la concentración de los jugadores de Deportivo Riestra y se escucha en primer plano la arenga de su capitán, Milton Celis.

El mediocampista, que usa la camiseta 8, le dijo a sus compañeros instantes antes de salir al campo de juego, mientras se mojaba la camiseta con agua y tomaba unos sorbos de una bebida energizante: “Hay una cosa que me quedó recién. Se me pone la piel de gallina, boludo. Una cosa que me quedó recién (...) La vida son momentos, son momentos. Jugamos por lo que tenemos pegado ahí, viejo".

El referente de plantel de Riestra siguió con su charla motivacional y apeló al sentimiento familiar: “Vivimos por lo que tenemos pegado ahí y por nuestros viejos. Hoy es hoy, no hay otro partido, es hoy, es una final. Estamos acostumbrados a jugar finales, viejo, y a ganarlas porque venimos de abajo, porque tenemos hambre y porque jugamos por nosotros y por nuestra familia, por nadie más. Entonces hoy entramos, como dijo el Tata, hoy entramos y nosotros este partido lo tenemos que dejar en casa. ¿Me escucharon?“.

River no pudo con Deportivo Riestra (Fotobaires)

Luego, como si fuera una premonición, reforzó la idea de mantener el arco en cero y la necesidad de trabajar colectivamente para lograr ese objetivo. “No nos pueden hacer goles. Inteligente. Inteligente. Corre uno, corre el otro. Corremos todos y metemos todo. ¿Y hoy? Hoy nos tenemos que matar. ¿Me escucharon?“, cerró Celis su charla.

El partido salió como lo esperaba el entrenador local Gustavo Benítez, a pesar de que River tuvo las ocasiones más claras en el primer tiempo. Pero el arquero Ignacio Arce le impidió abrir el marcador.

De esta manera, no logró subirse a la cima de la Zona B, donde está en la tercera colocación con 19 puntos, a dos del flamante líder Rosario Central y a uno de Independiente, que aún debe jugar este domingo contra Racing. Por otro lado, el dueño de casa quedó en la quinta posición con 13 unidades.

Marcelo Gallardo destacó las virtudes de su humilde rival (Fotobaires)

El Millonario, que ostenta un extraño récord histórico de 12 partidos consecutivos sin marcar en los primeros tiempos, regresará al ruedo este miércoles desde las 21:15 en Santiago del Estero contra Club Ciudad de Bolívar por los 32avos de final de la Copa Argentina, mientras que el Malevo volverá a jugar dentro de dos semanas ante Vélez en Liniers por el campeonato local.

En conferencia de prensa, el entrenador Marcelo Gallardo analizó lo que dejó el cruce ante el Malevo: “Nos faltó el gol... Conociendo las virtudes del rival en su cancha, un equipo que se hace difícil. Creo que en esas condiciones el partido lo jugamos, lo tuvimos controlado, sobre todo más en el primer tiempo. Las situaciones claras que tuvimos fueron a través de una buena fluidez en el juego. Fueron situaciones claras bien elaboradas, pero nos faltó el gol. El gol te abre las posibilidades de que ellos también aborden una actitud de salida y no lo pudimos lograr".

Y, en esa línea, agregó: “En el segundo tiempo, por el desgaste físico que genera jugar con este equipo, que propone un combate físico, nos fuimos desgastando y no fluyó de la misma manera. Nos faltó el gol para terminar consolidar lo bueno que habíamos hecho en el primer tiempo. Tampoco sufrimos mucho atrás. Estuvimos bien. En ese partido de segunda pelota y combate físico, lo hicimos bien. No nos llegaron salvo en situaciones de pelota parada. El resultado sabe a poco, pero seguiremos buscando”.

Otro ejemplo de la diferencia económica entre uno y otro club: el presidente de River, Jorge Brito, viajará mañana a China en busca de la empresa de telecomunicaciones Huawei, vinculada al gobierno comunista chino, para ofrecerle el naming del estadio monumental.