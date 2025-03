Lionel Messi aterrizó en Jamaica y recibió un regalo vinculado a Bob Marley

El regalo que recibió Lionel Messi en su llegada a Jamaica (@Basby_grange)

En el marco del encuentro de vuelta entre Inter Miami y Cavalier por los octavos de final por la Copa de Campeones de Concacaf (también conocida como Concachampions), tras el 2-0 a favor de los estadounidenses en el primer partido, las Garzas aterrizaron en Jamaica con Lionel Messi a la cabeza. El astro argentino fue recibido por autoridades del gobierno apenas se bajó del avión en el Aeropuerto Internacional Norman Manley de Kingston, quienes le dieron un regalo relacionado con el histórico cantante Bob Marley.

Olivia “Babsy” Grange, ministra de Cultura y Deportes de la nación jamaiquina, le obsequió al rosarino una camiseta que tiene la ilustración de la superestrella del reggae jugando al fútbol. Tal cual destacó el medio local Jamaica Observer, el fútbol era el deporte favorito de Bob Marley. Al mismo tiempo, la mujer que forma parte del gobierno local expresó su emoción por haber conocido al capitán de la selección argentina.

“Me siento muy feliz. Me alegra que Jamaica puede albergar, diría, partidos de alto nivel. Tener aquí a Messi y otros jugadores de renombre hace que Jamaica se vea bien. Y también estoy orgullosa de Cavalier, de poder jugar con algunos de los jugadores más destacados del mundo y competir con ellos”, comentó. Por su parte, brindó detalles del primer encuentro entre ambos: “Le dije a Messi: ‘¿Te puedo dar un abrazo?’. Y me dijo: ‘Sí’. Como pueden ver, me dio un fuerte abrazo. También me dijo: ‘Amo Jamaica, estoy feliz de estar aquí’”.

Cabe resaltar que Messi arrastra tres partidos de forma consecutiva sin sumar minutos por una sobrecarga muscular, aunque fue convocado en la última presentación del Inter Miami, donde venció por 1-0 a Charlotte FC con gol del argentino Tadeo Allende por la Major League Soccer (MLS). A su vez, en el conjunto que viste de rosa, el arquero Óscar Ustari recibió la tarjeta roja, algo que trastocó los planes del cuerpo técnico sobre el ingreso del ex Barcelona.

“Estábamos pensando darle algunos minutos durante el partido, pero dado el desarrollo, que tuvimos que jugar con diez hombres, y teniendo en cuenta el tiempo que estuvo sin jugar, pensamos que era mejor mantenerlo y no arriesgarlo”, comentó Javier Mascherano, entrenador de las Garzas.

Por su parte, reveló el plan que realizarán de cara al duelo en el Estadio Independence Park de la capital jamaiquina de Kingston: “Leo está en la convocatoria, va a viajar. Mañana decidiremos qué es lo mejor: si inicia o espera y entra después. Eso lo iremos viendo. Hoy se entrenó a la par del grupo, hizo todo el entrenamiento y las sensaciones fueron muy buenas. Estoy contento de que viaje con nosotros a Jamaica".

Lionel Messi podría volver a sumar minutos después de tres partidos ausente (@InterMiamiCF)

De esta manera, resaltando que anteriormente había estado ausente en la victoria por 4-1 sobre Houston Dynamo y el triunfo por 2-0 sobre el Cavalier por la ida disputada en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, la última actuación de Messi ocurrió 25 de febrero. Allí, se retiró a los 69 minutos del encuentro en el que el Inter Miami se impuso por 3-1 sobre el Sporting Kansas City por la primera ronda de la Copa de Campeones de Concacaf.

En caso de que no sume minutos en Jamaica, el campeón del mundo tiene la chance de saltar al terreno de juego el próximo domingo desde las 20 (hora argentina), cuando el Inter Miami se tenga que enfrentar al Atlanta United de visitante, en un duelo correspondiente a la cuarta semana de la MLS.

Luego, Lionel Messi deberá sumarse a los entrenamientos con la selección argentina, que comenzarán el próximo lunes. El plantel de Lionel Scaloni afrontará la próxima doble fecha FIFA contra dos rivales de la talla de Uruguay y Brasil. El duelo frente a la Celeste será el próximo 21 de marzo, en el estadio Centenario, de Montevideo. Cuatro días más tarde será el turno de medirse a los brasileños. La Scaloneta recibirá al Scratch, en el Monumental, de River Plate, el martes 25 del mismo mes desde las 21 (hora de Argentina).