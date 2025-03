“Bajo la imponente sombra”: aseguran en Australia que Doohan corre peligro como piloto titular de Alpine por la figura de Colapinto

En Australia ponen el foco en el futuro de Jack Doohan en Alpine (REUTERS/Andrew Boyers)

A menos de una semana para que la Fórmula 1 inicie su temporada en Melbourne, los medios australianos proyectan el futuro de Jack Doohan en Alpine. A pesar de que el joven piloto fue confirmado como titular de cara al 2025, la incorporación de Franco Colapinto como piloto reserva generó especulaciones sobre su estabilidad en el equipo.

Un artículo publicado por el Sydney Morning Herald resaltó la fragilidad de su posición y sugirió que su asiento está en peligro, incluso antes de que haya disputado la primera prueba de temporada en el circuito de Albert Park, en Melbourne.

“¿Duro? Sin duda. Pero es la realidad para Jack Doohan, cuyo debut en el Gran Premio de Australia el próximo fin de semana tendrá como banda sonora el tictac de un reloj, un debut en Albert Park bajo la imponente sombra del diminuto nuevo piloto reserva de Alpine, Franco Colapinto”, remarcó el medio australiano.

Pese a que Doohan cuenta con varios items positivos en su curriculum vitae como ser el hijo del legendario Mick Doohan (multicampeón de motociclismo), ser parte del programa de desarrollo de Alpine, acabar tercero en 2023 en la Fórmula 2 y contar con experiencia en F1 al participar del GP de Abu Dhabi el año pasado, la llegada del argentino se ha convertido en una seria amenaza para su continuidad en la escudería francesa.

“La popularidad de Colapinto en un país falto de pilotos de Fórmula 1 (y sin un gran premio desde 1998) generó un interés comercial significativo”, resaltó el artículo del periodista Matías Clayton. “El año pasado, personas con información privilegiada del paddock sugirieron que los patrocinadores comerciales de Colapinto estaban aportando 500.000 dólares por carrera durante su breve paso por Williams. La publicación italiana Gazzetta dello Sport, que tiene buenas conexiones, informó que Williams recibió 34,4 millones de dólares de Alpine por ese acuerdo de varios años. El grupo de patrocinadores argentinos de Alpine aumentó”, añadió el cronista con respecto al importante aporte de patrocinadores en favor del joven oriundo de Pilar.

La llegada del piloto argentino a Alpine ha traído consigo una importante cuota de incertidumbre. Colapinto, que en 2024 disputó nueve Grandes Premios con Williams tras la salida de Logan Sargeant, ha demostrado velocidad y carácter, aunque su paso por la categoría reina también estuvo marcado por incidentes en Brasil y Las Vegas. No obstante, su impacto mediático y el fuerte respaldo financiero de sus patrocinadores han hecho que su presencia en el equipo sea más que una simple reserva estratégica.

Franco Colapinto es el piloto de reserva de Alpine

Según el artículo del SMH, Alpine no ha dado señales claras sobre su compromiso con Doohan más allá de las primeras carreras de la temporada. De hecho, en el paddock de la Fórmula 1 se especula con que el contrato del australiano podría tener una cláusula de rendimiento que le exija demostrar resultados en sus primeras seis carreras para mantenerse en el equipo. Esto significa que cualquier error o bajo rendimiento podría abrirle las puertas al pilarense para tomar su lugar.

“Tras la llegada de Colapinto, la dirección del equipo tuvo varias oportunidades de dejar claro el futuro de Doohan, pero evadió el tema”, resaltó Clayton en su artículo en el que recordó las declaraciones que tuvo el asesor ejecutivo Flavio Briatore, quien no hizo mucho por disipar los rumores cuando fue consultado sobre el tema en una entrevista con Le Parisien. “No puedes ser emocional en la F1”, declaró el italiano. “Comenzamos el año con Pierre (Gasly) y Jack, lo garantizo. Después, veremos durante la temporada. Tengo que ayudar al equipo a alcanzar una situación en la que pueda lograr resultados”.

Al mismo tiempo, también recolectó las respuestas del director del equipo Oliver Oakes sobre Doohan: “Creo que se le debería dar un poco de espacio para que pueda seguir adelante durante unas cuantas rondas”, expresó en Bahréin tras los test de pretemporada. “Al final del día, como cualquier piloto, tienes que cumplir. Ya sea que seas amable o gentil con Jack… él está conduciendo un auto de Fórmula 1. Ese es el sueño de cualquier chico, pero también es su trabajo”.

Doohan y Colapinto competirían por un lugar en Alpine

Para Doohan, el escenario no podría ser más desafiante. La Fórmula 1 es un entorno altamente competitivo, donde la presión es constante y las oportunidades son limitadas. Aunque en sus declaraciones ha intentado restarle importancia a la amenaza de Colapinto, el hecho de que Alpine no haya sido tajante en su respaldo dejó en evidencia que su posición no es sólida. “No… me han dicho que es piloto de reserva”, respondió cuando le preguntaron sobre la situación en el evento de presentación de la F1 en Londres.

Según el análisis que confeccionó el medio australiano, más allá de su talento, Doohan no cuenta con el respaldo económico ni la proyección mediática que tiene el argentino, por lo que se enfrentará a una prueba de fuego y deberá aprovechar cada sesión de clasificación y cada carrera para demostrar que es indispensable para Alpine.

Es válido recordar que según reportes de Motorsport y la revista Auto Motor & Sport, Doohan tendría un contrato con Alpine con una cláusula que lo obligaría a demostrar resultados en las primeras cinco carreras de la temporada. En contraste, Colapinto llegó con una cesión de cinco años desde Williams, algo que fue confirmado por su representante, María Catarineu.

El Gran Premio de Australia será clave para el joven piloto. Una carrera que correrá en su país, con la presión del público local y la mirada del mundo del automovilismo sobre él, deberá demostrar que merece su lugar en la parrilla. Si no logra rendir al nivel esperado, la amenaza de Colapinto podría volverse una realidad antes de lo que imagina.