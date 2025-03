La decisión de emergencia que debió tomar Houston Dynamo ante la ausencia de Messi en el Inter Miami

Lionel Messi no jugará hoy para el Inter Miami y provocó la desilusión entre los hinchas del Houston Dynamo (AP Foto/Rebecca Blackwell)

El Houston Dynamo anunció que ofrecerá una compensación a sus aficionados tras confirmarse que Lionel Messi no estará presente para el Inter Miami en el partido por la segunda fecha de la Major League Soccer (MLS), este domingo en el Shell Energy Stadium.

La ausencia de Messi se debe al descanso que quiere darle el entrenador Javier Mascherano ante la seguidilla de partidos entre la liga local y las competiciones internacionales que abordan Las Garzas este año.

La noticia de la ausencia de Messi generó una gran desilusión entre los seguidores, especialmente aquellos que habían adquirido entradas con la esperanza de verlo en acción.

Dynamo reconoció la importancia de la figura del argentino para atraer público y, por ello, decidió implementar una medida para compensar a los seguidores que se sintieron decepcionados por su ausencia. Los fanáticos que asistan esta noche tendrán una entrada gratuita para cualquier otro partido de la temporada.

Desde el inicio de la temporada 2025, Lionel Messi ha sido una pieza clave en todos los compromisos del Inter Miami. El crack rosarino participó en los cinco partidos amistosos de pretemporada, enfrentándose a equipos como América, Universitario, Sporting San Miguelito, Olimpia y Orlando City SC. Además, estuvo presente en los dos encuentros de la Liga de Campeones de la Concacaf contra el Sporting Kansas City, así como en el debut del equipo en la MLS frente al New York City FC.

El posteo del Houston Dynamo con el resarcimiento para sus hinchas (@HoustonDynamo)

En los tres partidos oficiales disputados hasta ahora, Messi marcó dos goles y brindó dos asistencias. Su desempeño incluyó un gol en la ida de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf, que terminó con una victoria de 1-0 para el Inter Miami -además de uno en la vuelta-, y otra destacada actuación en el empate 2-2 contra el New York City FC en la primera jornada de la MLS.

Sin Lionel Messi en el campo, el probable once inicial incluiría a Oscar Ustari en la portería, acompañado por defensores como Ian Fray, Noah Allen, Maxi Falcón y Jordi Alba. En el mediocampo, se espera la presencia de jugadores como Benjamín Cremaschi, Federico Redondo, Sergio Busquets y Telasco Segovia, mientras que en la delantera podrían estar Tadeo Allende y Luis Suárez.

El equipo dirigido por Javier Mascherano también tiene en mente su próximo compromiso en la Copa de Campeones de la Concacaf, donde enfrentará al Cavalier de Jamaica en los octavos de final. Este partido, programado para el jueves en el estadio del Inter Miami, será una nueva oportunidad para que el equipo demuestre su capacidad de competir en el ámbito internacional, con o sin la presencia de Messi.

El comunicado del Houston Dynamo:

“El Houston Dynamo está entusiasmado por recibir al Inter Miami CF en el Shell Energy Stadium el domingo por la noche. El informe sobre el estado de los jugadores que se compartió recientemente para el partido no incluyó al delantero Lionel Messi, pero se informó que no viajó a Houston. Lamentablemente, no tenemos control sobre quién juega para nuestro oponente.

Esperamos recibir a todos mañana en lo que será una atmósfera increíble y una celebración del fútbol para la ciudad de Houston. Para demostrar nuestro agradecimiento, los fanáticos que asistan al partido de mañana por la noche pueden reclamar una entrada gratuita para un futuro partido del Dynamo esta temporada. Se proporcionarán detalles adicionales a principios de la próxima semana".