Horas cruciales para el futuro de Gago: mañana dirigiría su último partido en Boca Juniors

Gago tiene un pie afuera de Boca: podría dirigir su último partido mañana ante Rosario Central (JUAN MABROMATA / AFP)

El terromoto institucional que generó la prematura eliminación de Boca Juniors en la Copa Libertadores ante Alianza Lima llevó, entre otras cosas, a poner bajo la lupa la contunuidad del cuerpo técnico. Aunque hubo rumores de despido inmediato, finalmente se confirmó ayer que Fernando Gago comandará al equipo mañana ante Rosario Central por el campeonato local. Esta podría ser su última presentación a cargo del plantel, ya que el crédito de Pintita está agotado tanto para el público como para los jugadores e incluso la comisión directiva.

Gago aseguró sentir fuerzas para continuar como DT en la conferencia posterior a la derrota por penales en la Bombonera del martes pasado y reafirmó su postura en el careo que tuvo con parte del Consejo de Fútbol ayer por la tarde en el Boca Predio. Estuvieron presentes Marcelo Delgado y Mauricio Serna, no así Juan Román Riquelme, que no suele participar de este tipo de cónclaves, ni Raúl Cascini, quien viajó con la delegación de Reserva a Santa Fe para el duelo de esta noche. Pero la voluntad no le alcanzará al entrenador para sostenerse ya que la realidad deportiva es distante de lo pretendido y la eliminación de la Libertadores, objetivo primordial de esta temporada, será difícil de digerir.

Existen varias razones por las que Riquelme todavía no cesanteó a Gago, pero es probable que el estratega de 38 años esté transitando sus últimas horas con el buzo de entrenador azul y oro. “Me siento con fuerzas ciento por ciento. Creo que pasa desde el lado del futbolista, del entrenador, de querer tener revancha ya. Obviamente, duele el resultado, quedar eliminado, es una situación incómoda, pero vamos a seguir trabajando. Hay que hacer autocrítica, hacerse responsable y seguir trabajando”, manifestó el entrenador en la conferencia de prensa post derrota en penales con Alianza Lima. Juan Román Riquelme se contactó con el Consejo de Fútbol pasada la medianoche del martes y llegaron a la conclusión de mantenerlo en el cargo para que dirija mañana ante Rosario Central siempre y cuando mantuviera su postura en el entrenamiento de ayer por la tarde, cosa que sucedió.

Ciclo cumplido: Fernando Gago dirigiría mañana su último partido en Boca (AP Foto/Gustavo Garello)

Fueron Serna y Delgado los que semblantearon a un Gago que mostró firmeza pese al poco crédito que tiene frente al plantel y el público. El martes pasado se fue abucheado del campo de juego e incluso le arrojaron una botella que por fortuna no llegó a destino. Pintita sabe que mañana tendrá que afrontar un clima hostil, pero se aferra al banquillo y pretende ganar y convencer desde el plano futbolístico para tomar la punta de la Zona A del Torneo Apertura 2025 y así extender su estadía en el club. No obstante, en Boca Predio entienden que eso solamente sería estirar la agonía.

Otro de los motivos para no removerlo inmediatamente de su cargo es la agenda ajustada. Boca casi no tuvo tiempo de planificación para recibir al que es uno de los equipos más regulares del torneo local: Rosario Central. La cita será mañana, a partir de las 20, en la Bombonera. Y el plantel apenas tuvo espacio para los trabajos regenerativos de ayer por la tarde, aplicar algunas cuestiones tácticas en el ensayo de hoy y salir a la cancha mañana. El calendario se había fijado contemplando la posibilidad de afrontar la Fase 3 de la Libertadores la semana próxima (se clasificó Deportes Iquique de Chile), pero la eliminación trastocó los planes y ahora jugará con menos de 72 horas de descanso.

Si en la madrugada del miércoles, el Consejo hubiera tomado la decisión de echar al DT, tendría que haber designado a un sustituto inmediato del club (el entrenador de la Reserva, Mariano Herrón, hoy dirigirá a su equipo ante Unión en Santa Fe y la otra alternativa es Silvio Rudman, técnico de la Cuarta División) para alistar a los jugadores en apenas dos prácticas. En paralelo, lidiar con la liquidación del vínculo de Gago y la exposición mediática que traería aparejado eso.

Boca tendría que afrontar una importante cifra para rescindirle el contrato a Gago (AP Foto/Gustavo Garello)

Un tema no menor es el monto que Boca tendría que desembolsar para echar al entrenador. La salida de Gago de Chivas de Guadalajara no fue sencilla y tanto él como el Xeneize tuvieron que hacer un esfuerzo económico para poder concretarla. Según precisaron medios mexicanos, se estima que la ejecución de salida de Pintita demandó una suma que osciló entre 1,5 y 2 millones de dólares en octubre pasado. Aunque no trascendieron los números, el DT rubricó un oneroso salario en la Ribera y al no poner su renuncia a disposición, obligaría al club a tomar la decisión de despedirlo y, por ende, indemnizarlo.

Finalmente también hay analizar quiénes son los potenciales candidatos a reemplazar a Gago como técnico boquense. La danza de nombres todavía no se inició, aunque llamó la atención que Raúl Cascini viajara a Santa Fe junto a la Reserva teniendo en cuenta que se viven horas cruciales para la continuidad de Pintita. Sabido es que el Kily González es un entrenador que está en carpeta de Riquelme desde hace tiempo y en este momento no sería imposible su desvinculación del Tatengue. Es, a esta hora, solamente una alternativa posible.

El otro DT que actualmente tiene equipo es Eduardo Domínguez, aunque Estudiantes tiene blindada su salida. Entre los estrategas que figuran hoy sin equipo están Gabriel Milito, Gabriel Heinze, Rodolfo Arruabarrena, Néstor Pekerman y el Tata Martino, quien ya había sido buscado en otra ocasión pero está decidido a no dirigir en el corto plazo. Guillermo Barros Schelotto es otro de los más solicitados por los hinchas, aunque su vínculo estrecho con Mauricio Macri lo tacharía como opción. Descartados también están, por similares razones, Martín Palermo (hoy en Olimpia de Paraguay) y Carlos Tevez.