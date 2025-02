Los detalles detrás de la decisión del cambio de arquero en Boca para los penales

El detrás de escena del cambio de Brey por Marchesín en Boca

El reloj marcaba el cuarto minuto de descuento de los siete que había adicionado el árbitro chileno Piero Maza en el partido de vuelta por la Fase 2 de la Copa Libertadores que se disputó en la Bombonera entre Boca Juniors y Alianza Lima. Hasta ahí, la serie se encaminaba a los penales, instancia a la que la visita se aferraba porque ya no ofrecía respuestas en ataque. De repente, lo impensado: mientras el Xeneize generó un par de situaciones clarísimas que podrían haber inclinado la balanza a su favor, se pergeñó una sustitución que luego no surtió efecto.

Las cámaras registraron que Agustín Marchesín, una de las figuras de los últimos partidos de Boca y quien había evitado el segundo tanto de los peruanos en el primer tiempo al neutralizar un mano a mano de Eryc Castillo que se festejó como un gol en las tribunas locales, se acercó hasta la posición del preparador físico Roberto Luzzi, quien desarrollaba sus labores al costado del campo de juego con los suplentes. El auxiliar fue corriendo hacia la posición de Gago y le susurró algo.

Allí, mientras Milton Giménez estrellaba un cabezazo en el travesaño tras el desvío del arquero Guillermo Viscarra, el entrenador dialogó brevemente con sus colaboradores Fabricio Coloccini y Diego Cogliandro para convencerse de la modificación. Llamó a Leandro Brey, experto en penales que perdió el puesto como titular desde la llegada de Marchesín, y aguardó por el último parate del juego para llevar a cabo la variante. Fue justamente después del fatídico tanto que falló Edinson Cavani debajo del arco. Cuando Brey se dirigió al arco que da a las tres bandejas Sur de la Bombonera, empezó a aplaudir y recibió la arenga de todos los hinchas, que confiaron 100% en sus cualidades para sacar la empresa adelante. Sin embargo, los ánimos fueron decreciendo a medida que los peruanos acertaron.

“Todo lo que venimos trabajando se estudia, se trabaja, se ve la situación con el entrenador de arqueros. Lean (Brey) está más acostumbrado al análisis que hacen los chicos de dónde se puede tirar. No nos olvidemos que en cancha de Newell’s atajó cuatro tiros (ante Gimnasia), también atajó contra Talleres (por Copa Argentina). Es un arquero que tiene muy buenos registros atajando penales”, fue lo primero que mencionó Gago en la conferencia de prensa.

Y ahondó sobre el tema: “Agustín también tomó la decisión desde el trabajo para tratar de hacerlo. Podía suceder o no, porque podría haber gastado la ventana de cambios antes. A partir de eso, se ve. Era muy claro, una decisión que estaba hablada en cierto punto, pero no tomada. Se tomó en el momento”. En definitiva, fue una decisión que se había hablado antes del partido y se terminó tomando en caliente sobre la marcha. Las responsabilidades fueron compartidas, ya que la sugerencia provino desde Marchesín, pero el cuerpo técnico entendió que lo mejor era sacarlo del campo ya que evidentemente el ex Gremio y Lanús no estaba del todo confiado para la tanda desde los 12 pasos.

Otra de las perlitas es que Edinson Cavani ganó el sorteo previo a los penales y optó porque Boca empiece atajando, pese a que las estadísticas marcan que en mayor porcentaje son los equipos que comienzan pateando los que resultan ganadores en estas instancias. Los peruanos no fallaron: Paolo Guerrero, Fernando Gaibor, Miguel Trauco, Erick Noriega y Pablo Lavandeira burlaron la oposición de Leandro Brey. Del lado azul y oro, anotaron Marcos Rojo, Cavani, Williams Alarcón y Milton Giménez antes del fallo de Alan Velasco.

Gago, quien se aferró a su cargo como entrenador boquense y advirtió que tiene fuerzas para continuar al mando, también argumentó por qué eligió poner a Alan Velasco en el complemento: “El partido estaba más por adentro, no tanto por fuera. Por fuera lo estábamos teniendo por el lateral y quería generar más juego por adentro para llegar a situaciones de uno contra uno”.