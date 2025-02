Crónica de un golpe inesperado: cómo se vivió en la Bombonera la eliminación de Boca Juniors de la Copa Libertadores

La peor noche de la gestión Riquelme: Boca eliminado en repechaje de la Libertadores ante Alianza Lima (Fotobaires)

La Bombonera se vistió de gala para otra noche de Copa Libertadores que tuvo tintes de final aunque recién se trataba de un partido por la segunda fase eliminatoria. Los hinchas de Boca estuvieron a la altura, pero el equipo desperdició muchas ocasiones, pagó caro una desatención en el fondo y el resultado adverso de la ida en Perú lo condicionó. Alianza Lima, acompañado por una multitud que no se hizo oír demasiado pero fue testigo de una hazaña histórica, grabó una de sus páginas doradas.

Cuando las voces del estadio dieron las formaciones, los simpatizantes xeneizes se desquitaron de lo lindo con Néstor Gorosito, a quien defenestraron con insultos y una silbatina estruendosa como si se tratara de su peor enemigo. Pipo había calentado la previa y abierto el paragua con su preocupación por los árbitros. Además, no ocultó ser acérrimo rival de Boca por su identificación con River y San Lorenzo. Cartón lleno.

Del otro lado, Milton Delgado, Miguel Merentiel y Edinson Cavani, con la misma intensidad y enumerados en orden de aparición, son el Top 3 de más aplaudidos. Hay que hacer una mención especial para Agustín Marchesín, el nuevo favorito de la hinchada azul y oro. Fernando Gago, hasta allí y por la inercia y buen clima previo, recibió golpeteo de palmas.

Gorosito fue insultado y silbado durante todo el partido (REUTERS/Gonzalo Colini)

0′ PT: Arranca el partido y la ilusión está a flor de piel. “Dale, dale, dale Bo, hoy te vinimo’ a alentar, para ser campeón, hoy hay que ganar”.

4′ PT: Advíncula lucha una pelota sobre el costado y consigue un lateral en ataque. El empuje del peruano invita a los hinchas a arengar y replicar un grito de guerra que apichona a los visitantes.

5′ PT: Gol de Boca. Trauco no puede despejar el balón y lo introduce en su propio arco. Frente a la algarabía y desahogo generalizado, el vasco Ander Herrera le pide una pelota a un alcanzapelotas y se resbala en su intento de correr hacia el mediocampo con ella. Llama a sus compañeros para apurar la reanudación.

7′ PT: Guillermo Henrique avanza con la pelota y los chiflidos son tan ensordecedores que lo llevan a desconcentrarse y perder solo la pelota. Con Boca arriba en el marcador, la Bombonera se viene abajo.

9′ PT: Cavani recupera un balón sobre un costado y se gana la ovación de toda la platea, que reconoce su esfuerzo para colaborar en defensa.

18′ PT: Gol de Alianza Lima. Barcos, que aprovechó que cortinaron a Marcos Rojo y ganó solo de cabeza. La gente de Boca intenta despertar a sus jugadores: “Y dale dale Boca”. Al instante cambian la canción: “Movete, Xeneize, movete. Movete, dejá de joder, que esta hinchada está loca, hoy no podemos perder”.

28′ PT: El árbitro tiene dudas en la sanción de un saque de arco para Alianza Lima y termina en córner para Boca. “Nosotro’ alentamo’, ponga huevo, que ganamos”. De ese córner llega un contragolpe furioso de la visita que termina en mano a mano entre Eryc Castillo y Agustín Marchesín, quien adivina la intención de gambetear y evita el 2-1 de Alianza Lima. En las tribunas se grita como un gol a favor.

39′ PT: Insultos generalizados a Pipo Gorosito, que es amonestado por el árbitro debido a sus reiteradas protestas.

40′ PT: Murmullos para Saracchi por un centro corto. Enseguida, Marchesín se acerca hasta una banda y hace un lateral para apurar el juego. La Bombonera otra vez es un hervidero y empuja a Boca.

A Boca le costó encontrarle la vuelta al partido (AP Photo/Gustavo Garello)

44′ PT: Una imagen preocupante. Merentiel tira un centro pasado recostado sobre la izquierda que muere en el saque de meta. Impotencia total en Boca. El uruguayo vuelve cabizbajo con su compatriota Cavani y Ander Herrera. El Xeneize no le encuentra la vuelta.

45′ PT: Otra vez el público resiste a Saracchi por demorar un pase. No tenía opciones hasta que apareció Zenón. La jugada, igualmente, no prospera.

47′ PT: El árbitro pita y hay algunos silbidos aislados que muestran ansiedad e impaciencia. La 12 marca la cancha: “Que esta noche, cueste lo que cueste, esta noche tenemos que ganar”.

0′ ST: “Boca, locura, que tenemos aguanta no hay duda”, cantan los hinchas mientras Cavani recorta de extremo derecho hacia el medio, remata de zurda y estrella el balón contra un poste. El esférico se había desviado en el camino y es córner. La Bombonera vuelve a moverse de arranque.

5′ ST: Ander Herrera primero recibe murmullos por demorar un pase, pero luego pesca un rebote al borde del área y remata de zurda. La tira a cualquier parte, pero valoran su intento y lo aplauden.

7′ ST: La gente se levanta con un remate a pie abierto de Zenón al segundo palo que desvia el arquero, que vuela espectacularmente aunque la pelota parecía irse afuera.

Zenón encontró una bola suelta y anotó el segundo de Boca en el complemento (JUAN MABROMATA / AFP)

9′ ST: La bandeja inferior Sur es la que cambia el tema que estaba sonando y va con uno clásico de empuje: “Dale Bo, dale Bo, dale Boca, dale Bo...”. Toda la Bombonera se prende.

11′ ST: Merentiel cae en el área y muchos piden un penal que no existió. La jugada igualmente deriva en un córner. Boca arrima peligro y el público responde: “Y vamos Boca no podemos perder, y vamos Boca que tenés que ganar, daría la vida por un campeonato y una vuelta más”.

13′ ST: Gol de Boca. Zenón la empuja de cabeza tras el rebote en el travesaño luego de que el arquero Viscarra le sacara el tanto a Marcos Rojo. Locura total y absoluta confianza para la última media hora de juego. En el banco exigen calma.

15′ ST: Merentiel comete una infracción en ataque y todo se desmadra. Los jugadores están al borde de las trompadas y hasta se involucran los suplentes y auxiliares. El árbitro reparte amarillas y expulsa a Cacho Borelli, ayudante de Gorosito. El juego se detuvo cinco minutos por este tumulto. “Y pegue, y pegue, y pegue Boca pegue”, gritan los hinchas. “Aserrín, aserrán, de La Boca no se van”, es otro cántico de incitación a la violencia que llama la atención de la seguridad. Cuando por los altoparlantes se pide calma, los hinchas explotan: “La Conmebol, la Conmebol, se va a la puta, que lo parió”.

23′ ST: Tras el tumulto, se frenó el envión de un Boca que recién sacude la modorra con un tiro de Zenón a colocar que muere en las manos del arquero boliviano.

25′ ST: Impresionante atajada del arquero Guillermo Viscarra, primero a Cavani y luego a Ander Herrera. Ambos a quemarropa. Enseguida Marcos Rojo corta a Castillo en lo que era una posible jugada de gol y es vitoreado por todos los hinchas.

El arquero boliviano Guillermo Viscarra fue la gran figura de la noche (JUAN MABROMATA / AFP)

28′ ST: Carlos Palacios no acertó varios pases y recibe murmullos. Será uno de los cambios de Gago. Antes se retiran aplaudidos Saracchi y Ander Herrera (reemplazados por Lautaro Blanco y Williams Alarcón).

32′ ST: Boca no puede lastimar a Alianza y la gente intenta transmitir energía: “Hay que gritar, señor hay que gritar, y vamos, vamos Boca que tenemos que ganar”. Mientras, Hernán Barcos es reemplazado por Paolo Guerrero. Merentiel sale fundido y le deja su lugar a Milton Giménez. El chileno Palacios también sale y entra Alan Velasco.

36′ ST: Milton Giménez descarga hacia un costado y no encuentra receptores. La pelota se va al lateral. La gente se ofusca porque mira el reloj y Boca se está quedando sin tiempo de resolver la serie en tiempo reglamentario. ¿Lo bueno? Ya no hay gol visitante.

40′ ST: Cavani amortigua una pelota, se acomoda, se aleja de su marcador y limpia la jugada hacia la otra banda. Lo aplauden de pie. Pero el ataque se diluye cuando Blanco la tira larga, lo cuerpean y la pelota se va al saque de arco. Frustración total.

Gago, que en conferencia aseguró sentir fuerzas para seguir, reclama durante el partido (JUAN MABROMATA / AFP)

42′ ST: Remate desde afuera de Lavandeira que se va apenas afuera. A varios se les subió el corazón a la boca.

50′ ST: Piden un penal contra Cavani que no fue. Enseguida tira el centro Blanco y halla la cabeza de Milton Giménez, quien conecta y no puede con el brillante Viscarra. El boliviano, con ayuda del travesaño, la manda al córner.

52′ ST: Adicionaron siete minutos y se juegan unos segundos más de lo estipulado. Giménez cabecea una pelota al segundo palo, Alarcón la baja para Cavani y el uruguayo, solo sin oposición, erra un gol insólito. No pudo darle de lleno y dilapida la victoria y clasificación. Gago levantó los brazos para gritarlo y quedó perplejo. Enseguida, antes de que termine el partido, resuelve el cambio de Brey por Marchesín por los penales.

53′ ST: Final del partido. Se oye un “dale Boca” apagado, casi de incredulidad por el errado de Cavani y la serie en sí. Igualmente reina la confianza para el chico Brey, que aplaude al llegar al arco donde se ejecutarán los remates desde los 12 pases y levanta a todo el público con sus antecedentes. Sin embargo, esta vez no podrá vestirse de héroe.

PENALES: La gente de Boca alentó en cada penal a favor y lo hizo aún más previo a cada ejecución de Alianza Lima. Sin embargo, fue una noche fatídica y la buena vibra de afuera no colaboró. La figura es el boliviano Viscarra, quien le desvió el quinto penal a Alan Velasco y desató la locura de los peruanos. Pipo Gorosito se ríe y delira con Gustavo Zapata en el banco de suplentes, aunque cuando sale trata de ser mesurado. Al rato se va en soledad al vestuario. Los jugadores peruanos se quedan festejando junto a su público, que acaba de ser testigo de una de las mayores proezas de su historia. Aunque Gorosito no está, los fanáticos le cantan: “Olé, olé, olé, olé, Pipo, Pipo”.

"Que se vayan todos": el pedido de parte de los hinchas de Boca

LA REACCIÓN DE LA GENTE DE BOCA: “Ohhh, que se vayan todos, que no quede, ni uno solo”, fue lo que cantaron miles de hinchas, un cántico que no llegó a ser generalizado. De hecho, al rato, La 12 reaccionó y entonó: “Aunque ganes o pierdas, no me importa una mierda, sigo siendo Bostero, porque a Boca lo quiero”.