La reacción de Riquelme tras la dura eliminación de Boca Juniors en la Copa Libertadores

Un golpe inesperado. Para los hinchas. También para los jugadores y el cuerpo técnico. Lo mismo sucedió para Juan Román Riquelme, presidente del club y para muchos el máximo ídolo en la historia de la institución. Boca Juniors perdió en los penales ante Alianza Lima y se despidió de la Copa Libertadores en la Fase 2 y no tendrá competencia continental en lo que resta del 2025. Un cachetazo difícil de digerir.

Como suele ocurrir en cada encuentro que el Xeneize es local en la Bombonera, JR vivió el duelo ante el combinado peruano desde su palco. Y lo hizo acompañado por las personas que, usualmente, están junto a él. Su hermano Cristian y Mariano Herrón, DT de la Reserva y que ya afrontó varios períodos como entrenador de la Primera tras las salidas de técnicos como lo fue en el último caso con Diego Martínez.

El equipo que dirige Fernando Gago se pudo dos veces en ventaja en la revancha contra los dirigidos por Pipo Gorosito, pero sólo ganó por un tanto y la serie se definió desde los 12 pasos. Una vez que Alan Velasco erró el quinto y último penal en favor del Xeneize, lo que derivó en la eliminación de los locales, una cámara de ESPN apuntó directo al lugar donde estaba Riquelme y siguió su reacción.

Inmutable, sin hablar y mirando al campo de juego, el histórico número 10 de Boca pareció quedarse atónito por una eliminación que golpea al club de sus amores, que no verá acción durante lo que resta del 2025 en competencias continentales, más allá de la presencia en el Mundial de Clubes a jugarse a mitad de año en los Estados Unidos.

Juan Román Riquelme junto a su hermano Cristian en el palco de la Bombonera (Fotobaires)

El único que habló tras la eliminación fue Gago. Y una de sus primeras respuestas fue sobre su continuidad: “Me siento con fuerzas ciento por ciento. Creo que pasa desde el lado del futbolista, del entrenador, de querer tener revancha ya. Obviamente, duele el resultado, quedar eliminado, es una situación incómoda, pero vamos a seguir trabajando. Hoy, el equipo me gustó, generó muchas situaciones para definir el partido, hasta el último minuto tuvimos situaciones. Hay que hacer autocrítica, hacerse responsable y seguir trabajando”, reflexionó el ex volante central surgido de las divisiones inferiores xeneizes.

“Es un golpe durísimo. Era una ilusión seguir en la Copa Libertadores, trabajamos para esto. Desde el dolor y la bronca, es un partido que merecíamos ganar. Tuvimos muchas situaciones para aumentar el marcador, pero no se dio. Hay una tristeza muy grande en el vestuario, y que tenemos todos por la ilusión que teníamos. Hay que seguir trabajando, ponerse nuevos objetivos y seguir creciendo”, agregó el DT.

Otro de los temas de la conferencia de prensa post partido fue la decisión de sacar del campo a Agustín Marchesín y poner a Leandro Brey para la definición por penales. ¿Qué dijo sobre el sorpresivo cambio? “Todo lo que venimos trabajando se estudia, se trabaja, se ve la situación con el entrenador de arqueros. Lean (Brey) está más acostumbrado al análisis que hacen los chicos de dónde se puede tirar. No nos olvidemos que en cancha de Newell’s atajó cuatro tiros (ante Gimnasia), también atajó contra Talleres (por Copa Argentina). Es un arquero que tiene muy buenos registros atajando penales. Y Agustín también tomó la decisión desde el trabajo para tratar de hacerlo. Podía suceder o no, porque podría haber gastado la ventana de cambios antes. A partir de eso, se ve. Era muy claro, una decisión que estaba hablada en cierto punto, pero no tomada. Se tomó en el momento”.

Boca sufrió un duro golpe recién en febrero, a pocas semanas del inicio de la temporada. Luego de un mercado de pases en el que la dirigencia hizo una fuerte inversión con la llegada de futbolistas como Rodrigo Battaglia, el propio Velasco o Ander Herrera. Un impacto que sólo el tiempo dirá las secuelas que dejará en las entrañas del equipo y del club. En principio, los hinchas en la Bombonera se expresaron con el “que se vayan todos, que no quede ni uno sólo”.