Una figura del fútbol europeo contó su dramática historia: “Mis padres me dejaron en un orfanato cuando tenía dos años”

Lucas Pérez se cambió del club por una denuncia de su padre

Deportivo La Coruña es uno de los gigantes dormidos en el fútbol español. La entidad, que supo ser campeona de la Primera en dos oportunidades, llegó a estar en la tercera categoría hasta 2024 y hoy lucha por regresar a la élite desde la Segunda División; sin embargo, su actualidad en las últimas semanas se vio salpicada por la sorpresiva salida de su emblema, Lucas Pérez. Hasta el momento, no se conocían los detalles de esa partida, pero la figura del fútbol europeo reveló el doloroso detrás de escena a nivel familiar que lo empujó a tomar la decisión.

Horas después de acordar su desembarco al PSV, el ex jugador del Arsenal y West Ham de Inglaterra, sumado a un paso por las Inferiores del Atlético de Madrid, en España expuso su versión en el programa radial El Partidazo de COPE, con inesperadas declaraciones vinculadas a sus padres, quienes lo abandonaron de niño y realizaron reclamos formales para pedirle una manutención durante su carrera de futbolista, que lo llevaron a mudarse a los Países Bajos: “Fui criado por mis abuelos, los padres de mi padre. Cuando tenía dos años, mis padres me dejaron en un orfanato porque no querían cuidar de mí. Mis abuelos se enteraron de la situación y fueron los que se hicieron cargo”.

El delantero de 36 años contó que su situación en el club “no era la adecuada”, ya que tampoco se sentía “valorado ni apoyado”. “Soy honesto, hablo con el club y prefiero marcharme a un lado por todo lo que me había pasado. Hablo con el club, comento la situación y recibo una carta del club donde me piden que firme un compromiso con ellos para la temporada 24/25 y me hacen ver que no saben lo que es el Deportivo para mí, porque dudan del capitán y lo mejor es echarse a un lado”, narró sobre cuestiones sucedidas meses atrás.

“Recibí una denuncia de él, exigiendo que le pague una manutención, una cantidad importante de dinero, por el resto de su vida. Mi padre desvió su camino y después apareció por necesidad. No es fácil abrirte en estos temas, me gustaría contarlo más detalladamente en su momento, pero no quiero meter la pata porque estoy en proceso judicial”, detalló.

Lucas Pérez, en su presentación como jugador del Deportivo La Coruña

A continuación, el conductor del ciclo, Juanma Castaño, le consultó por su madre: “Cuando fiché por el Arsenal, ella también me mandó un burofax exigiéndome dinero... Pero no puede reclamarlo porque no figura en la custodia compartida. Mis abuelos pidieron la custodia y, más tarde, mi abuela permitió que mi padre se hiciera cargo. Tuve suerte de tener a mis abuelos, pero no pudieron durar tanto como debieron”.

“A partir de ahí pasé varios meses hasta que me fui del Deportivo con mucho estrés y mucha ansiedad porque tenía que revivir momentos muy difíciles de mi vida”, expresó el atacante español, quien evitó colgar los botines de manera anticipada: “Nunca pensé en dejar el fútbol porque lo amo mucho, pero la vida te pone en situaciones y tienes que ser fuerte y valiente, quiero hacerlo jugando en un campo de fútbol, no en esta situación. Todas estas palabras son para los seguidores, para que me entiendan”.

En este sentido, dejó claro por qué eligió irse del Deportivo La Coruña en este mercado de pases: “Me voy ahora porque el problema con mi padre sigue. Me he encontrado con él varias veces y no es una experiencia agradable”. Y acusó a la prensa, que divulgó la noticia de que iba a fichar por Rayo Vallecano para vivir en Madrid, donde reside su hijo: “Los medios hicieron daño y se hicieron eco de una mentira. Nunca he pasado reconocimiento médico con el Rayo, nunca he hablado con ellos. En Madrid tengo a la persona que más quiero y el 22 de enero rescindo con el club y se habla de que no rescindo por el tema económico. Que la prensa local se haya hecho eco de esa noticia... Claro que quiero estar cerca de mi hijo, pero yo ya estaba lejos por mi trabajo. El PSV mandó una oferta el 30 de enero, pero yo no era capaz de firmar; y han esperado un mes”.

Lucas Pérez defiende una pelota contra el volante del Manchester United, Kobbie Mainoo, durante un amistoso con Cádiz (Reuters/Jon Nazca)

Abandonó el Depor tras 29 goles en 76 partidos y recaló en el conjunto neerlandés con un contrato hasta el 30 de junio próximo. No podrá jugar la llave de octavos de final de la Champions League ante Arsenal por no haber sido inscripto a tiempo para esa instancia.

A pesar de irse en malos términos, Lucas Pérez tuvo su mejor nivel con la camiseta del Depor, ya que convirtió 62 gritos en 172 encuentros juntando sus tres etapas en la institución (2014/16, 2017/18 y 2023/25). Arsenal le pagó 20 millones de euros a este club por su traspaso, pero los conflictos familiares impidieron que brille con 7 tantos en 21 duelos y fue vendido al West Ham por una quinta parte de lo abonado en 2016. Un año después, retornó a España y vistió las camisetas del Alavés, Elche y Cádiz.