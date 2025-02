Flavio Briatore volvió a hablar de la pelea en Alpine por la butaca que ocupa Jack Doohan: “Colapinto y Aron son muy rápidos”

La foto del equipo Alpine en la Fórmula 1

El futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1 ha generado atención tras su desembarco en Alpine producto de la intervención de Flavio Briatore, asesor ejecutivo del equipo.

La cuenta regresiva para una nueva temporada ya comenzó con la impresionante presentación de los autos de este martes en Londres, pero en el equipo francés se vive un clima interno particular, ya que Jack Doohan ya mostró su fastidio cuando le preguntaron por el piloto argentino. El otro piloto titular, Pierre Gasly, también reveló cómo se siente el australiano.

Ante los fuertes rumores de un inminente desembarco del pilarense como uno de los dueños de la butaca de Alpine; Doohan deberá destacar desde el Gran Premio de Australia para consolidar su lugar. Además, Colapinto ha captado el interés de patrocinadores provenientes de Argentina, un mercado que ha incrementado su presencia en la categoría.

En declaraciones reflejadas por el diario español As, Briatore abordó el tema y señaló que Colapinto es parte de la estructura de Alpine sin confirmar movimientos inmediatos. “No aprieto por Colapinto, tenemos tres pilotos reservas. Aron y Colapinto son muy, muy rápidos. Jack (Doohan), de momento, lo ha hecho muy bien en el test y Gasly hizo un enorme trabajo el año pasado. Vamos a empezar la temporada y luego ya veremos si tenemos la posibilidad; si no este año, el año que viene”, manifestó el directivo italiano.

Colapinto, de 21 años, fue promovido por Williams en 2024 en lugar de Logan Sargeant. En su temporada debut en Fórmula 1 logró puntuar en Azerbaiyán y Estados Unidos y tuvo desempeños cercanos a los de Alexander Albon. Aunque generó mucho interés dentro del mundo Red Bull, el piloto argentino finalmente llegó a un acuerdo con Alpine con un contrato por cinco años. Una de las claves fue, sin dudas, la presencia de Briatore.

“Claro que buscamos el talento, todos lo hacen, porque con talento es más fácil ganar Mundiales. Lo tuvimos con Schumi y con Fernando (Alonso) cuando ganamos el Mundial. Los pilotos top marcan la diferencia y yo trato de asegurarme de que tenemos al mejor posible. Sea Colapinto, Paul (Aron) o Jack, no me importa”, añadió el italiano.

Briatore, de 74 años, asumió un rol en Alpine en 2024 con el objetivo de mejorar el rendimiento del equipo. Como asesor ejecutivo, tomó decisiones estratégicas como la finalización del programa de motores del equipo y la firma de un acuerdo con Mercedes a partir de 2026. “Regresé a la F1 porque quiero volver a ganar”, afirmó. “Volví a la misma oficina, lo único que ha cambiado es que mi aseo ahora es una sala de reuniones. Cuando llegué era un grupo de gente que construía coches, pero ahora son un equipo de carreras”, agregó.

“He vuelto a la F1 porque quiero volver a ganar. Para ganar necesitas que todo sea competitivo y el motor no era competitivo. Cualquiera que estuviera en mi posición habría elegido entre Mercedes o Ferrari, elegí Mercedes. Tengo una gran relación con Toto. Yo he vuelto para ganar carreras y para eso necesitas lo mejor”, soltó.

El director de Alpine, Oliver Oakes, habló de Franco Colapinto

El joven albiceleste está muy bien valorado dentro de la escudería, algo que dejó en evidencia Oliver Oakes, director del equipo francés. Avisó que el piloto argentino no solo contribuirá en la pista, sino que también desempeñará un papel crucial en el desarrollo técnico desde el cuartel general, en un año que promete ser especialmente exigente con un calendario de 24 carreras.

“Ya conocíamos a Franco de sus carreras con Williams. Lo conocía de las categorías junior, ya que fui director de Hitech. Es genial tenerlo en el equipo”, manifestó. Además, según el directivo, la prueba TPC (Test of Previus Cars) con el monoplaza A523 de 2023 en Barcelona fue una oportunidad ideal para que Colapinto se familiarizara con los ingenieros y el entorno de trabajo en Alpine, destacando que el piloto realizó un “muy buen trabajo en Barcelona” durante la sesión.