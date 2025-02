El fastidio de Jack Doohan ante las consultas sobre Franco Colapinto y el pedido de Alpine a los periodistas

Jack Doohan ha salido al cruce de las especulaciones sobre su futuro en Alpine tras la llegada de Franco Colapinto como piloto de reserva del equipo para la temporada 2025 de Fórmula 1. En declaraciones durante el lanzamiento del F1 75 en Londres, el australiano dejó en claro que no se siente amenazado por la presencia del argentino, quien firmó un contrato a largo plazo con la escudería.

El fichaje de Colapinto por Alpine generó interrogantes sobre la estabilidad de Doohan, quien afrontará su primera temporada completa como piloto titular junto a Pierre Gasly. A pesar de esto, el joven australiano desestimó cualquier tipo de presión adicional por la incorporación del argentino al equipo: “Me han dicho que es un piloto de reserva”, respondió escuetamente en diálogo con medios, incluido PlanetF1.com.

Las dudas en torno a la continuidad de Doohan en Alpine no son infundadas, ya que el asesor ejecutivo de la escudería, Flavio Briatore, dejó abierta la posibilidad de cambios durante la temporada. En una reciente entrevista con Le Parisien, el italiano fue categórico al referirse a la estabilidad de los pilotos: “¡Lo único de lo que podemos estar seguros es de la muerte! Comenzaremos el año con Pierre [Gasly] y Jack, eso lo garantizo. Después, veremos a medida que avance la temporada. Si hay un piloto que no progresa, que no me aporta resultados, lo cambio. En la F1 no se puede ser emocional”.

Estas declaraciones refuerzan la idea de que la continuidad de Doohan dependerá exclusivamente de su rendimiento en pista. Incluso se especula con que tiene un contrato firmado con sólo cinco carreras garantizadas. Sin embargo, el australiano se mostró confiado y centrado en su desempeño: “Creo que, independientemente de lo que pase, eres uno de los 20 pilotos de Fórmula 1 del mundo, y sé que cuando estaba en un kart, en la Fórmula 3, en la Fórmula 2, haría cualquier cosa para estar en la Fórmula 1 y sacrificarlo todo”, afirmó. “Así que no creo necesariamente que alguien dentro del equipo, fuera del equipo, ya sabes, cualquiera que esté rindiendo bien, siempre vaya a tener presión sobre sus hombros, porque estás en un deporte muy competitivo”.

La llegada de Colapinto a Alpine se produjo tras su paso por Williams, donde fue piloto de la academia y luego dio el gran salto en las últimas nueve carreras de 2024 para reemplazar a Logan Sargeant. Su fichaje como piloto reserva con un contrato a largo plazo sugiere que la escudería tiene planes para él en el futuro, lo que avivó las versiones sobre una eventual lucha interna por un asiento en la parrilla.

Pier Gasly prefirió no ahondar en el futuro de Doohan y la chance de que suba Colapinto en su lugar

Cuando se le consultó específicamente a Doohan si la llegada del argentino lo hacía sentir “minado” en su posición, su respuesta fue directa y según el mencionado medio dejó entrever su fastidio: “¿Es esa una pregunta?”. Luego, tras insistencia de los medios, agregó: “El año pasado era un piloto reserva de 21 años con un contrato a largo plazo, pero no, no me siento [minado]. Tal vez debería, no lo sé. Realmente no entiendo cómo eso es una pregunta, pero definitivamente no”.

Tras estas respuestas, RacingNews365 intentó preguntarle al oceánico cómo había reaccionado personalmente a la cobertura mediática sobre la llegada de Colapinto, pero antes de que pudiera responder, el equipo de prensa de Alpine cerró la pregunta y solicitó cambiar el tema de la entrevista. “Creo que dejamos el tema de Franco a un lado hasta ahora. Hemos tenido dos preguntas, a partir de ahora seguiremos adelante”, argumentaron.

Durante la rueda de prensa también participó Pier Gasly, que prefirió esquivar el tema sobre la puja entre Doohan y Colapinto por una butaca. “No tengo nada que decir al respecto. Es una cuestión del equipo”, respondió. “Conozco a Jack y quiero que lo haga lo mejor que pueda. Sé que es una gran persona y un gran piloto, lo he visto desarrollarse y le hemos dado su oportunidad”, agregó.

El piloto francés, quien está a punto de arrancar su tercera temporada con Alpine, ante la insistencia de los presentes, fue tajante: “No haré más comentarios. Como novato, nunca es fácil llegar a la F1, y no hay necesidad de complicar las cosas más de lo necesario”.

Doohan se encuentra en una situación en la que deberá demostrar su valía desde el inicio de la temporada. Con un mercado de pilotos en constante movimiento y un equipo que no ha dudado en tomar decisiones drásticas en el pasado, el australiano deberá consolidarse con resultados para asegurarse su continuidad en Alpine. Mientras tanto, Colapinto se mantendrá a la expectativa, listo para aprovechar cualquier oportunidad que se presente.