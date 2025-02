Pablo Maffeo, sin filtro: frase desafiante contra Bellingham, su cruce con Vinicus y por qué eligió la selección argentina antes que España

Maffeo apuntó contra Bellingham

En los últimos enfrentamientos entre Real Madrid y Mallorca hubo un denominador común: una de las duplas más seguidas en el terreno de juego fue la de Vinicius Jr. y Pablo Maffeo. El historial de roces entre ambos ha generado un interés especial en cada cruce, elevando la tensión a niveles que van más allá del fútbol.

El último episodio de este enfrentamiento se produjo en la Supercopa de España, donde el Madrid se impuso al conjunto balear en Arabia Saudita. Días antes del encuentro, Maffeo había avivado la polémica al declarar en una entrevista que “noquearía en 10 segundos” al delantero brasileño. En el partido, el clima se caldeó aún más con un altercado entre jugadores, que terminó con Jude Bellingham dándole un golpe al lateral del Mallorca. Un gesto que no pasó desapercibido y que volvió a poner al inglés en el centro de la polémica.

Ante este cuadro de situación, Maffeo fue consultado sobre su relación con Vinicius y Bellingham en el canal de Twitch ‘La Zona 10’. Su respuesta sorprendió a muchos. “Te juro que me cae mejor Vinicius. Porque lo ves y sabes que es caliente como yo”, afirmó el defensor. En contraste, criticó a Bellingham, a quien calificó de “falso”. “Si tú vas de señorito y luego insultas o te metes con los compañeros por detrás... tío, eres un falso. Vente de cara. Si de humildad me caes mal, no pasa nada, pero no vengas de buenas y luego hagas otra cosa”, lanzó el futbolista español pero que fue citado por Lionel Scaloni para defender los colores de la selección argentina.

Las palabras de Maffeo ponen en evidencia la tensa relación con Bellingham, quien en las últimas semanas ha sido foco de controversia por sus actitudes en el campo. Recientemente, el inglés fue expulsado por decir “fuck you” al árbitro Munuera Montero en un partido de La Liga, lo que le valió una suspensión.

Maffeo eligió entre Argentina, España e Italia

Durante la charla, el marcador de punta derecho también se refirió a su decisión de inclinarse por vestir los colores de la actual campeona del mundo, teniendo la posibilidad de jugar tanto para Italia como para España. “No jugué, pero sí lo he dicho muchas veces: con España no iría. No porque no me sienta español ni nada de eso. Yo tengo padre italiano y madre argentina”, comenzó su relato. Y luego, añadió: “Al final iría con Argentina. Esperaría a que me pudiese llamar Argentina, porque simplemente fue la primera que tocó a la puerta y me llamó”.

Al no sumar minutos oficiales con Argentina aún es elegible para jugar con la Roja o la Nazionale. En caso de no ser citado nuevamente por Lionel Scaloni Maffeo tiene claro su plan b: “Italia sería antes que España”. Vale destacar que el español compite por un lugar con jugadores como Nahuel Molina (Atlético de Madrid) o Gonzalo Montiel (River Plate).

El futbolista también habló sobre su futuro y su continuidad en el Mallorca. Según confesó, en el último mercado de pases estuvo cerca de abandonar el club. “Yo me quería ir. Soy una persona de impulsos y sentía que aquí no estaba bien a nivel personal”, admitió. Sin embargo, su decisión cambió tras una conversación con el entrenador Jagoba Arrasate. “Gracias a él y a los compañeros, me han dado la vuelta a la situación y ahora estoy feliz”, aseguró el lateral.

Actualmente, el Mallorca atraviesa un buen momento en La Liga. Ubicado en la séptima posición y a solo un punto de los puestos europeos, el equipo balear ha logrado consolidarse como una de las revelaciones del campeonato. Pese a ello, Maffeo prefiere la cautela. “Sería una experiencia increíble para todos, pero hay que ser realistas. Nuestro objetivo es salvarnos y quedar en la mitad de tabla para arriba”, explicó.