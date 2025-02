La reacción de Guardiola cuando le preguntaron si puede ser despedido del City tras la dura caída ante el Real Madrid

Este miércoles cayó una racha de 11 temporadas seguidas. Manchester City no pudo avanzar a los octavos de final después de más de una década con presencias consecutivas en esa instancia, luego de perder merecidamente ante Real Madrid por 3-1 en el Santiago Bernabéu. El triplete de Kylian Mbappé sentenció una serie que había quedado del lado Merengue en la ida, y de esta manera finalizó un nuevo sueño copero de Pep Guardiola con los Ciudadanos.

Con más de 500 partidos en el cargo, Pep atraviesa su novena temporada al mando del equipo, siendo la peor de todas desde su llegada a mitad de 2016. Se quedó sin competencia internacional por el resto del curso, fue eliminado en octavos de final de la Copa de la Liga y está lejos de alcanzar su quinta corona seguida en la Premier League, ya que permanece a 17 unidades del líder Liverpool, rival al que enfrentará el próximo domingo. Ante este escenario, la continuidad de Guardiola es una incógnita y el entrenador le hizo frente a los rumores.

En zona mixta, fue consultado sobre si tenía “fuerzas” para encarar lo que viene. El reportero profundizó: “Porque en Inglaterra dicen que te van a despedir y en el Bernabéu te cantan que te quedes. ¿Tienes fuerza para quedarte?”. Ante esto, el DT atinó a decir nueve veces la palabra “sí” y sentenció: “Tengo ganas de seguir”.

El ex conductor del Bayern Múnich y Barcelona ganó 18 títulos con los Sky Blues, siendo la última consagración en la Community Shield de mitad de 2024 ante Manchester United por penales en Wembley. Su vitrina incluye dos trofeos más de esa competencia, seis Premier League, cuatro Copas de la Liga, dos FA Cup, una Champions League, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.

En referencia a estos logros, Pep Guardiola manifestó que su plantel atraviesa un cambio generacional: “Ya lo hemos empezado a hacer ahora, es normal. Las cosas nunca son eternas. Algunos jugadores tienen una edad... Nos darán aún muchísimo. Y hemos de seguirlos. Nunca dura siempre, pero no podemos negar lo que este grupo ha hecho ganando 6 de 7 Premier League y en Europa siempre estando cuartos, semifinal y final. Eso dice mucho de lo bien que lo hemos hecho. Nos ha tocado un equipo muy fuerte, que ha llegado en un mejor momento de la temporada”.

Además, fue consultado por la sensible baja en el rendimiento colectivo de su plantel: “No es cuestión de impotencia. Nosotros hemos sido un equipo excelente, y este año por muchísimas razones hemos perdido esa consistencia. Cuando un equipo es mejor toca felicitarle y aprender. Nosotros hemos conseguido algo único en nuestro país y en Europa, también llegando a finales que nunca habíamos llegado, a ganar una vez (la Champions), a estar ahí muchos años. Este año simplemente hemos estado más lejos. Decisiones a tomar a nivel de equipo, de todos. Y ahora centrarnos en clasificarnos entre los cuatro primeros para ver si nos dan la oportunidad de volver”. Esta última referencia tiene que ver porque esos lugares en la Premier League son clasificatorios a la Liga de Campeones 2025/26.

Por último, hizo un crudo análisis de la participación del Manchester City en la presente Orejona, en la cual solo ganó tres de ocho partidos en la Fase Liga y casi queda afuera de los playoffs: “Hemos hecho un mal año en la competición. Cuando acabas 22° es porque no hemos estado. Fue el año que hemos estado peor. Nosotros no tenemos el ritmo que tiene Real Madrid ahora mismo en todas las áreas. Concedimos un gol muy temprano, luego el segundo. Queríamos hacer muchas posesiones largas para encontrar el momento, porque si haces un equipo de ida y vuelta, ellos son muy buenos, ya lo vimos en el partido de ida. Es el año que me he encontrado al mejor Madrid. En los últimos años, hemos pasado o no, pero estuvimos muy bien en todos, y en este han estado mejor”.