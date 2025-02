Los mejores memes de la paliza del Real Madrid al City: Mbappé, Guardiola y la partida de Julián Álvarez, en el foco

El Real Madrid impuso su jerarquía en el Santiago Bernabéu y firmó una victoria contundente sobre el Manchester City por 3-1, asegurando su clasificación a los octavos de final de la UEFA Champions League, luego del 3-2 en la ida disputada en Inglaterra )6-3 en el global). La gran figura de la noche fue Kylian Mbappé, quien anotó un triplete para sentenciar la eliminatoria y despedir al campeón de la Premier.

El Merengue mostró un ritmo arrollador desde el primer minuto: el equipo de Carlo Ancelotti mostró su ambición de cerrar la serie sin sobresaltos. A los 3 minutos, Mbappé abrió el marcador con una definición espectacular: tras recibir un pelotazo largo, se filtró entre los centrales y picó la pelota sobre Ederson para poner el 1-0.

El dominio blanco continuó y, a los 33 minutos, llegó el segundo tanto del delantero francés. Rodrygo presionó alto y aprovechó un error en la salida de Abdukodir Khusanov para asistir a Mbappé, quien dejó en el camino a Josko Gvardiol y definió con clase frente al arquero brasileño. Con ese 2-0, el Madrid se fue al descanso con un pie en la siguiente fase.

En la segunda mitad, el conjunto de Pep Guardiola intentó adelantarse en el campo, pero sin ideas claras ni profundidad. La ausencia de Erling Haaland, relegado al banco por molestias físicas, se hizo sentir en el ataque de los Ciudadanos, que no encontraron la manera de inquietar a Thibaut Courtois.

A los 60 minutos, el Madrid terminó de liquidar la historia con otra obra maestra de Mbappé. El francés recibió un pase filtrado, enganchó dentro del área y sacó un disparo cruzado que se metió junto al palo para el 3-0 definitivo. Con su triplete, el delantero fue la pesadilla del City y consolidó su candidatura como la gran estrella del torneo.

Vinicius Júnior pudo haber ampliado la ventaja en dos ocasiones, pero Ederson y su propia imprecisión evitaron un resultado aún más abultado. También lo tuvo Rodrygo. Nico González decoró el resultado con el descuento, pero el desarrollo marcó una amplia diferencia entre un equipo y el otro.

El festejo del Madrid y las burlas

En las redes, afloraron los memes. Muchas de las bromas se basaron en el partido del delantero francés, que dejó en ridículo a Josko Gvardiol con el enganche antes de definir en el 2-0. Incluso, en las imágenes parece que hasta le grita la conquista. Otros pusieron el foco en Pep Guardiola y la irregular campaña que está llevando a cabo su equipo en la temporada, pese a su abultado presupuesto y la gran cantidad de estrellas con las que cuenta.

Y también aparecieron los detractores del español que no olvidaron que dejó ir a Julián Álvarez al Atlético de Madrid, donde acumula 17 goles y se convirtió en una de las grandes figuras del elenco que conduce el Cholo Simeone. “No hay arrepentimiento. Era una decisión tomada por todos. Él quería más protagonismo. No me siento responsable”, dijo en la conferencia antes del cruce ante el Merengue. El tropiezo mayúsculo devolvió el tema a la superficie.

Con esta victoria, el Real Madrid avanza a los octavos de final y reafirma su estatus de candidato al título. El Manchester City, por su parte, quedó eliminado y deberá enfocarse en la Premier League tras un partido en el que nunca pudo reaccionar ante la superioridad rival. Mbappé, con su actuación descomunal, demostró por qué es uno de los mejores jugadores del mundo y guió al equipo blanco a otra noche mágica en la Champions. Ahora, el Madrid espera rival en la siguiente fase, con la confianza en alza y el sueño de conquistar una nueva Orejona.

LOS MEJORES MEMES DEL TRIUNFO DEL REAL MADRID Y LA ELIMINACIÓN DEL CITY

