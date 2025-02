Falló un penal, quedaron afuera de Champions League, su DT lo criticó y salió a responderle: “Es una falta de respeto”

La palabra del DT del Atalanta tras el penal errado

La eliminación del Atalanta en los playoffs de la Champions League ante el Brujas dejó una herida profunda en el club italiano, tanto a nivel deportivo como en el vestuario. La polémica creció luego de que el entrenador Gian Piero Gasperini criticara públicamente a Ademola Lookman tras fallar un penal en el partido de vuelta en Bérgamo. Ante estas declaraciones, el delantero nigeriano decidió responder con un mensaje en su cuenta de Instagram, en el que dejó en claro su postura y descontento con los dichos del técnico.

En su mensaje, el atacante expresó su tristeza por tener que pronunciarse en una situación como esta y en un momento sensible para el equipo: “Me entristece tener que escribir esta declaración en un día como hoy, sobre todo por lo que hemos conseguido juntos como equipo y como ciudad”. Con estas palabras, el atacante dejó entrever su decepción por el contexto en el que se generó la polémica, poniendo énfasis en el impacto colectivo de la eliminación.

La crítica de Gasperini se centró en la decisión de Lookman de ejecutar el penal, a pesar de que, según el entrenador, no estaba designado para ello y tenía malos antecedentes en los entrenamientos. “El penal, claramente, no debía lanzarlo Lookman. Tiene unos porcentajes bajísimos, incluso en los entrenamientos”, afirmó Gasperini tras el encuentro. Además, enfatizó que había otros jugadores con mejor efectividad disponibles para ejecutar el disparo: “Quiso tirar el penal porque venía de marcar, agarró la pelota a pesar de que Retegui y De Ketelaere estaban disponibles para lanzar. No me gustó lo que hizo Lookman”.

El comunicado de Ademola Lookman tras ser señalado por el entrenador del Atalanta

El delantero, en su publicación, respondió con firmeza y defendió su compromiso con el equipo y el club. “Ser señalado de esta manera no sólo me duele, sino que me parece una falta de respeto, sobre todo por el inmenso trabajo y el compromiso que siempre he puesto cada día para ayudar a llevar el éxito a este club y a los increíbles aficionados de Bérgamo”, expresó en su declaración.

El futbolista también reveló que ha atravesado momentos difíciles durante su etapa en el Atalanta, pero que ha preferido mantener el enfoque en el equipo en lugar de hacerlos públicos. “La verdad es que he vivido muchos momentos difíciles durante mi estancia aquí, de la mayoría de los cuales nunca he hablado porque, en mi opinión, el equipo siempre debe ser protegido y debe ser lo primero. Por eso, lo que pasó anoche es aún más doloroso”.

Respecto a la jugada puntual del penal, Lookman explicó cómo se tomó la decisión en el campo de juego. “Junto con nuestros increíbles aficionados, nosotros como equipo también estamos dolidos con el resultado de anoche. Durante el partido, el encargado de lanzar los penaltis me pidió que lo hiciera, y para apoyar al equipo asumí la responsabilidad de hacerlo en ese momento”. En este punto, el atacante contradice las palabras de Gasperini, al señalar que no fue una decisión individual impulsiva, sino que recibió la indicación de ejecutarlo.

El mensaje de Lookman concluyó con una reflexión sobre la superación de las adversidades y su determinación de seguir adelante. “La vida son retos y convertir el dolor en poder, y eso es lo que seguiré haciendo”.

El episodio dejó en evidencia una fractura en la relación entre Gasperini y Lookman, cuya continuidad en el club podría verse afectada si la tensión persiste. A falta de respuestas oficiales del entrenador sobre las declaraciones del jugador, el clima en Bérgamo sigue siendo tenso mientras el Atalanta busca recomponerse tras su eliminación europea.

Los dirigidos por Gasperini no atraviesan su mejor momento, ya que acumulan tres encuentros sin victorias y durante febrero, además de quedar fuera de la Champions League, fueron eliminados en cuartos de final de la Copa Italia a manos de Bologna. Ahora deberán apuntar todos sus cañones en la Serie A, competencia que los tiene en el tercer puesto con 51 puntos, a cinco del líder Napoli. En el medio se encuentra Inter, con 54.

El comunicado de Ademola Lookman:

