Quedaron eliminados de la Champions y lanzó una feroz crítica contra una de sus figuras por errar un penal: “Es uno de los peores”

La palabra del DT del Atalanta tras el penal errado

El Atalanta quedó eliminado en los playoffs de la Champions League tras caer derrotado ante el Brujas (2-5 global), dejando al equipo italiano sin la posibilidad de avanzar a los octavos de final. La decepción abrumó no solo a los aficionados, sino también al técnico Gian Piero Gasperini, quien no dudó en criticar abiertamente a su jugador estrella, Ademola Lookman, debido a un penalti fallado en el partido de vuelta en Bérgamo.

El encuentro comenzó de manera desafortunada para el Atalanta, que terminó la primera parte con un 0-3 en contra, con goles de Ferran Jutglà y un doblete de Talbi que dieron al Brujas una ventaja prácticamente insalvable.

Sin embargo, la entrada de Lookman al inicio del segundo tiempo le dio un aire renovado a la Dea. A los 40 segundos de comenzada la segunda parte, el delantero nigeriano anotó el gol del descuento. Pero el momento decisivo llegó al minuto 61, cuando el árbitro señaló penalti en favor del Atalanta tras una falta sobre Cuadrado.

Lookman se hizo cargo del disparo desde los 11 metros, pero su ejecución fue atajada por el arquero del Brujas, Simon Mignolet, acabando con las esperanzas de remontada. Este error no pasó desapercibido para Gasperini, quien se mostró implacable con su crítica al término del partido. “Ademola Lookman es uno de los peores lanzadores de penaltis que he visto nunca”, afirmó el técnico.

El entrenador explicó que el atacante no debería haber sido el encargado de patear la pena máxima. “El penalti, claramente, no debía lanzarlo Lookman. Tiene unos porcentajes bajísimos, incluso en los entrenamientos”, explicó Gasperini visiblemente frustrado.

El ataque de ira del capitán del Atalanta

Según el estratega, el delantero tomó una decisión que no fue la correcta y que ignoró las instrucciones preestablecidas. “Quiso tirar el penalti porque venía de marcar, agarró la pelota a pesar de que Retegui y De Ketelaere estaban disponibles para lanzar. No me gustó lo que hizo Lookman”.

La frustración del equipo italiano era evidente y así lo demostró el capitán Rafael Tolói, quien terminó siendo expulsado en un ataque de ira a los 87 minutos. La transmisión oficial capturó el momento en el que intentó agredir a Maxim De Cuyper con un pelotazo antes de empujarlo con el cuerpo. Lo llamativo de la acción fue que hasta el propio árbitro del encuentro, Féliz Zwayer, salió corriendo para evitar la agresión.

El Atalanta abandonó su sueño europeo, incapaz de superar a un Brujas que se mostró eficaz en ataque y sólido en defensa, aprovechando cada error de su adversario para sentenciar la eliminatoria. La polémica decisión y el fallo de Lookman se sumaron a los elementos que dejaron a la “Dea” fuera de la competición más prestigiosa del fútbol europeo. En el entorno del club, las declaraciones del entrenador siguen generando impacto y avivan el debate sobre las decisiones en momentos críticos.

El futuro inmediato del Atalanta se enfoca ahora en la Serie A, en donde se ubican en tercer lugar a cinco puntos del líder, el Nápoli y por detrás del Inter de Lautaro Martinez. El conjunto de Gasperini, que viene de empatar a cero frente al Cagliari, buscará sumar de a tres y olvidar el mal trago de la eliminación ante el Empoli.