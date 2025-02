El emotivo encuentro del arquero Hernán Galíndez con el hincha de Huracán de 87 años que le envió un mensaje que lo conmovió

Emotivo gesto de Hernán Galíndez con un hincha de Huracán de 87 años

Desde que Hernán Galíndez llegó al Palacio Tomás Adolfo Ducó, el arquero se convirtió en una figura y referente de Huracán. Sus actuaciones han despertado una gran admiración en los fanáticos del Globo, pero el rosarino que también defiende el arco de la selección de Ecuador también brilla afuera de las canchas.

Es que en las últimas horas, el ex Rosario Central protagonizó un emotivo encuentro con un socio histórico del club porteño tras un intercambio de mensajes en las redes sociales.

Héctor Nereo, hincha del cuadro quemero desde hace 87 años y socio desde 1947, expresó su admiración hacia el arquero en un comentario en su cuenta de Instagram. “Un orgullo tenerte. Tengo 87 años. Socio desde 1947, vi todo tipo de arqueros en Huracán. Ogando, Balei, de selección y otros buenos. Pero la tranquilidad que vos me das no me la dio ninguno. Gracias por ser un jugador y buena persona”, escribió el experimentado simpatizante vitalicio.

Como no podía ser de otra manera, Galíndez tomó el guante y activó con un gesto noble que cautivó a los hinchas. El golero de 36 años y pieza clave en el equipo de Parque Patricios respondió al mensaje con un agradecimiento y la promesa de un encuentro. “Leer algo así de un hincha histórico como usted es de las cosas más lindas que me pasaron en mi carrera. Hacerlos feliz a ustedes y defender estos colores es ¡nuestra obligación. Gracias por sus palabras, señor, ¡espero poder conocerlo pronto!”, replicó con unos reflejos similares a los que expone bajo los tres palos.

Tras el episodio, representantes del departamento de prensa del club facilitaron el encuentro entre ambos protagonistas, documentándolo en un video publicado en sus redes oficiales. En las imágenes, Nereo se mostró visiblemente emocionado tras conocer al futbolista. “No lo podía creer. Ahora que lo conocí, lo amo más. Este muchacho es un arquero de selección, siento muchísima emoción porque me he dado cuenta de la persona que es. Esto es una parte importante de mi vida”, declaró el hincha.

Galíndez, quien ha consolidado su titularidad en el conjunto quemero, ha sido fundamental en la campaña del Globo, sumando actuaciones determinantes que han generado el respeto y la admiración de los fanáticos.

La primera vez que el ex Aucas se puso los guantes en su ciudad natal, supo que iba a ser arquero. Y cuando tenía 5 años recibió el primer gol de su vida. El autor de la obra fue una Pulga a la que le decían Leo, aunque su nombre era Lionel. “Lo recuerdo hasta el día de hoy”, le contó en su momento a Infobae, mientras que recordaba la opinión generalizada que había sobre el chiquito que desparramaba rivales con naturalidad: “Todo el mundo sabía que era un jugador diferente y que iba a ser un crack”.

El tiempo le dio revancha. Cuando cumplió los 10, tuvo la oportunidad de ganarle un campeonato al que sería el mejor futbolista del planeta. Ocurrió en una liga amateur organizada por el club Tiro Suizo, que por iniciativa de los directivos, en lugar de premiar a los campeones con trofeos, optaron por entregarle una bicicleta a cada integrante del plantel ganador.

“El torneo era peor que la Champions, porque participaron más de 50 equipos”. En su memoria nostálgica todavía permanecen los duelos contra el astro. “Como era una serie de ida y vuelta, tuvimos la suerte de ganar los dos partidos 1 a 0. Creo que las únicas dos veces que pateamos al arco terminaron en gol. Fue increíble y esas imágenes las tengo guardadas en un VHS”, remarcó con orgullo. Y sentenció: “Se puede decir que le gané una final a Messi”.