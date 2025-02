Los detalles del proyecto que busca poner en marcha Independiente para ampliar el Estadio Libertadores de América

La cautela rodea al mundo Independiente por estos días. La reserva para no presionar por demás sobre el nivel deportivo ante un proceso de Julio Vaccari que cosechó buenos resultados en el inicio del Torneo Apertura y la discreción en el ámbito institucional mientras se avanza por un proyecto ambicioso de reforma del Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.

Tal cual relató Infobae semanas atrás, la mesa chica de la directiva roja se reunió en las últimas horas con las otras partes que se asociarían para remodelar el recinto de Independiente inaugurado en 2009. El presidente Néstor Grindetti, acompañado por el núcleo de dirigentes que toma decisiones en la diaria, realizó un cónclave donde se acordó esperar las garantías de cumplimiento de contrato, con el fin luego de llamar a una Asamblea Extraordinaria en busca de recibir la aprobación definitiva para hacer el anuncio formal de manera pública.

Si bien todavía no se conocieron los renders definitivos, Infobae tuvo acceso a una de las imágenes iniciales que se presentó internamente semanas atrás y que no distaría demasiado del proyecto final que llegaría a manos de los socios en la Asamblea y que por estas horas está guardado bajo siete llaves, según aclararon fuentes vinculadas al tema, con el fin de no saltearse pasos.

En este contexto, no pasó desapercibido que el estudio BMA, que ya trabajó en la reciente refacción del Estadio Mas Monumental de River Plate, agregó a la pestañas “proyectos” de su sitio web el vinculado al LDA: “Estamos trabajando en un plan para ampliar, modernizar y mejorar la infraestructura del estadio Libertadores de América – Ricardo Bochini. La cancha que hoy está habilitada para albergar a 42.069 espectadores y la propuesta es incrementar el aforo en unas 16.000 localidades. Además de la ampliación de la capacidad, también se contempla la construcción de un estacionamiento multinivel que tendrá lugar para 800 vehículos. El master plan también incluye la instalación de un museo para exhibir todos los galardones que cosechó el club en sus 120 años de historia". La firma global de arquitectura, que cuenta con “más de 30 años de experiencia internacional” y unos “400 proyectos” en distintos países del mundo, será la parte encargada de ejecutar la audaz reforma. El club, según aseguran, no desembolsará un peso para la obra y tendrá una asociación con un grupo inversor que recibirá las ganancias de las nuevas plazas por un lapso aproximado de 15 años, con la mirada puesta en convertir al LDA en un recinto de referencia para partidos de alto calibre (Copa Libertadores o Copa América, por citar un ejemplo) o eventos de otro tipo que generen ingresos extra, más allá de los que entrarán por los juegos del Rojo.

Con un gran paso burocrático todavía por delante, que tendrá la presentación de los avales, el visto bueno de la Asamblea, la creación de un fideicomiso y otros temas vinculados al acuerdo con los inversores que están motorizando el tema, desde Avellaneda esperan tener todo listo para hacer un anuncio oficial en las próximas semanas. Hay que tener en cuenta que una vez que estén todos los papeles en regla, hay un plazo estatutario de un mes para que se confeccione la asamblea que levantará o no el pulgar.

“Estamos ejecutando obras y planificamos muchas más para este año. Todo esto sin comprometer la economía del club”, advirtió el presidente Grindetti en un video que difundió el club en las últimas horas para anunciar el pago de la deuda por Cecilio Domínguez. “Es un proyecto que a Independiente no le cuesta plata. Incorporaríamos 16 mil localidades de plateas, 200 palcos, estacionamiento, muchas amenities, el museo, y obviamente el techo y la terminación de las troneras”, había adelanta en TyC Sports Grindetti.

El render con el estadio techado que había presentado la CD de Independiente en 2006 (Fotobaires)

La remodelación de la cancha del Rojo, pautada en una parte inicial de 18 meses con ciertas etapas acordes a la amplia obra, tendrá como procedimiento base la construcción de tres nuevas bandejas sin apoyarse sobre las estructuras existentes, que se colocaron hace ya casi dos décadas. Tras los testeos preliminares para evaluar si se cumplían las normativas FIFA, se proyectó montar nuevas estructuras independientes detrás de la platea Erico y de las Tribunas Pavoni y Santoro (sin afectar la histórica pileta). Al mismo tiempo, por temas vinculados al espacio, se edificará un esqueleto liviano para una tanda de palcos en el nuevo tercer piso de la Bochini, teniendo en cuenta que allí está la calle muy cerca de los pilotes del estadio en la única parte de la Doble Visera (la vieja Cordero) que quedó en pie en la construcción, que comenzó a fines del 2006.

El plan incluye también cubrir una vieja deuda con los hinchas: un estacionamiento acorde a la capacidad de una cancha que pasaría a tener unas 58 mil localidades disponibles. El espacio sería similar al que se realizó en River Plate, pero con tres pisos –el del Monumental cuenta con cinco– en la zona del playón que separa la Erico de la calle José Omar Pastoriza, lindante con las vías del Ferrocarril Roca. Otra cuenta pendiente con los fanáticos es la de tener un museo congruente con la monstruosa historia del Rojo, y ese sector especial se haría en la zona de la Pavoni. En cuanto al ansiado techado de las cuatro cabeceras –que estuvo contemplado en el render del LDA que se presentó en 2006 y finalmente no se llevó a cabo–, algunos especialistas notaron que el proyecto difundido actualmente tiene similitudes al del MEWA Arena, casa del Mainz de la Bundesliga alemana. Otro de los puntos que estará sobre el tapete en caso de cristalizarse esta renovación del recinto de Avellaneda es el de las reparaciones vinculadas a cuestiones edilicias de larga data como la pérdida de agua en algunos sectores de las tribunas o las mejoras de los pasillos internos y los baños, espacios que deberían quedar renovados una vez que se ponga punto final a esta nueva obra.

El mapa actual del Estadio LDA (Foto: Independiente)

Además, si bien no estaba contemplado en el plan original, durante las últimas horas se comenzó a rumorear la chance de incluir en el proyecto la compra de algunos locales o viviendas aledañas al estadio –especialmente en la zona de la calle Alsina– con el fin de sumar allí más lugares de estacionamientos o puestos de venta que generen ingresos a la entidad. Hoy en día, esto es más bien parte de un deseo en voz alta, pero que no se descarta que en algún momento pueda convertirse en realidad.

Aquella idea que nació hace ya casi un año en silencio, comenzó a filtrarse y empieza a entusiasmar a los fanáticos. Por estas horas, la imponente reforma es un sueño que avanza a paso firme, pero que nadie quiere relatar abiertamente para no trastabillar.

El Mewa Arena, la casa del Mainza de Alemania (Foto: Mainz 05).