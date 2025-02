Una figura de Uruguay reveló la advertencia que le dio Bielsa: “Mirá que Riquelme conmigo no jugaba”

Giorgian De Arrascaeta sobre Bielsa y Riquelme

Una de las polémicas más grandes de la historia de la selección argentina tuvo como protagonistas a Marcelo Bielsa y Juan Román Riquelme. El Loco, entrenador de la Albiceleste antes del Mundial de Japón-Corea 2002, decidió no incluir en la lista de convocados al astro que brillaba en Boca y estaba a punto de ser vendido al Barcelona de España. La inesperada eliminación en primera ronda hizo olvidar rápido la buena performance del equipo en las Eliminatorias y expuso al entrenador por su determinación. Ahora, una estrella uruguaya reveló que el DT aún tiene presente aquel episodio.

Giorgian de Arrascaeta, enganche del Flamengo que no es indiscutido para Bielsa en la selección uruguaya, dialogó en el programa El Espectador Deportes y contó detalles de la charla que tuvo con el argentino: “Un día Marcelo me dijo ‘mirá que Riquelme no jugaba conmigo’. Yo lo miré, me reí y le dije ‘si no jugaba Riquelme, estoy al horno’”. La frase resonó en territorio uruguayo, pero también en Argentina, donde a muchos fanáticos de Román les quedó mal sabor de boca por haberse prohibido de disfrutarlo en las Copas Mundiales de 2002 y 2010 (cuando Diego Maradona era técnico).

Sobre las preferencias de Bielsa, de Arrascaeta apuntó: “Es un equipo más intenso. Es un equipo que presiona mucho, que intenta disminuir al rival y para mí es más complicado. He tenido charlas con él y siempre me mandan videos y veo las cosas que puedo mejorar dentro de la cancha,. Intento también en el club ganar un poco más en la parte de la intensidad y la velocidad. Lógicamente no son mis características, pero uno intenta adecuarse a lo que el entrenador le pide”.

De Arrascaeta espera tener otra chance con Bielsa en Uruguay (Buda Mendes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Por otra parte, de Arrascaeta descartó que alguna vez se le haya cruzado por la cabeza renunciar a la Celeste: “De mi parte no pensé en ningún momento abandonar la selección. El día que el entrenador vea que ya no es una posibilidad poder estar, lógicamente que lo voy a tomar como algo normal que les pasa a todos los jugadores. Pero, retirarme de la selección yo, no”.

Es más, el futbolista de 30 años fantasea con una nueva convocatoria en el futuro próximo: “En primer lugar quiero sentirme al 100% físicamente para que, si el día de mañana Marcelo decide que esté en el grupo, poder ayudar de la mejor manera a los compañeros. Es un año largo acá (en Brasil) y no queremos apurar los procesos para estar al cien por ciento”.

De Arrascaeta arrancó el año en plena recuperación de una lesión y ya sumó cuatro partidos, aunque no completó ninguno de ellos (tres por Campeonato Carioca y uno por Supercopa de Brasil). Sú última aparición fue el 5 de febrero, en la goleada 5-0 a favor ante Portuguesa RJ, donde marcó un tanto y aportó una asistencia.

Uruguay marcha segundo detrás de Argentina en las Eliminatorias Sudamericanas camino al Mundial de Estados Unidos-México-Canadá 2026. Su próximo rival será justamente la Albiceleste, en Montevideo, el próximo viernes 21 de marzo. El último antecedente marca que la Celeste se impuso 2-0 ante el conjunto de Lionel Scaloni en la Bombonera por la primera rueda del certamen. En la doble fecha, los charrúas visitarán más tarde a Bolivia en la altura de La Paz.