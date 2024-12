“Lo necesitábamos”: el desahogo de Pep Guardiola luego de que el Manchester City volviera a ganar tras siete partidos

Pep Guardiola comandó la victoria del Manchester City por 3-0 contra Nottingham Forest en la jornada 14 de la Premier League y superó la peor racha de su carrera como entrenador. Este triunfo pone fin a una serie de siete partidos sin ganar, que incluyó seis derrotas consecutivas, un récord negativo para el equipo desde la llegada de los inversores emiratíes en 2008.

Fue un desahogo para el entrenador español, cuyo equipo regresó a la victoria luego de 39 días, con los tantos de Bernardo Silva a los 8 minutos, Kevin De Bruyne a los 31 y Jérémy Doku a los 57. Con el volante belga hubo un episodio que echó por tierra las versiones sobre un problema entre ambos. De hecho, cuando De Bruyne salió reemplazado, se abrazó con Guardiola y ambos hablaron e intercambiaron sonrisas.

Al respecto, Pep elogió a De Bruyne. “Estoy muy feliz por él,” dijo. “Cuando está en forma, es muy importante para nosotros”, añadió. Respecto de volver al triunfo, el DT confesó que “lo necesitábamos. El club lo necesitaba. Los jugadores lo necesitaban. Todos necesitábamos ganar, pero es solo una victoria.”

También destacó la labor de Jack Grealish y sostuvo que “conozco su calidad. Tiene incluso atributos para jugar como volante de contención. Tiene la capacidad de mantener el balón, de romper líneas”.

“Nuestro fútbol siempre se construyó en el mediocampo, la calidad que marca nuestro ritmo, el control del juego”, concluyó su análisis. En tanto, aclaró que Phil Foden no jugó por sufrir una “bronquitis”.

El desahogo de Pep Guardiola luego de el Manchester City pudo terminar con su mala racha (Martin Rickett/PA vía AP)

El técnico del City insistió en que el rendimiento de su equipo no fue muy diferente al de otros partidos de las últimas semanas. Fue la primera victoria del City desde que venció al Southampton en octubre, poniendo fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas en la liga. “Fue mejor que los partidos de Liverpool y Bournemouth, pero similar a los otros partidos que no ganamos”, dijo el ex orientador del Barcelona y el Bayern Múnich.

Cuando le preguntaron si la diferencia fue que otros jugadores marcaron en lugar de Erling Haaland, Guardiola no apoyó la idea y replicó: “La diferencia esta noche fue que ganamos.”

El periodo de derrotas comenzó el 30 de octubre con una caída ante Tottenham en la EFL Cup. A partir de ahí, City perdió consecutivamente contra Bournemouth, Sporting Lisboa, Brighton y nuevamente contra Tottenham en la Premier League. Además, sufrió un empate doloroso en la Champions League ante Feyenoord, en el que el equipo dejó escapar una ventaja de 3-0 para terminar 3-3.

Noviembre concluyó sin victorias para el equipo de Guardiola, y diciembre comenzó con un tropiezo ante Liverpool en un partido crucial de la Premier. Esta serie de resultados negativos igualó una racha de derrotas consecutivas que el club había experimentado entre marzo y abril de 2006.

La derrota ante Sporting Lisboa en la Champions también significó el fin de la racha de imbatibilidad más larga del City en la historia del torneo, que se extendía a lo largo de 26 partidos en dos años. Para Guardiola, acostumbrado al éxito, esta fue la peor racha de su carrera, superando la de 2018, cuando perdió tres partidos consecutivos.

Este resultado no solo devuelve la confianza al equipo, sino que también prepara el terreno para su próximo enfrentamiento contra Crystal Palace. Por su parte, Nottingham Forest se enfrentará a Manchester United en la siguiente jornada.