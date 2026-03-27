Economía

El presidente de YPF celebró la decisión de la Justicia de EEUU: “Este es un fallo histórico para la Argentina”

El máximo directivo de la petrolera estatal expresó su satisfacción tras la resolución judicial en Estados Unidos y remarcó el impacto en la proyección de la compañía

Guardar
Horacio Marin - CERAWeek by S&P Global, el encuentro que marca el rumbo del petróleo en el mundo - YPF - Houston - New york
Horacio Marin, CEO y presidente de YPF (Nacho Films)

La Corte de Apelaciones de Nueva York emitió una decisión que marcó una victoria para el país en el juicio por la expropiación de YPF. En ese contexto, Horacio Marin, presidente de la compañía, publicó un mensaje en sus redes sociales en el que consideró: “Hoy la Corte de Apelaciones de Nueva York emitió su decisión en la causa por la expropiación de YPF”.

La determinación judicial anuló la condena que enfrentaba la Argentina en el litigio por la expropiación de la principal petrolera del país. El reclamo alcanzaba los 16.000 millones de dólares en concepto de indemnización. Marin se refirió al impacto económico y político que implicó la decisión para el país y para la empresa.

“Este es un fallo histórico para la Argentina y para YPF. Para el país, porque evita el pago de 16.000 millones de dólares en concepto de indemnización. Para YPF, es un capítulo muy importante porque nos permite seguir avanzando con una visión clara: consolidar nuestro plan 4x4, impulsar las exportaciones, proyectarnos hacia el 2031 y posicionar a la Argentina como un proveedor confiable de energía para el mundo”.

El monto reclamado se mantenía como uno de los principales desafíos económicos para el país. La resolución judicial generó repercusiones en diferentes sectores vinculados a la energía y a la economía nacional.

El mensaje de Marin incluyó un reconocimiento explícito al equipo que llevó adelante la representación legal de la Argentina. “Quiero felicitar especialmente a quienes llevaron adelante esta defensa con solvencia y responsabilidad en un proceso complejo y de alto impacto”. De esta forma, el presidente de YPF hizo público su agradecimiento a los profesionales involucrados en la defensa de los intereses argentinos en un contexto judicial internacional.

El reclamo de 16.000 millones de dólares quedó sin efecto tras la decisión de la Corte de Apelaciones de Nueva York (Reuters)
El reclamo de 16.000 millones de dólares quedó sin efecto tras la decisión de la Corte de Apelaciones de Nueva York (Reuters)

La empresa YPF ocupa un lugar estratégico en la estructura productiva y energética argentina. La causa por la expropiación sumó años de litigios y controversias en tribunales de Estados Unidos. El resultado de la decisión de la Corte de Apelaciones de Nueva York modificó el escenario financiero y jurídico para la compañía y para el Estado nacional, al evitar un desembolso millonario.

En su mensaje, Marin detalló los ejes centrales de la gestión de la compañía tras el fallo. Habló del plan 4x4 y de la proyección hacia 2031 como parte de la estrategia para fortalecer la posición de YPF en el mercado internacional. La referencia a la posibilidad de consolidar exportaciones y de transformarse en un proveedor confiable de energía para el mundo sintetizó la expectativa de la conducción de la empresa frente a la nueva etapa abierta por el fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva York.

La decisión judicial también influyó en la agenda de los actores económicos y políticos del país. El monto de la demanda, que alcanzaba los 16.000 millones de dólares, se mantenía en el centro de las discusiones sobre la sostenibilidad fiscal y la política energética. La anulación de la condena generó expectativas de reordenamiento en la planificación financiera tanto de la empresa como del Estado.

El reconocimiento de Marin a quienes participaron en la defensa legal reflejó la relevancia del proceso y el alcance del desafío enfrentado por la Argentina. El presidente de YPF subrayó la solvencia y la responsabilidad con la que se abordó el litigio, en un escenario considerado de alto impacto. Estas expresiones se difundieron ampliamente en medios nacionales y en canales institucionales de la compañía.

La posición de YPF en el mercado energético global se presenta como uno de los ejes de la gestión actual. El mensaje de Marin proyectó la expectativa de consolidar el perfil exportador de la compañía a partir de la eliminación de un obstáculo judicial de gran envergadura. El plan 4x4 y la proyección hacia 2031 figuran en el centro de la estrategia anunciada por la conducción de la petrolera estatal.

Temas Relacionados

Juicio por YPFHoracio MarinÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Tras el acuerdo paritario, cuánto van a cobrar los empleados de comercio en abril según cada categoría

El sindicato acordó con las cámaras empresarias un incremento salarial del 5% trimestral en tres tramos y el pago de un bono extraordinario de $20.000. Los detalles del convenio que rige para abril, mayo y junio de 2026

Tras el acuerdo paritario, cuánto van a cobrar los empleados de comercio en abril según cada categoría

Cristina Kirchner y Kicillof también celebraron el fallo por YPF y contestaron las críticas de Milei: “El juicio era absurdo”

La exmandaria se expresó a través de sus redes y destacó que estatizar la empresa petrolera “se hizo conforme a derecho”. El gobernador bonaerense, a su vez, señaló que el Presidente tiene “que pedir perdón por haber apoyado a los fondos buitres”

Cristina Kirchner y Kicillof también celebraron el fallo por YPF y contestaron las críticas de Milei: “El juicio era absurdo”

Carnet de mochilero, registro de palomas mensajeras y sanciones por azotar: una por una, las normas que derogará la “ley hojarasca”

El proyecto impulsado por Federico Sturzenegger impulsa la anulación de más de 70 leyes obsoletas pero que todavía estaban vigentes. Una cuota de motosierra y el principio de no autorizar lo que ya estaba autorizado

Carnet de mochilero, registro de palomas mensajeras y sanciones por azotar: una por una, las normas que derogará la “ley hojarasca”

Las acciones de Burford se hunden 40% tras el fallo en favor de la Argentina y se disparó la cotización de YPF

Los títulos del fondo que demandó a la Argentina se desplomaron después de conocida la decisión judicial. El ADR de YPF se disparó más de 5%

Las acciones de Burford se hunden 40% tras el fallo en favor de la Argentina y se disparó la cotización de YPF

El litro de nafta súper llegó a los $2.000 en CABA: trepa 20% desde el inicio del conflicto en Medio Oriente

El incremento en los valores de los combustibles en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desató preocupación en el Gobierno, que instrumentó nuevas políticas para intentar contener el impacto en el mercado local

El litro de nafta súper llegó a los $2.000 en CABA: trepa 20% desde el inicio del conflicto en Medio Oriente
DEPORTES
La emotiva carta de Joaquín Panichelli tras sufrir una grave lesión que lo sacó del Mundial 2026: “Esto no se lo merece nadie”

La emotiva carta de Joaquín Panichelli tras sufrir una grave lesión que lo sacó del Mundial 2026: “Esto no se lo merece nadie”

El gesto inesperado del capitán de Nueva Caledonia ante Jamaica que se viralizó en redes: la llamativa reacción del arquero

Franco Colapinto afrontará la última práctica libre antes de la clasificación en el GP de Japón: hora y TV

La selección argentina de Lionel Messi enfrentará a Mauritania en la Bombonera: hora, TV y formaciones

Fin de una era: el entrenador que se despidió a sí mismo tras 44 años en el cargo

TELESHOW
Conflicto y acusaciones cruzadas entre Pincoya y Luana Fernández sacudieron la convivencia en Gran Hermano

Conflicto y acusaciones cruzadas entre Pincoya y Luana Fernández sacudieron la convivencia en Gran Hermano

Adrián Suar y Araceli González cara a cara en el juzgado: los motivos

Quién es María Irigaray, la novia de Darío Lopilato que representa a La Plata en el concurso Miss Universo Argentina

La reacción de Pampita a los dichos de Roberto García Moritán sobre la separación: “Yo estoy en pareja”

Revelan la charla que tuvieron Duki y Emilia Mernes antes de hablar por primera vez del escándalo con Tini Stoessel

INFOBAE AMÉRICA

Cuál es el mecanismo oculto que explica por qué algunas plantas sobreviven a la sequía y otras no

Cuál es el mecanismo oculto que explica por qué algunas plantas sobreviven a la sequía y otras no

Más de 9,5 millones de toneladas de sargazo invaden playas de Florida y el Caribe en marzo en pleno Spring Break

Panamá presenta balance ambiental con avances técnicos y tareas pendientes

¿Demasiada libertad? El temor de Platón a que la democracia se convierta en su peor enemiga

Hallan muerta a una ballena de 12 metros en una playa de Nueva York y genera alerta ambiental