El presidente de YPF celebró la decisión de la Justicia de EEUU: “Este es un fallo histórico para la Argentina”

Horacio Marin, CEO y presidente de YPF (Nacho Films)

La Corte de Apelaciones de Nueva York emitió una decisión que marcó una victoria para el país en el juicio por la expropiación de YPF. En ese contexto, Horacio Marin, presidente de la compañía, publicó un mensaje en sus redes sociales en el que consideró: “Hoy la Corte de Apelaciones de Nueva York emitió su decisión en la causa por la expropiación de YPF”.

La determinación judicial anuló la condena que enfrentaba la Argentina en el litigio por la expropiación de la principal petrolera del país. El reclamo alcanzaba los 16.000 millones de dólares en concepto de indemnización. Marin se refirió al impacto económico y político que implicó la decisión para el país y para la empresa.

“Este es un fallo histórico para la Argentina y para YPF. Para el país, porque evita el pago de 16.000 millones de dólares en concepto de indemnización. Para YPF, es un capítulo muy importante porque nos permite seguir avanzando con una visión clara: consolidar nuestro plan 4x4, impulsar las exportaciones, proyectarnos hacia el 2031 y posicionar a la Argentina como un proveedor confiable de energía para el mundo”.

El monto reclamado se mantenía como uno de los principales desafíos económicos para el país. La resolución judicial generó repercusiones en diferentes sectores vinculados a la energía y a la economía nacional.

El mensaje de Marin incluyó un reconocimiento explícito al equipo que llevó adelante la representación legal de la Argentina. “Quiero felicitar especialmente a quienes llevaron adelante esta defensa con solvencia y responsabilidad en un proceso complejo y de alto impacto”. De esta forma, el presidente de YPF hizo público su agradecimiento a los profesionales involucrados en la defensa de los intereses argentinos en un contexto judicial internacional.

El reclamo de 16.000 millones de dólares quedó sin efecto tras la decisión de la Corte de Apelaciones de Nueva York (Reuters)

La empresa YPF ocupa un lugar estratégico en la estructura productiva y energética argentina. La causa por la expropiación sumó años de litigios y controversias en tribunales de Estados Unidos. El resultado de la decisión de la Corte de Apelaciones de Nueva York modificó el escenario financiero y jurídico para la compañía y para el Estado nacional, al evitar un desembolso millonario.

En su mensaje, Marin detalló los ejes centrales de la gestión de la compañía tras el fallo. Habló del plan 4x4 y de la proyección hacia 2031 como parte de la estrategia para fortalecer la posición de YPF en el mercado internacional. La referencia a la posibilidad de consolidar exportaciones y de transformarse en un proveedor confiable de energía para el mundo sintetizó la expectativa de la conducción de la empresa frente a la nueva etapa abierta por el fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva York.

La decisión judicial también influyó en la agenda de los actores económicos y políticos del país. El monto de la demanda, que alcanzaba los 16.000 millones de dólares, se mantenía en el centro de las discusiones sobre la sostenibilidad fiscal y la política energética. La anulación de la condena generó expectativas de reordenamiento en la planificación financiera tanto de la empresa como del Estado.

El reconocimiento de Marin a quienes participaron en la defensa legal reflejó la relevancia del proceso y el alcance del desafío enfrentado por la Argentina. El presidente de YPF subrayó la solvencia y la responsabilidad con la que se abordó el litigio, en un escenario considerado de alto impacto. Estas expresiones se difundieron ampliamente en medios nacionales y en canales institucionales de la compañía.

La posición de YPF en el mercado energético global se presenta como uno de los ejes de la gestión actual. El mensaje de Marin proyectó la expectativa de consolidar el perfil exportador de la compañía a partir de la eliminación de un obstáculo judicial de gran envergadura. El plan 4x4 y la proyección hacia 2031 figuran en el centro de la estrategia anunciada por la conducción de la petrolera estatal.