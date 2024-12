La “alternativa Williams” que tiene Colapinto sobre la mesa si no logra butaca para 2025: por qué es una opción quedarse

Franco Colapinto y el jefe del equipo, James Vowles, quien siempre lo defendió (Prensa Williams)

Franco Colapinto arrancó una semana de definiciones para su futuro en la Fórmula 1, donde se apresta a correr, por ahora, su último Gran Premio este fin de semana en Abu Dhabi. En Williams no tendrá lugar como titular en 2025 y como alternativa en la estructura de Red Bull no habrá algo concreto hasta este fin de semana, cuando se lleve a cabo la reunión entre los líderes de los equipos de la bebida energizante y sus inversores, según adelantó Helmut Marko, asesor deportivo de los “Toros Rojos”.

Este sábado Infobae consultó al entorno más cercano de Colapinto sobre un eventual anuncio y la respuesta fue tajante: “No va a haber anuncio de momento”. El fin de semana hizo lo que pudo con un Williams FW 46, que presentó fallas en la suspensión en la clasificación para la carrera Sprint en Qatar, en la que terminó 18º tras largar 20º y último desde los boxes.

El domingo, en tanto, hizo solo 500 metros antes de ser chocado por Esteban Ocon (Alpine), quien a su vez fue embestido por Nico Hülkenberg (Haas). “Una lástima. No pude hacer nada. Traté por la izquierda y me llevaron puesto igual. Un desastre”, dijo el argentino que no tuvo ninguna responsabilidad a diferencia de sus accidentes en San Pablo y Las Vegas.

En los últimos 30 días el panorama cambió y esos incidentes habrían influido según planteó Auto Motor und Sport, que este martes publicó un artículo en el que directamente lo pone a Franco como piloto de reserva en Williams. “Colapinto se quedará con Williams y entrenará allí hasta que haya un lugar disponible en el equipo”. Carlos Sainz tiene la opción de mudarse a Red Bull después de un año si hay una butaca disponible allí”, informó el medio alemán.

Colapinto en acción sobre el Williams FW46 (Prensa Williams Racing)

Al respecto, el jefe de Williams, James Vowles, indicó: “En primer lugar, tendríamos el mejor piloto de reserva. En segundo lugar, recibiría de nuestra parte el mejor entrenamiento posible con pruebas de TPC y ensayos en el simulador. Ya he practicado esto antes con Ocon. Un año de descanso tampoco le hizo daño”, recordó el ingeniero inglés en referencia al francés, cuando fue piloto de reserva de Mercedes. Los TPC (Testing of Previous Car, en inglés) son ensayos que se hacen en el desarrollo de un nuevo auto.

Cabe recordar que Sven Smeets, director deportivo de Williams, reveló lo siguiente a Motorsport en una entrevista en agosto (antes del debut de Franco en F1): “Estoy muy contento de que tengamos un equipo de pruebas (el año que viene). Así podrá conducir un coche de F1 sin presión. Se está hablando mucho de eso en estos momentos. Pero es algo fantástico para los chicos jóvenes. Porque saben lo importante que es”.

Y agregó: “No podemos ofrecer muchos momentos en un coche de F1 actualmente y hay cosas por aprender y que preferirías no hacer en una FP1 o un martes después de Abu Dhabi, cuando la mayoría de la gente en realidad quiere irse a casa. Pero es su único día en el que realmente pueden conducir. Así que estoy muy contento de que el año que viene tengamos nuestro propio equipo TPC. Y luego, por supuesto, haremos con él (por Colapinto) unas cuantas veces lo que Mercedes está haciendo ahora con (Kimi) Antonelli, para que pueda prepararse mejor”, agregó.

Según Auto Motor und Sport, Red Bull prefiere promover pilotos formados bajo su ala. “Llenamos nuestras butacas con nuestras propias filas”, afirmó Marko, en Qatar. En este panorama, Liam Lawson sería promocionado como futuro compañero de Max Verstappen, ya que Sergio “Checo” Pérez se bajaría y pasaría a tener un rol como embajador de la empresa de la bebida energizante, según informaron en ESPN. Pero, en concreto, todo quedará supeditado a la reunión de la junta directiva en Abu Dhabi y los inversores.

Franco Colapinto con su nuevo casco (Prensa Williams Racing)

También afirmó Auto Motor und Sport, que Alpine decidió no continuar con las negociaciones por Colapinto porque el contrato con Williams fue demasiado alto para Flavio Briatore. Además, ya tiene dos pilotos bajo contrato: Pierre Gasly y Jack Doohan. Se dice que Doohan tuvo un buen desempeño en comparación con Gasly en una prueba reciente de TPC.

El equipo francés también confirmó a Paul Aron como piloto de reserva en 2025. El estonio de 20 años realizará todo el programa: simulador, pruebas TPC, participación en reuniones informativas con el equipo. Solo quedará Pierre Gasly como corredor galo. “Es mejor centrarse en los buenos que andar por ahí con una regadera”, sentenció Briatore.

Habrá que armarse de paciencia y esperar a lo que pase el fin de semana. La última puerta estaría en la estructura de Red Bull y hasta tanto no se defina el panorama allí no podrá darse nada por cerrado. La chance de seguir en Williams como piloto de reserva no debe verse como una tragedia para Franco Colapinto. El equipo inglés le brinda un trato familiar al corredor bonaerense. Hay contención y acompañamiento. La escudería de Grove se jugó por él, en especial sus líderes, James Vowles y Sven Smeets.

Obvio que la prioridad es seguir corriendo en 2025 y se tomará la butaca que esté disponible. Pero, más allá de lo informado por algunos medios del Viejo Mundo, ir a Red Bull sería estar en un equipo formado para Max Verstappen, como le afirmó a este medio el ex F1 argentino, Norberto Fontana, como también los movimientos internos que hacen con sus pilotos. ¿Y Alpine? No hay que olvidar que Flavio Briatore es el autor intelectual del Crashgate, el mayor escándalo en la historia del automovilismo.

Todo es dinámico en la F1. Uno de los pilotos titulares en Williams puede no estar durante en alguna carrera en 2025 y ahí puede ubicarse el argentino, que demostró que está listo. Y quizá no solo para una competencia sino para ser titular de forma definitiva. Todo puede pasar. En mayo de este año, ¿alguien se imaginaba que este Franco iba a correr nueve Grandes Premios en la presente temporada?