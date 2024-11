La advertencia del ex piloto de Fórmula 1 Norberto Fontana a Colapinto si pasa a Red Bull: “Es un equipo formado para Verstappen”

Norberto Fontana corrió cuatro Grandes Premios de F1 en 1997 (archivo revista CORSA)

(Enviado especial a San Pablo, Brasil) Si hay un argentino que conoce Red Bull y la Fórmula 1 ese es Norberto Fontana, quien le dio el primer título a la marca de la bebida energizante en 1995, ya que tuvo su patrocinio cuando se consagró campeón en la Fórmula 3 Alemana. Luego corrió cuatro Grandes Premios en 1997 con Sauber, cuyo principal sponsor también era dicha firma austriaca. El Gigante de Arrecifes está presente en el Autódromo José Carlos Pace de Interlagos, en San Pablo. En diálogo con Infobae, explicó los desafíos que tendrá que afrontar Franco Colapinto si se confirma su llegada a la escudería austriaca.

Fontana recorrió cada rincón del circuito brasileño que recibe la fecha 21 de la Máxima y hasta compartió charlas con dos viejos amigos, que precisamente podrían ser clave en la llegada de Colapinto a RB: “Saludé a muchos amigos. Estuve con Helmut Marko. Estuvimos también allá con (Jos) Verstappen y bueno, la gente de Sauber. Ahora estuve con Villeneuve también. Contar con gente de la época nuestra. Ha cambiado mucho todo esto. Pero bueno, contento de estar acá alentándolo a Franco. Contento que haya un argentino en Fórmula 1″.

No es ajeno al tema que domina el paddock brasileño: el posible fichaje de Colapinto por Red Bull. Sin esquivar, plantea: “Ojalá que tenga chance de poder seguir corriendo en la Fórmula 1. Sería magnífico para Argentina”. Fontana compartió en sus redes la charla que compartió con Jos Verstappen, pero ante la pregunta de si el padre de Max le contó algo del tema aclara: “No, hablamos de otra cosa”. Y explica: “Hacía mucho no lo veía. Siempre hablamos por mensaje y bueno, le comenté que venía al Gran Premio, pasé por allá y estuvimos charlando de que corre en rally y bueno, estas cosas”.

Jos llegó a la F1 en 1994 como una gran promesa, pero tras correr 106 Grandes Premios de F1 logró dos podios. Fontanita apoya a su amigo y esgrime que “muy poca gente lo conoce. Era muy bueno”. Y completa su argumentación: “Lo que pasa es que en F1 lo quemaron. Lo subieron a Benetton en la plenitud de Schumacher. He leído algunos comentarios de Argentina y lo matan. Pero no es así. O sea, él es campeón del mundo en karting, campeón de Fórmula 3 y subió a la Fórmula 1. Hizo un par de podios, pero cuando los autos eran más matadores físicamente con atención directa. Ahí para mí fue donde él después no tuvo un buen rendimiento porque le faltaba tiempo para desarrollarse. Y bueno, después cayó un auto de atrás y no pudo revertir”.

El reencuentro de Norberto Fontana y Jos Verstappen en los boxes de Interlagos

También elogia el trabajo que está haciendo Colapinto: “Su labor es excelente. Impresionante. Tenemos el placer de tener a un argentino en Fórmula 1 y del tamaño del talento que tiene Franco”. Reconoce que lo “sorprendió para bien” lo hecho desde Monza hasta acá y asevera que el actual piloto de Williams “hizo méritos para quedarse. La Fórmula 1 no lo puede dejar escapar”.

Colapinto completó las seis carreras que disputó, incluida la Sprint de Austin. Sumó puntos en su segunda competencia al ser octavo en Azerbaiyán. Luego completó el top diez en el mencionado circuito estadounidense. Se convirtió en una de las figuras emergentes de la Máxima por su rápida adaptación a un coche de la F1.

Si Colapinto emigra a Red Bull tendrá nuevos desafíos y Fontana subraya: “Lo veo bien a Franco. Creo que lo puede hacer de la mejor manera, sin problema. Habría que ver, tendría que analizar bien todos los movimientos. La Fórmula 1 es difícil, una picadora de carne. Hay que mover todo. Yo creo que él tiene tiempo. Uno quiere que esté, que corra, pero acá en Williams es un equipo más para pilotos de formación, como es él. Pero bueno, no tiene espacio, así que hay que ver qué pasa”.

Fontanita, Helmut Marko y Nicolás Posse, amigo del piloto arrecifeño (@@nfontana1)

Del factor mental de tener como compañero de equipo al vigente tricampeón mundial, Verstappen, deja una reflexión: “Ojalá que pueda seguir, porque como argentino uno quiere que siga. Pero lo que vengo viendo es que Red Bull es un equipo formado para Verstappen, alrededor de él y todos los que corrieron en el segundo auto tuvieron problemas. Entonces hay que abrir el paraguas ahí y ver bien. Ojalá que tenga la chance, pero siempre tenés que mirar lo bueno y lo malo. Acá en Williams capaz que tiene tiempo de formarse y correr por mucho tiempo. Y cuando entrás a un equipo top hay más presiones. Ojalá que pueda seguir en la Fórmula 1. Ese es mi deseo”.

En su retorno a un evento de la Máxima luego de varios años revela que “lo que más me asombra son los boxes”, aunque reconoce que “todo ha cambiado mucho”. Y agrega: “El trato con la gente. Ahora, si no sos alguien importante, es como que no te dan bola. Eso cambió mucho. Antes era más fácil llegarles a los pilotos. A mí me saludaron un par porque me conocen. Pero hay otros que ni te registran. Se perdió un poco eso. Los pilotos también están medio como que ven la gente y salen corriendo. Pero es normal. Vienen de correr toda la temporada. Están cansados y permanentemente los buscan por todos lados”.

El arrecifeño de 49 años que hoy sigue corriendo en el Turismo Carretera y en el TCR South America, recuerda sobre aquel título en la Fórmula 3 Alemana: “Esa temporada fue espectacular. De 14 carreras, ganamos 11 y fue algo lo mejor mío en el exterior. Le di el primer campeonato europeo de Red Bull. Las mejores competencias fueron cuando gané el Master de Fórmula 3 en Holanda (único argentino en lograrlo), también en las que gané en Berlín, Hockenheim, Magny-Cours y Nürburgring”.

Norberto Fontana con el Sauber en la Fórmula 1 que tenía la publicidad de Red Bull (Archivo CORSA)

Si bien Norberto no corría con el equipo que tuvo más presupuesto, en ese campeonato superó a Ralf Schumacher y Jarno Trulli, quienes después se mantuvieron por mucho tiempo en la F1. “Fue un trabajo en un equipo que trabajaba bien en el taller y a conciencia. El auto estaba muy bien armado y fuimos desarrollando a medida que fue pasando el año y logramos un buen equilibrio”. Y un dato particular de esa consagración es el patrocinio de Red Bull y Helmut Marko: “Fue muy loco porque cuando yo tenía el contrato con Red Bull, él tenía el equipo oficial Fiat y no tenía a Red Bull como sponsor. Y hoy está en Red Bull después de muchos años”.

Por último, habló del Sauber C16 (sin motor) con el que corrió en 1997 en la F1 y que está a la venta. “El auto está listo en Europa y a la venta. Por ahora no hay nada. Solamente conozco al que lo armó, lo restauró y eso”. Si bien aparecieron interesados en darle una mano para comprarlo, aclara que “me han llamado, pero no me he ocupado mucho del tema porque con el TC, el TCR y trabajar con todos los sponsors no he tenido tiempo, la verdad”.

Un día Norberto Fontana volvió al mundo de la Fórmula 1 y en un fin de semana especial con un argentino corriendo, Franco Colapinto, quien tendrá un enorme desafío en caso de que se confirme su llegada a Red Bull para 2025.