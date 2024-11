Recibió 4 fechas de castigo por una dura falta, fue expulsado en su regreso de la suspensión y rompió en llanto

Kevin Coronel, defensor de Argentinos Juniors, atraviesa uno de los momentos más complicados de su joven carrera deportiva y personal. En el partido correspondiente a la fecha 24 de la Liga Profesional, disputado entre el Bicho y Barracas Central, el jugador de 20 años recibió su segunda tarjeta roja consecutiva tras un fuerte planchazo contra Siro Rosané. La decisión del árbitro Darío Herrera llegó tras revisar la jugada por un llamado del VAR. Coronel quedó visiblemente afectado por la decisión, al punto de romper en llanto en el campo de juego ser consolado por algunos de sus compañeros de equipo..

Esta nueva expulsión ocurrió en su regreso a los campos de juego luego de cumplir una sanción por otra tarjeta roja. En el partido ante Vélez, también en La Paternal, el juvenil protagonizó un violento cruce contra Agustín Bouzat, que le valió inicialmente una sanción de cuatro fechas por parte del Tribunal de Disciplina de la AFA. Sin embargo, esta pena fue reducida, y Coronel solo estuvo ausente por dos encuentros.

El contexto personal también ha jugado un papel clave en el estado anímico del jugador. Mientras cumplía la sanción por la expulsión contra el conjunto de Liniers, Coronel recibió la devastadora noticia del fallecimiento de su hermana menor, Kiara, de apenas seis años. La niña viajaba en moto con su tío cuando ambos colisionaron con un camión repartidor en un trágico accidente ocurrido en Formosa.

Argentinos Juniors manifestó su apoyo al jugador en este momento de profundo dolor. “Argentinos Juniors lamenta con profundo dolor informar el fallecimiento de la hermana de Kevin Coronel, jugador de nuestra Institución. Enviamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos en este difícil momento. ¡Fuerza, Kevito!”, escribió el club en sus redes sociales. Por su parte, el deportista compartió un emotivo mensaje en sus redes, en el que expresó su pesar por la pérdida de su hermana.“Estoy acá no sé cómo, pero estoy mi Negra. No caigo todavía con lo que pasó, estoy destruido y quería que estos recuerdos queden conmigo siempre, mami. Que locurita que si mi amor no sé cómo voy a seguir sin vos, me dejaste un vacío enorme, pero quiero que me cuides siempre Kiara hermosa. Con lágrimas en los ojos mi amor te digo que toda mi vida vas a ser vos, y te voy a recordar siempre pesadita hermosa. Cuídame siempre mi Kiarita”, escribió el jugador.

El mensaje de Coronel en sus redes sociales tras la muerte de su hermana

El impacto emocional de estos acontecimientos es evidente. Durante el partido contra Barracas Central, Coronel fue expulsado en una jugada en la que, al disputar una pelota dividida, impactó con fuerza sobre el rival. La revisión del VAR confirmó la gravedad de la falta, y el árbitro Herrera no dudó en mostrarle la roja directa. La situación llevó al jugador a un estado de angustia que requirió el respaldo de sus compañeros dentro del campo.

El rendimiento de Argentinos Juniors tampoco acompaña en lo colectivo. El conjunto de La Paternal sufrió una derrota que lo alejó de los puestos de clasificación a las copas internacionales. Con un total de 52 puntos quedó a uno de Defensa y Justicia, último en clasificar a la próxima edición de la Copa Sudamericana. El Bicho buscará sellar su boleto a un certamen continental en sus últimas tres presentaciones: Independiente Rivadavia, San Lorenzo y Estudiantes.