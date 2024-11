Los detalles del nuevo emprendimiento de Lionel Messi: “No solo conquista estadios”

Messi y uno de sus vinos

Mientras disfruta de sus vacaciones hasta el inicio de la pretemporada con el Inter Miami y sigue de cerca el desempeño de su hijo Thiago, quien participa con la categoría 2012 de Las Garzas de la Newell’s Cup en Rosario, Lionel Messi anunció su nuevo emprendimiento. Lo hizo con un posteo en las redes sociales: se trata de una línea de vinos premium que lleva su imagen y un nombre contundente: “10 GOAT”, es decir, el número de camiseta que lo identifica y la sigla en inglés que hace alusión al mejor jugador de todos los tiempos (Greatest of all time).

El desarrollo corrió por cuenta de la bodega italiana MM Winemaker y los vinos son producidos en las regiones italianas de Campania, Puglia y Sicilia. El lanzamiento se dio con dos variedades excepcionales: Syrah y Primitivo.

El diseño de sus botellas, que ya se convirtió en objetivo de coleccionistas, es una de sus particularidades: están ilustradas cada una con imágenes exclusivas del campeón del mundo con Argentina, de 37 años.

“Estamos muy satisfechos con el resultado de esta colección, que rinde homenaje a una verdadera leyenda y combina la calidad excepcional con nuestra rica herencia vinícola. Cada botella está elaborada con mucho cariño y precisión, convirtiéndola no solo en una bebida, sino también en una obra maestra coleccionable para nuestros clientes”, reza el comunicado publicado por la bodega.

El vino es producido por una bodega italiana

“Leo Messi no solo conquista los estadios, sino también los paladares de los amantes del vino en todo el mundo”, se jactó la marca, que lleva el sello del delantero que ganó ocho Balones de Oro y en este 2024 se quedó con la Copa América y el trofeo Supporter’s Shield con su club.

La Pulga se hizo eco de la presentación y publicó la imagen del producto. “Algunos de ustedes nos preguntaron por estos vinos únicos”, planteó en su cuenta de Instagram y dejó el link para la adquisición on line.

Hace unos meses, el ex PSG y Barcelona había lanzado una bebida isotónica que lleva su nombre y ahora incursionó en otro camino. Más allá de lo que genera con la pelota pegada a su botín zurdo, Messi no para de diversificar sus negocios. Desde sus contratos de imagen, que se multiplicaron desde su arribo al fútbol de Estados Unidos, pasando por su cadena de hoteles o los termos que también llevan su nombre, aprovechando su imagen asociado al mate que generó, por ejemplo, que se introduzca en diversos mercados. Ahora afloró su vino.

El pasado 19 de diciembre, el atacante disputó su último partido en el año en el triunfo de Argentina 1-0 ante Perú en La Bombonera por las Eliminatorias sudamericanas. En 2025 (la competencia oficial en la MLS se inicia en febrero) le esperan nuevos desafíos, con nuevo entrenador en el Inter Miami. Se trata de Javier Mascherano, quien fue anunciado este martes como DT del conjunto de Florida, en reemplazo de Gerardo Martino, quien decidió marcharse por “motivos personales”.

Así, el ex volante central, que se desempeñaba como orientador de la Selección Sub 20, se volverá a reunir con su amigo y ex compañero tanto en la Albiceleste como en el Barcelona.