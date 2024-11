Oficial: Javier Mascherano es el nuevo entrenador del Inter Miami de Lionel Messi

Javier Mascherano reemplazará a Gerardo Martino

Inter Miami confirmó a Javier Mascherano como su nuevo entrenador tras la salida de Gerardo Martino del cargo. El Jefecito tendrá bajo su mando a varios viejos conocidos como su amigo Lionel Messi o sus ex compañeros Sergio Busquets, Jordi Alba y Luis Suárez. El emblema de la selección argentina será presentado en una conferencia de prensa el próximo martes 3 de diciembre a las 14 (hora Argentina) en el Chase Stadium.

“Poder dirigir en un club como Inter Miami es un honor para mí, es un privilegio que intentaré aprovechar al máximo. Me atrajo la ambición de la organización, la infraestructura con la que cuenta para respaldarla. Estoy entusiasmado por trabajar con todos en Inter Miami para ayudar al club a alcanzar nuevas metas y brindarles a los aficionados momentos inolvidables”, fueron las primeras palabras del Jefecito en su nuevo rol, según difundió la entidad con sede en Fort Lauderdale.

“A lo largo de su carrera como uno de los mejores jugadores del mundo y como entrenador experimentado, Javier siempre ha demostrado lo que le hace grande: una determinación implacable con el conocimiento, los instintos y la comprensión para respaldarla. Estamos muy contentos de darle la bienvenida para liderar nuestro equipo”, dijo uno de los dueños de la franquicia, el ex futbolista David Beckham, en el sitio oficial de las Garzas.

El Jefecito, de 40 años, inició su camino como entrenador en la selección argentina Sub 20 y tuvo también bajo su mando a la Sub 23 que participó de los Juegos Olímpicos de París 2024. “Javier Mascherano ha dejado de ser el entrenador del seleccionado juvenil y seguirá su carrera como director técnico en Inter Miami CF. ¡Los mejores deseos para vos, Masche!”, fue el posteo de la Albiceleste, que llegó media hora después de la confirmación del elenco rosa.

“Por tu laburo, compromiso y profesionalismo durante todos estos años, por ser parte y dejar tu huella en el proyecto de Selecciones Nacionales, por brindarle herramientas a los juveniles para ser mejores cada día... por todo eso: ¡muchas gracias, Mascherano”, lo elogió Claudio Tapia, presidente de la Asociación.

“El Inter Miami CF ha anunciado hoy el nombramiento de Javier Mascherano, leyenda de Argentina y del FC Barcelona, como entrenador del equipo, con un contrato hasta la temporada 2027 de la Major League Soccer (MLS). El argentino se incorpora tras un periodo como entrenador de las selecciones sub-20 y olímpica de Argentina, y asumirá las responsabilidades de entrenador en el Inter Miami tras la recepción de su documentación laboral”, informó el club en su comunicado.

El comunicado de Inter Miami con el anuncio

Masche asumió en 2021 en la selección argentina Sub 20 y encabezó el proceso en el Sudamericano de 2023, en el que el combinado nacional no logró clasificarse al Mundial. Sin embargo, el país terminó organizando el certamen y lo disputó por su condición de local. Ahora venía preparando a la nueva camada para el certamen continental de la categoría que comenzará en enero. De hecho, lo condujo en los dos amistosos que le ganó a Bolivia durante la fecha FIFA. Ahora la AFA deberá resolver su reemplazo. En principio, pica en punta Diego Placente, orientador del Sub 17.

Martino, predecesor de Mascherano, llevó a Miami a un récord de liga con 74 puntos en la temporada regular, quedándose con el trofeo Supporters’ Shield, que la Major League Soccer le entrega al elenco que más unidades suma en la primera fase de competencia. No obstante, sorprendentemente cayó en la primera ronda de los playoffs contra el equipo número nueve, Atlanta United, su antiguo club, en una llave a tres partidos. En el 2023, además, conquistó la Leagues Cup, el primer título en la historia de la franquicia de Florida. Su decisión de no continuar, según subrayó, estuvo relacionada a “motivos personales”.

El anuncio de la AFA sobre Mascherano

EL COMUNICADO COMPLETO DE INTER MIAMI

Inter Miami CF anunció hoy que ha nombrado a Javier Mascherano, leyenda de Argentina y del FC Barcelona, como su director técnico con un contrato que se extiende hasta el final de la temporada 2027 de la Major League Soccer (MLS). El argentino se incorpora al Club tras un periodo como director técnico de las selecciones Sub-20 y la Selección Olímpica, y asumirá las responsabilidades como entrenador de Inter Miami una vez que reciba su documentación de trabajo.

“Este trabajo requiere de alguien con la experiencia necesaria para poder sacar el máximo de nuestra colección única de talentos, desde nuestras superestrellas mundiales hasta nuestros florecientes canteranos, pasando por nuestros jóvenes prospectos internacionales y todo lo demás. Javier ha sumado experiencia inigualable en su carrera, desde jugar en las competencias más importantes del mundo hasta entrenar a selecciones internacionales a nivel juvenil; tiene la combinación de habilidades y experiencia que estábamos buscando, y hasta cuenta con experiencia dirigiendo a Tomás Avilés, Facundo Farías, Federico Redondo and Benjamin Cremaschi. Creemos que Javier es una incorporación importante a nuestro Club mientras continuamos en busca de estar entre la élite a nivel mundial, estableciendo un nuevo estándar para el fútbol en Norteamérica “, dijo el propietario gerente Jorge Mas.

“Durante su carrera como uno de los mejores jugadores del mundo y como un entrenador con experiencia, Javier siempre ha exhibido lo que lo hace grande: determinación junto con el conocimiento y entendimiento del fútbol para respaldarlo. Estamos muy emocionados de contar con una persona de su nivel para dirigir a nuestro Primer Equipo de cara a un periodo emocionante y lleno de oportunidades”, dijo el copropietario David Beckham.

“Conforme continuamos apuntando alto como organización, me complace darle la bienvenida a Javier y a su familia a nuestro equipo para que podamos seguir desarrollando este ambicioso proyecto juntos”, dijo el presidente de operaciones de fútbol Raúl Sanllehí.

“Poder dirigir en un Club como Inter Miami es un honor para mi, es un privilegio que intentaré aprovechar al máximo. Me atrajo la ambición de la organización, la infraestructura con la que cuenta para respaldarla”, dijo Mascherano. “Estoy entusiasmado por trabajar con todos en Inter Miami para ayudar al Club a alcanzar nuevas metas y brindarle a los aficionados momentos inolvidables”.

Mascherano comenzó a dirigir cuando fue nombrado como técnico de la selección Sub-20 de Argentina en diciembre del 2021, luego de una destacada carrera como jugador. Con las selecciones juveniles de Argentina, dirigió en varios torneos internacionales importantes, incluyendo los Juegos Olímpicos 2024. También estuvo al mando de los equipos en la Copa Mundial de la FIFA Sub-20 2023, los Juegos Sudamericanos de 2022, el Campeonato Sudamericano de Fútbol Sub-20 de 2023, y el Torneo Preolímpico Sudamericano 2024 de la CONMEBOL.

La exitosa carrera como jugador del exdefensor y mediocampista lo vio brillar para varios equipos, en particular Liverpool FC en la Premier League de Inglaterra y FC Barcelona en LaLiga de España, al igual que con la selección nacional de Argentina. Aporta experiencia ganadora en los niveles más altos a Inter Miami que data a sus días como jugador; sus logros incluyen disputar más de 350 partidos con el Barcelona, ganar dos títulos de la UEFA Champions League, cinco títulos de LaLiga, cinco títulos de la Copa del Rey, y dos títulos en Mundiales de Clubes de la FIFA. Fue nombrado como ganador al premio otorgado al mejor jugador del Barcelona en la temporada 2013-14 y formó parte del Equipo Ideal de la Uefa Champions League en la temporada 2014-15.

Mascherano además llegó a la final de la UEFA Champions League en su primera temporada con el Liverpool, ganó un título del Torneo Clausura con River Plate en su primera temporada como profesional, y obtuvo un campeonato Série A de Brasil en su única temporada con el Corinthians.

El oriundo de San Lorenzo, Argentina, representó a Argentina internacionalmente en 147 ocasiones, a menudo capitaneando a La Albiceleste . Su número total de partidos disputados es la segunda mayor cantidad en la historia del país solo por detrás del actual capitán de Inter Miami CF, Lionel Messi. Compitió en dos Juegos Olímpicos, cinco Copas Américas, y cuatro Copas Mundiales de la FIFA. En ese tramo, finalizó en segundo lugar en cuatro Copas Américas y una Copa Mundial. También ganó dos medallas de oro en las Olimpiadas con las selecciones juveniles de Argentina, haciéndolo en 2004 y 2008; jugó junto a Messi para asegurar la medalla de oro en el 2008.

En el Barcelona, Mascherano fue compañero de equipo de los actuales jugadores de Inter Miami Messi, Jordi Alba, Sergio Busquets y Luis Suárez. También está familiarizado con varios de los jugadores jóvenes de Inter Miami, habiendo trabajado con ellos con las selecciones menores de Argentina; Mascherano convocó a Tomás Avilés, Benjamin Cremaschi, Facundo Farías y Federico Redondo en varias etapas de su carrera como entrenador de las selecciones juveniles de Argentina.

El cuerpo técnico completo de Mascherano será anunciado en una fecha posterior.