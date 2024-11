La emoción del Cholo Simeone tras cumplir 700 partidos como entrenador del Atlético de Madrid: el especial mensaje a su familia

El entrenador argentino del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, alcanzó un hito significativo en su carrera al celebrar su partido número 700 como técnico del club. Esta logro, que se produjo en el ajustado triunfo 2-1 frente al Deportivo Alavés durante la jornada 14 de la liga de España, fue motivo de reflexión para DT, quien se mostró muy emocionado al reconocer las renuncias personales que ha hecho a lo largo de su trayectoria.

El técnico vivió una jornada emocionante. Tras la victoria estuvo a punto de quebrarse en unas declaraciones que dio al pie del campo para la señal DAZN. “Vivo el ahora. Estamos pasando un buen momento, los chicos lo viven con mucha responsabilidad y sobretodo interpretando lo que necesitamos y lo que queremos. La verdad es que estoy tranquilo y en paz. Quiero mucho al lugar donde estoy... y nada chau, me fui”, alcanzó a decir El Cholo antes de abandonar rápidamente el sitio para evitar lagrimear en frente de la cámara.

Posteriormente, en la sala de prensa del Riyadh Air Metropolitano, Simeone compartió sus sentimientos: “Se me pasan un montón de cosas en la cabeza. Evidentemente, 700 partidos nunca lo imaginé. Soy un afortunado absoluto en todo. Me ha acompañado un cuerpo técnico que hoy ya solo quedo Pablo Vercellone desde el inicio y soy un agradecido a todos ellos. Soy un agradecido enormemente a los futbolistas que recorrieron todo este camino, que me permitieron poder transmitir dentro del campo una idea y una forma de vivir la vida y de vivir este juego”.

El entrenador también expresó su gratitud hacia los directivos del club: “Y, ni qué hablar a Miguel Ángel Gil Marín y a Enrique Cerezo por haberme sostenido en todo este tiempo, en los buenos momentos, en algún momento de dificultad que siempre apareció”, añadió.

Sin embargo, fue cuando mencionó a la afición y a su familia, piezas clave en su vida profesional y personal, cuando estuvo al borde del llanto: “A nuestra gente porque, desde que llegué, ya de jugador, siempre lo dije, sentí un grandísimo respeto y eso no tiene precio. Y después, sin lugar a dudas, también a mi familia, porque le he quitado minutos a mi familia, muchos”, confesó emocionado.

La emoción del Cholo Simeone al hablar de su tiempo en el Atlético Madrid

Más allá de su emoción por lo vivido, Simeone también analizó el valioso triunfo que logró el Aleti en el final del partido y la conquista de Alex Sorloth. “¿Qué podía ser gol? ¿Por qué? Porque es un futbolista que nos tiene acostumbrados a ese tipo de movimientos. Justamente en el día de ayer habíamos tenido en la noche una charla larga y muy linda con él desde el lugar que tiene dentro del equipo y de la importancia que nosotros le damos a todos los minutos que juegue, ya sean 30, 40, 25, 60 o 70″.

Además, el Cholo valoró el desempeño del jugador noruego y el pase gol del volante de la selección argentina: “Ante un desmarque muy bueno y una visión de juego de De Paul increíble, apareció un golazo para cerrar un partido que se había complicado y que se había puesto raro en el primer tiempo”. También se refirió a las dificultades presentadas por el Alavés y las oportunidades generadas por su equipo: “El Alavés se cerró muy bien, trató de trabajar un partido del orden en lo defensivo con mucho trabajo, así y todo, tuvimos una de Llorente, otra de Lino más clara que pegó en el travesaño”.

Simeone también se refirió a cómo planea mejorar continuamente, destacando la importancia del trabajo colectivo. “No creo que en la vida te levantes un día más a la mañana sin querer seguir creciendo, nosotros siempre estamos en esa búsqueda también”. Resaltó que su equipo sigue evolucionando al integrar todos los elementos del juego, desde la defensa hasta la ofensiva, generando amenazas constantemente.

Finalmente, Simeone reflexionó sobre su propio crecimiento a lo largo de su carrera con el Atlético: “Los que me ven a mí tendrían que decir si cambié o no. Seguramente las personas no somos las mismas durante 13 años. Yo llevo 13 años acá, evidentemente, seguramente algo habré cambiado, pero sigo siendo noble, sigo siendo frontal y sigo siendo muy claro con lo que quiero”, concluyó.