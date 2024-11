La decisión del Tottenham tras el duro castigo al uruguayo Rodrigo Bentancur por un comentario sobre Son Heung-Min en TV

Rodrigo Bentancur recibió una sanción de siete partidos (Foto: Reuters/Andrew Couldridge)

La contundente sanción que recayó sobre Rodrigo Bentancur tras un comentario desafortunado sobre su compañero surcoreano Son Heung-Min ha abierto una serie de debates en torno a la severidad de los castigos que aplica la Football Association en casos de este estilo. Si bien el Tottenham evitó referirse al tema públicamente, tuvo un accionar que marcó su postura en el hecho.

Según informó el diario británico The Guardian, los Spurs han decidido no multar al futbolista uruguayo de 27 años. “El Tottenham ha respaldado a Bentancur en relación con los comentarios que hizo sobre Son en una entrevista televisiva en junio”, detalló el periodista Matt Hughes en dicho medio. Al mismo tiempo, explicó: “Se entiende que la postura del club se basa en la conclusión de que Bentancur no tenía intención de ofender a nadie al hacer esos comentarios”.

El jugador que surgió de Boca Juniors de Argentina y pasó por Juventus de Italia antes de desembarcar en la Premier League en 2022, se defendió ante la FA, asegurando que fue una respuesta irónica al entrevistador: “Afirmó que estaba respondiendo sarcásticamente al entrevistador, que se había referido a Son como “el coreano””, indicó el Guardian.

El uruguayo recién volverá a fines de diciembre (Foto: Reuters/Jason Cairnduff)

La Football Association (FA) de Inglaterra impuso una sanción de siete partidos y una multa de 100.000 libras esterlinas al futbolista uruguayo por comentarios inapropiados sobre su compañero surcoreano Son Heung-Min. Durante una entrevista en junio, Bentancur respondió a una solicitud del entrevistador para obtener la camiseta de Son diciendo: “¿La de Sonny? O un primo de Sonny, total son todos más o menos todos iguales”.

La FA consideró que estas declaraciones violaron la Regla E3, que prohíbe conductas inapropiadas o el uso de lenguaje abusivo o insultante, especialmente cuando incluyen referencias a la nacionalidad, raza u origen étnico.

Bentancur se disculpó públicamente con Son a través de sus redes sociales, afirmando: “¡Sony, hermano! Me disculpo contigo por lo sucedido, ha sido solo un muy mal chiste. Sabes lo que te quiero y jamás le faltaría el respeto o lastimaría ni a ti ni a nadie. ¡Te quiero hermano!”.

A pesar de las disculpas, la FA procedió con la sanción, que impedirá a Bentancur participar en los próximos partidos del fútbol inglés, empezando por el duelo de este sábado ante el Manchester City por la Premier League. También se ausentará ante Fulham, Bournemouth, Chelsea, Southampton, Manchester United (Carabao Cup) y Liverpool. En este contexto, y si no hay alguna reducción de la pena, reaparecerá a fines de diciembre ante el Nottingham Forest.

El entrenador del Tottenham, Ange Postecoglou, perderá a Bentancur en estos compromisos clave, aunque el jugador podrá participar en los partidos de la Europa League.

Este incidente se suma a casos anteriores de jugadores sancionados por comentarios similares, como el del también uruguayo Edinson Cavani, quien en 2020 fue suspendido por tres partidos y multado por la FA tras utilizar la expresión “gracias negrito” en una publicación en redes sociales.

Comunicado completo de la FA por el caso Bentancur:

“Una Comisión Reguladora independiente ha impuesto una suspensión de siete partidos y una multa de 100.000 libras a Rodrigo Bentancur por una infracción de la Regla E3 de la FA en relación con una entrevista con los medios de comunicación.

Se alegó que el centrocampista del Tottenham Hotspur infringió la Regla E3.1 de la FA, ya que actuó de manera impropia y/o utilizó palabras abusivas y/o insultantes y/o desprestigió el juego. Además, se alegó que esto constituye una ‘infracción agravada’, que se define en la Regla E3.2 de la FA, ya que incluyó una referencia –expresa o implícita– a la nacionalidad y/o la raza y/o el origen étnico.

Rodrigo Bentancur negó esta acusación, pero la Comisión Reguladora independiente la consideró probada e impuso sus sanciones tras una audiencia. A continuación se exponen por escrito los motivos de estas decisiones”.