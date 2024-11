La dura sanción que recibió Rodrigo Bentancur por un comentario sobre su compañero Son Heung-Min en una entrevista en TV

Rodrigo Bentancur fue sancionado con siete partidos sin jugar por sus comentarios contra su compañero Son (Action Images vía Reuters/Andrew Couldridge)

Después de una investigación, la Football Association de Inglaterra hizo oficial la sanción para el uruguayo Rodrigo Bentancur tras los comentarios que realizó sobre su compañero Son Heung-Min en una entrevista con la TV de su país meses atrás. Según informó FA, el volante recibió siete partidos de sanción y no podrá participar de los partidos del Tottenham en la Premier League. Al contrario, sí podrá ver acción en los duelos de su equipo por la Europa League. Además, fue multado con 100 mil libras esterlinas.

La frase de la polémica se dio durante una nota cuando el conductor le preguntó si podía conseguirle la camiseta del atacante surcoreano con el que comparte plantel en Tottenham. “La de Sonny? O un primo de Sonny, total son todos más o menos todos iguales”, dijo con tono de humor, aunque el desafortunado mensaje rápidamente se viralizó abriendo las puertas a las críticas. El mediocampista uruguayo utilizó sus redes sociales para pedir disculpas: “¡Sony, hermano! Me disculpo contigo por lo sucedido, ha sido solo un muy mal chiste. Sabes lo que te quiero y jamás le faltaría el respeto o lastimaría ni a ti ni a nadie. ¡Te quiero hermano!”.

Segun indicó un portavoz de la FA, “una comisión reguladora independiente impuso una suspensión de siete partidos y una multa de £100.000 a Rodrigo Bentancur por violar la Regla E3 de la FA en relación con una entrevista con los medios. Se alegó que el mediocampista del Tottenham Hotspur violó la regla E3.1 de la FA al actuar de manera inapropiada y/o usar palabras abusivas y/o insultantes y/o desacreditar el juego”, informó.

Y agregó: “Se alegó además que esto constituye una ‘infracción agravada’, que se define en la Regla E3.2 de la FA, ya que incluía una referencia, ya sea expresa o implícita, a la nacionalidad y/o raza y/o origen étnico. Rodrigo Bentancur negó esta acusación, pero la Comisión Reguladora independiente la consideró probada y le impuso las sanciones tras una audiencia”.

De esta manera, el entrenador Ange Postecoglou perderá a Bentancur en el choque del próximo fin de semana ante Manchester City y también los próximos compromisos de la liga inglesa frente a Fulham, Bournemouth, Chelsea, Southampton, Manchester United y Liverpool. El uruguayo jugó 10 de los 11 partidos de Tottenham en la actual Premier League y en 7 de ellos fue titular.

El futbolista de Corea del Sur, capitán de los Spurs, había comentado en una rueda de prensa posterior a esta nota que no había ningún tipo de conflicto con Bentancur y explicó que la investigación era un tema de la FA: “Ahora mismo existe una investigación de la FA, por eso no puedo decir mucho, pero quiero mucho a Rodrigo. Tenemos muchos buenos recuerdos, porque jugamos mucho juntos cuando llegó. Me pidió perdón cuando estábamos de vacaciones. Yo estaba en casa y ni me enteré de lo que había pasado. Me mandó un mensaje largo y pude notar que venía de corazón. Cuando volvimos a la ciudad deportiva tras las vacaciones, me dijo que lo sentía mucho y casi lloró. Pidió perdón pública y personalmente. Todos somos humanos, cometemos errores y aprendemos de ello”.

Uno de los antecedentes más resonantes en torno a un tema de similares características tuvo a otro uruguayo en el centro de la escena: Edinson Cavani. El delantero, mientras militaba en el Manchester United durante 2020, le escribió “gracias negrito” a un amigo en Instagram y la FA decidió abrir una investigación que derivó en un castigo de 3 partidos, además de una multa económica. También se abrió una polémica por un mensaje del argentino Alejandro Garnacho a su compañero André Onana, aunque la FA finalmente no lo sancionó.

Comunicado completo de la FA por el caso Bentancur:

“Una Comisión Reguladora independiente ha impuesto una suspensión de siete partidos y una multa de 100.000 libras a Rodrigo Bentancur por una infracción de la Regla E3 de la FA en relación con una entrevista con los medios de comunicación.

Se alegó que el centrocampista del Tottenham Hotspur infringió la Regla E3.1 de la FA, ya que actuó de manera impropia y/o utilizó palabras abusivas y/o insultantes y/o desprestigió el juego. Además, se alegó que esto constituye una ‘infracción agravada’, que se define en la Regla E3.2 de la FA, ya que incluyó una referencia –expresa o implícita– a la nacionalidad y/o la raza y/o el origen étnico.

Rodrigo Bentancur negó esta acusación, pero la Comisión Reguladora independiente la consideró probada e impuso sus sanciones tras una audiencia. A continuación se exponen por escrito los motivos de estas decisiones”.