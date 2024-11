Escándalo en la Premier: un árbitro fue suspendido tras la filtración de un video en el que insulta al Liverpool y a Klopp

El supuesto video en el que el árbitro insulta al Liverpool y a Jürgen Klopp

La Premier League se encuentra sumergida en una polémica después de la filtración de un video que involucra a uno de sus árbitros. David Coote, que lleva varios años dirigiendo en la Primera División, fue suspendido después de que se viralizara un material en el que se encuentra insultando al Liverpool y a Jürgen Klopp.

El escándalo habría empezado en el encuentro entre los Reds y el Burnley en julio de 2020, el cual terminó en empate 1 a 1. Allí, el técnico alemán apuntó contra el cuerpo arbitral por su actuación y discutió con sus integrantes durante todo el encuentro. A pesar de que no se tiene referencia de cuándo fue grabado el video que lo compromete, Coote mostró en la grabación una foto de dicho encuentro.

Después de que otro hombre le preguntara qué pensaba del equipo y del entrenador, el árbitro respondió que “El Liverpool era una mierda. Klopp es absoluta mierda”. Luego, siguió cuestionando al director técnico por su actitud en el campo. “Aparte de regañarme cuando los arbitré contra Burnley en el cierre, me acusó de mentir y luego me lanzó un ataque y no tengo ningún interés en hablar con alguien que es tan arrogante”, comentó.

David Coote es árbitro de la Premier League desde el 2018 y lleva más de 100 partidos dirigidos (Reuters/Andrew Boyers/File)

“Hago todo lo posible para no hablar con él. (James) Milner está bien, me llevo bien con Milner”, siguió el árbitro. Aquel encuentro por la Premier League se tornaba importante para el Liverpool, ya que aspiraba a finalizar el campeonato con más de 100 puntos y ganando todos sus partidos de local, aunque todo se cortó en dicho partido. “El árbitro dejó pasar muchas ocasiones, así que quedó claro que si el balón entraba en el área era peligroso. Hicieron lo que saben hacer bien y lo respeto. Pero estamos enfadados con el árbitro”, afirmó Klopp.

“David Coote ha sido suspendido con efecto inmediato pendiente de una completa investigación. PGMOL no hará más comentarios al respecto hasta que el proceso haya finalizado”, fue el comunicado oficial por parte del organismo rector de los árbitros en Inglaterra. El colegiado lleva dirigiendo en la Premier League desde el año 2018 y, en el global de su carrera que también incluye presencias en Championship y la Copa de la Liga, tiene un total de 242 encuentros siendo la autoridad principal.

“Dios mío. Maldito alemán, que lo jodan”, fue otra de las polémicas frases que dijo David. A raíz del escándalo que se desató en Inglaterra, los hinchas del Liverpool se hicieron eco de la noticia y dejaron en evidencia los errores que tuvo el árbitro en contra del club. Uno de ellos fue cuando estaba en el VAR en el clásico contra el Everton, cuando Jordan Pickford lesionó a Virgil Van Dijk -se rompió los ligamentos cruzados- y no fue expulsado.

El día que se pelearon David Coote y Jürgen Klopp (REUTERS/Phil Noble/File Photo)

En otra ocasión, no le sacó roja a Leon Bailey por bajar a Mohamed Salah como último hombre. Además, se suman otras dos oportunidades en las que los aficionados del Liverpool se vieron perjudicados cuando no cobró una mano de Martin Odegaard que hubiera sido penal y un fuera de juego inexistente de Sadio Mané que le hubiera dado la victoria contra el Everton.

El video controversial vio la luz después de que Coote fue el árbitro principal en el último partido del Liverpool contra Aston Villa. Sin embargo, no hubo jugadas polémicas que causaran el enojo de ambos conjuntos. Al mismo tiempo, la PGMOL (Professional Game Match Officials Limited) exigió a los réferis que declaren públicamente de qué equipo son hinchas. David, nacido en Nottingham, está registrado como aficionado del Notts County, por lo que no puede dirigirlo, como tampoco al Nottingham Forest.