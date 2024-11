Una revista inglesa eligió a La Bombonera como el mejor estadio del mundo

El estadio Alberto J. Armando, distinguido por un medio inglés (Luis ROBAYO / AFP)

La Bombonera fue distinguida nuevamente a nivel internacional por un medio inglés que la situó en el primer lugar del ranking de 100 estadios reconocidos en el ámbito mundial. “Los mejores estadios del mundo desde todos los rincones del planeta: esta es tu lista definitiva de cosas que hacer antes de ir a un partido”, fue el mensaje que aportó Four Four Two antes de confeccionar la lista.

“Es una maravilla arquitectónica, una peregrinación futbolística que todos apoyamos, pero en lugar de mirar a otra parte y afrontar la agitación que supone abandonar su hogar espiritual, el club ideó una solución para construir un estadio de tamaño adecuado en el terreno existente. Su ambicioso plan, concebido en 1934, constaba de tres gradas y, con espacio escaso, una elevada tribuna vertical formada por zonas de asientos apiladas una encima de la otra”, mencionaron en el artículo que fue publicado semanas atrás y se hizo viral en las últimas horas.

Además, aportaron más datos de su historia: “El resultado fue un estadio distintivo en forma de D con una acústica maravillosa, un pebetero apasionado que se ganó el sobrenombre de La Bombonera. El estadio es un templo del fútbol mundial, según el nada subestimado Diego Maradona, que jugó aquí en 1981, también entre 1995 y 1997, y luego eligió el estadio para su partido testimonial, en el que jugó junto a Hristo Stoichkov, Ciro Ferrara y Davor Suker, entre otros”.

Sólo mirar a la multitud de Boca, el Jugador Número 12, puede valer la pena la entrada, incluso en los empates 0-0 más aburridos (REUTERS/Agustin Marcarian)

Como no podía ser de otra forma, también se fijaron en la pasión que distingue a los fanáticos xeneizes a la hora de elaborar este ranking: “Sólo mirar a la multitud de Boca, el Jugador Número 12 (el duodécimo jugador), puede valer la pena la entrada, incluso en los empates 0-0 más aburridos. Entre la masa hirviente de fanáticos que cantan y saltan, los que están parados en las barreras contra avalanchas son las barra bravas, ultras argentinos que dirigen una actividad lucrativa cobrando a los turistas europeos por el giro de adrenalina que les permite convertirse en un ultra de Boca por un día. Un dicho popular argentino afirma que La Bombonera no tiembla, tarde: la Bombonera no tiembla, late. Es un estadio vivo que respira. El efecto combinado de los aficionados cantando, aplaudiendo y (sobre todo) saltando hace que el suelo vibre como un pequeño terremoto”.

Dentro del Top 10, también figuró otro mítico estadio argentino: el Monumental de Núñez. “Existen varios estadios en Latinoamérica conocidos como Estadio Monumental, pero este es posiblemente el más conocido”, distinguieron. Y ahondaron en su historia: “Oficialmente llamado Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti (en honor al presidente de un club), inicialmente se lo conocía como la Herradura cuando se agotaron los fondos antes de que se construyera el lado norte. Fue cuando se abrieron las puertas por primera vez en 1938 y, aunque la herradura estaba rellena, para ser sinceros, le vendría bien una mejora en ciertas áreas. Pero a los hinchas no les importa: para un estadio sin techo y con pista de atletismo, el ambiente –sobre todo para el Superclásico contra Boca Juniors– es realmente magnífico, a pesar de que su capacidad es apenas la mitad de la de antaño”.

El estadio Monumental, dentro del Top 10 de Four Four Two

La dimensión es otro de los datos que aportó 442: “Sigue siendo el estadio más grande de Argentina y River Plate lo llena de hinchas locales debido a la prohibición vigente de que los aficionados visitantes ingresen en todo el país”. Y también hicieron un breve repaso del recinto como sede de grandes eventos: “En el Mundial de 1978, fue sede de nueve partidos, incluida la final en la que Argentina venció a Holanda en una cancha cubierta de cintas de papel. Paul McCartney, Madonna y Michael Jackson, por nombrar algunos, han tocado allí a lo largo de los años, pero aquí no hace falta la música de gol de Tom Hark: los festejos están a cargo de los hinchas de Los Millonarios”.

En el puesto 56 figuró también el Gigante de Arroyito, casa de Rosario Central: “Este lugar cobra vida con su ruido. Situado junto al río Paraná que fluye hacia el sur en dirección a Buenos Aires, es un lugar vibrante y difícil de visitar para los oponentes”. Mientras que el lugar 70 de la lista fue para el Diego Armando Maradona de La Paternal, la fortaleza de Argentinos Juniors: “Puede que no sea el estadio más glamoroso, pero sin duda tiene historia detrás. En 1976, en su antigua apariencia de madera, el estadio fue sede de la primera aparición de la carrera de Diego Maradona, que entonces tenía apenas 15 años. Hablando de adolescentes, Lionel Messi, de 17 años, jugó aquí en una victoria por 8-0 para la selección argentina sub-20 en 2004″.

Finalmente, el Cilindro de Avellaneda, de Racing Club, completa la presencia de estadios argentinos en la ubicación 72: “Durante décadas, el Estadio Presidente Perón –más conocido como El Cilindro– ofreció a los hinchas de Racing la experiencia única de recorrer toda la cancha, de un arco a otro, para poder seguir el ataque del equipo en ambos tiempos. La increíble afición de Racing, que se considera una ‘pasión inexplicable’, hace de este estadio uno de los mejores lugares para ver fútbol, con un gran ambiente”.

LOS MEJORES ESTADIOS DEL MUNDO, SEGÚN FOUR FOUR TWO

La Bombonera (Boca Juniors, Argentina) Maracaná (Río de Janeiro, Brasil) Signal Iduna Park (Borussia Dortmund, Alemania) Ibrox (Rangers, Escocia) Monumental (River Plate, Argentina) Azteca (Ciudad de México, México) Camp Nou (Barcelona, España) Tottenham Hotspur (Londres, Inglaterra) Wembley (Londres, Inglaterra) San Siro/Giuseppe Meazza (Milán, Italia)