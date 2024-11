Garnacho habló sobre las dificultades que tuvo para adaptarse a la selección argentina: “Es una gran presión”

Desde su debut en el año 2023, Alejandro Garnacho se transformó en una de las fijas en las citaciones de Lionel Scaloni para la Selección Argentina. Su notable irrupción en el Manchester United, en el que comenzó a tener rodaje en el equipo titular, causó que empiece a ser convocado rápidamente. A pesar de su corta edad, el futbolista explicó su actitud confiada en el terreno de juego y cómo afronta la presión de llevar la camiseta albiceleste.

El extremo de 20 años fue una de las joyas encontradas por el scouting realizado por la Asociación del Fútbol Argentino que fue denominado como los europibes. Garnacho fue quien llevó la bandera de estos y fue uno de los que marcó el camino de una camada que se ganó su lugar en el plantel de la Scaloneta. Aunque el jugador que tiene raíces españolas aclaró que “siempre fui una persona que nunca le ha tenido miedo a nada”, comentó cómo fueron sus primeros días en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza.

“Las primeras veces me costaba un poco más. Siempre que eres nuevo te cuesta adaptarte, pero la verdad es que la gente de ahí me ha tratado muy bien desde el principio. Y ahora estoy cómodo, y poco a poco intentando sumar más minutos y ayudar, y muy ansioso por poder seguir tratando de ganar cosas con la selección también”, explicó el atacante en una entrevista con el sitio oficial del Manchester United. La primera vez que Scaloni llamó al futbolista ocurrió en la previa de la Copa del Mundo 2022, en una lista que el estratega de Pujato incluyó a las máximas promesas del país.

Por su parte, el Bichito también habló sobre la sensación que conlleva vestir la camiseta celeste y blanca y cómo lo afronta para rendir en buen nivel. “Es una gran presión, porque esta selección es muy grande. Viene de ganar la Copa América dos veces y el Mundial también. La presión de jugar ahí está, pero yo me olvido de eso cuando estoy en el campo e intento hacer lo que sé”, argumentó.

El debut futbolístico de Garnacho con el combinado nacional argentino ocurrió en junio de 2023, en un amistoso disputado en Beijing contra Australia. A partir de allí, empezó a ganarse su lugar en las citaciones y Scaloni le dio rodaje poco a poco. Su punto máximo con la albiceleste ocurrió en Estados Unidos, cuando se consagró campeón de la Copa América. En total, lleva jugados siete encuentros en los que no marcó ningún gol.

Sin embargo, Garnacho contó sobre su forma de ser y cómo soporta la presión de jugar en uno de los equipos más grandes de la historia del fútbol. “Nunca me he puesto nervioso. Puedo jugar mal, puedo jugar mejor, pero nunca me puse nervioso. Es un punto a favor a la hora de rendir. Mi juego se basa en ser directo e intentar llegar lo más rápido posible a la portería”, explicó.

Empero, hubo un encuentro en el Old Trafford en el que el extremo sintió la presión de ser futbolista. “Me gusta mucho cuando jugamos en casa. La afición y todo me hacen sentir como en casa. La única vez que me he puesto un poco nervioso fue al salir al campo en la final de la FA Youth Cup, porque estaba el estadio entero y era la primera vez que me pasaba eso”, contó sobre el encuentro que jugó con el Sub-18 del Manchester United.

Aunque, también afirmó que los partidos que más disfruta son los importantes: “A mí siempre me gustaron esos escenarios. Los partidos grandes, como las finales en Wembley. Siempre los partidos que me gustan jugar de verdad son los partidos contra los clubes más grandes. Me motiva más jugar finales”.

Y mal no le va, ya que en los tres encuentros decisivos que jugó en el mítico estadio de Inglaterra, marcó en dos ocasiones. A los 20 años, Garnacho se convirtió en uno de los pilares del Manchester United y en una fija con la Selección Argentina. A pesar de que en su club no está pasando su mejor momento, de hecho vivió un tenso diálogo con un hincha que lo increpó en el último partido, el futbolista es considerado como uno de los jugadores que dominará el fútbol en el futuro.