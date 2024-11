El tenso cruce entre Alejandro Garnacho y un fanático del Manchester United: “¿Por qué no jugás vos?”

El tenso cruce entre Garnacho y un hincha del United

A pesar de que la salida de Erik Ten Hag del banco y la inminente llegada de Ruben Amorim como nuevo director técnico calmó las aguas turbulentas del Manchester United, la irregularidad de los futbolistas sigue estando en el ojo de la tormenta para los hinchas. En los últimos encuentros, uno de los apuntados fue Alejandro Garnacho. En la previa del enfrentamiento en el que los Red Devils se impusieron por 2 a 0 frente al Paok por la UEFA Europa League, un aficionado le recriminó algunas situaciones de juego al argentino y el punta le respondió.

En la llegada de los micros al estadio Old Trafford, es una tradición en Inglaterra que un grupo de hinchas aguarde a que algunos de los futbolistas del plantel se acerquen a sacarse alguna foto o firmar un autógrafo. En esta ocasión, el extremo albiceleste fue el encargado de arrimarse a la gente y de pasar un momento con ellos. Sin embargo, el ambiente de la situación no fue ameno como de costumbre y se tornó tenso.

El reconocido streamer PlanetFaz, que cuenta con 25 mil seguidores en X (ex Twitter) y 26 mil suscriptores en YouTube, increpó al jugador por su rendimiento y su forma de desenvolverse en el terreno de juego. “Garnacho, tenés que pasarla mejor hoy. Por favor. Pásala mejor, marca un gol. Trabaja en tu primer toque también”, le recriminó.

Alejandro Garnacho fue increpado por un hincha del Manchester United (REUTERS/Molly Darlington)

Aunque en un principio el argentino ni lo miró y siguió sacándose fotos y firmando autógrafos, antes de irse le respondió. “¿Por qué no jugás vos?”, le contestó enojado Garnacho. A pesar de que el cruce no pasó a mayores, el video se replicó rápidamente en las redes sociales. Ya en el partido, el extremo fue titular en el equipo dirigido por Ruud van Nistelrooy. Sin embargo, no pudo gravitar en el campo y se retiró al minuto 64 para dejarle su lugar a Lisandro Martínez.

La crítica del aficionado del Manchester United es una situación que ya se vivió en el enfrentamiento contra el Chelsea. En dicho encuentro, Casemiro tuvo un ataque de furia contra el delantero por una jugada en la que perdió la pelota cuando tenía pase. Tras esa individualidad al minuto 85, el brasileño tuvo que cometer una falta táctica y recibió la tarjeta amarilla.

A pesar de que el extremo persiguió a Pedro Neto para reivindicarse, el mediocampista expresó su enojo con el argentino por su decisión y le gritó efusivamente. Bajo el murmullo de resignación que bajaba de las gradas del Old Trafford, la paciencia con el representante albiceleste por este tipo de jugadas causó resquemor ante el presente de los Red Devils. “Merecía esa reacción de Casemiro. Es demasiado egoísta”, fue uno de los comentarios que realizó un usuario en las redes sociales que recibió la aprobación de sus pares.

El enojo de Casemiro con Garnacho

Sin embargo, el malestar de la parcialidad del United se asocia más a los flojos resultados del equipo que al nivel del futbolista. Aunque no esté siendo su mejor temporada desde su irrupción con el Manchester, Garnacho ya completó 16 encuentros disputados, en los que marcó seis goles y dio cuatro asistencias.

No obstante, el clima con Ten Hag al mando era más que tenso. Los Diablos Rojos concretaron su peor inicio en la historia de la Premier League e igualaron en las primeras tres fechas de la Europa League. Esto derivó en la salida del neerlandés, que dejó al club fuera de puestos de clasificación en el plano internacional y en la decimotercera ubicación en el ámbito local, con once unidades conseguidas en nueve encuentros.