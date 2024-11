Las despiadadas críticas a Kylian Mbappé en medio del mal presente del Real Madrid: “Es una carga y un lastre”

Kylian Mbappe tras la derrota en casa ante el Milan. (Susana Vera/REUTERS)

La llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid continúa dando de qué hablar, sobre todo en medio de una racha negativa tanto del futbolista como del equipo en general, tras acumular dos caídas consecutivas en el Santiago Bernabéu contra dos históricos rivales, el Barcelona por el campeonato local y el Milan por Champions League.

Desde su arribo a la Casa Blanca, los ojos de los aficionados merengues y del mundo están puestos en el rendimiento del delantero galo, cuyo rendimiento no estaría siendo el esperado y los murmullos ya se empezaron a sentir en las gradas.

En esa línea, uno de los que se pronunció fue la ex figura del PSG, Jerome Rothen. El francés, afirmó que “el Real Madrid lo ganó todo la temporada pasada, con un colectivo y unos jugadores que mostraron sus agallas en el campo. Desafortunadamente, tengo la impresión de que todo eso ha desaparecido. Kylian cristaliza todo eso. Su presencia frustra algunos. Otros han cambiado de posición o ya no juegan”.

El ex jugador, retirado en 2013, hizo referencia a cómo tuvo que modificar el esquema Carlo Ancelotti, retrasando a Jude Bellingham, moviendo algunas piezas como Federico Valverde o dejando sin minutos a jovenes talentos como Endrick.

Sin embargo, no se detuvo allí: “Hay un tiempo de adaptación, pero cuando estás entre los mejores jugadores del mundo, tiene que suceder rápido. Estamos en noviembre y de momento en regresión. Es responsable. Creo que cada vez empeora sus movimientos en la posición de ‘9′. Está haciendo cosas que son todo lo contrario de lo que requiere el juego. Esto genera egos en el vestuario. Es una carga, un lastre. Lamentablemente es el primer responsable del mal comienzo del Real”.

El delantero recibió críticas por su presente en el Real Madrid (Reuters)

Estas declaraciones se sumaron a las de Thierry Henry, quien días atrás se mostró disgustado por el trabajo que hace Mbappé como número 9, una posición en la que el francés ya dejó en claro que no le gusta jugar. “Mbappé mejorará porque no puede ser peor que eso. No le pedimos que retenga el balón como Didier Drogba, no le pedimos que tome el balón y regatee a todos, sino que se proyecte cuando el equipo está presionando, ya seas extremo, 9 o 10, puedes correr, incluso Rüdiger lo hizo en la primera mitad”, remarcó la ex estrella del Arsenal.

“¿Quién está corriendo y tratando de llegar a la portería? Es Bellingham, no tu número 9. Existe frustración. Sé que no es un número 9 (Mbappé) y eso no es lo que le gusta hacer, pero ¿crees que a Bellingham le gusta hacer estas carreras? ¿Estirar el equipo? Lo hace porque las ganas y la voluntad hablan”, sentenció.

En septiembre, el ex delantero francés Christophe Dugarry ya se había despachado contra Kiki, sumándose a la lista. “Kylian Mbappé, a pesar de importantes estadísticas y goles, ha sido mediocre e insuficiente en el juego desde hace mucho tiempo. Desde hace varios meses, ya sea con la selección francesa, con el Paris Saint-Germain o actualmente en el Madrid”.

“También vemos sus limitaciones técnicas. Lo sabemos, no está en el top 10 de los jugadores más técnicos. Y hoy sus límites son evidentes con un jugador como Vinicius a su lado”, concluyó.

El presente del Real Madrid no es el mejor, sin embargo todavía queda mucho camino por delante y tanto el técnico como los jugadores cuentan con tiempo suficiente para revertir la situación. Lo cierto es que, hasta el momento, la llegada del astro francés provoca más fastidio que alegría en Madrid.