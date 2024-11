El conflicto paralelo por la exclusión de Mbappé de la selección de Francia: “Dejará huellas”

Jerome Rothe dio su punto de vista respecto a la situación de Kylian Mbappé y Didier Deschamps

Kylian Mbappé está atravesando su primera gran crisis desde su debut en el Mónaco como futbolista: la adaptación al Real Madrid no está siendo la esperada y su participación en la selección de Francia está envuelta en una serie de polémicas. Didier Deschamps decidió no convocarlo de cara a la fecha FIFA y dejó en incógnita el porqué de la decisión. Ante la incertidumbre, Jérôme Rothen explicó las repercusiones que puede haber en el vestuario Galo.

“Dentro del grupo, el hecho de que haya sido Didier quien haya tomado la decisión de no convocar a Kylian Mbappé dejará su huella. No será aceptada”, explicó el ex futbolista francés con RMC Sport. Esta es la segunda convocatoria consecutiva en la que el atacante no aparece en la nómina. En la ocasión anterior, desde el cuerpo técnico y el futbolista alegaron que arrastraba problemas físicos y que no estaba en óptimas condiciones.

El extremo, que pasó gran parte de su trayectoria en el Paris Saint-Germain y Mónaco, y que se consagró campeón con Francia de la Copa Confederaciones 2003, continuó con su relato en el que puso en duda la reacción que tendrán los compañeros y las repercusiones que puede haber puertas adentro. “¿Cómo puedes explicarle a tu grupo que tu líder, tu capitán, no vino porque había que protegerlo? ¿Y qué? ¿En marzo será él quien representará al grupo? No, eso, es imposible. No será aceptado en el vestuario”, argumentó.

Didier Deschamps dejó a dejar afuera a Kylian Mbappé (Lisi Niesner/REUTERS)

Otro de los integrantes del programa es Jean-Michel Larqué, exfutbolista que se desenvolvió en el Saint-Étienne y el PSG, y también dio su punto de vista respecto a la contundente decisión del técnico Galo. “Didier Deschamps despidió simple y limpiamente a Mbappé de la selección de Francia. Y lo despidió, no poniendo pretextos ni caminos sinuosos para explicarse. Lo despidió devolviéndole a Mbappé lo que Mbappé había dicho durante su última convocatoria”, explicó.

Por su parte, uno de los protagonistas principales de la historia comentó el porqué de la situación, ya que cuando Deschamps fue consultado por la ausencia del atacante del Real Madrid solo dijo que “es mejor así”. La respuesta, lo único que hizo fue ponerle más leña al fuego, debido a que sus palabras no dejaron ninguna certeza respecto a la situación que está viviendo con Mbappé.

“Tuve conversaciones con él, pero no voy a entrar en eso. Puedes tener información o no, hablo directamente con Kylian. Puede que no estemos de acuerdo con ciertos temas, pero eso es todo. Es mi responsabilidad tomar las decisiones. Lo hice en esta reunión. Lo repito una vez más: porque es mejor así”, explicó. Para dar por concluido el tema, le sumó: “Solo tomo decisiones difíciles. He tomado varias veces decisiones importantes y difíciles, lo que quieras. Detrás de cada jugador también hay un ser humano. Cuando hago listas para una competición, no solo hago feliz a la gente. Repito, es mi responsabilidad, me hago cargo cada vez de tomar decisiones más o menos duras”.

Kylian Mbappé no atraviesa un gran presente en el Real Madrid (REUTERS/Susana Vera)

Aunque la disputa entre Mbappé-Deschamps y el resto del vestuario es una historia que lleva varios meses gestándose. El año pasado, Mike Maignan había dicho que el delantero había criticado el nivel de sus compañeros en los camarines. En el partido siguiente, en el que el ex Mónaco no tuvo un buen rendimiento, fue silbado en el estadio Groupama de la ciudad de Lyon, según informó RMC Sports.

La selección francesa deberá enfrentarse a Israel e Italia en el cierre de la UEFA Nations League, en la que tiene su pasaje a la fase final prácticamente asegurado. Sin embargo, las últimas decisiones del director técnico de los Blues lo único que hacen es aumentar la polémica en el caso de Kiki, ante un combinado nacional que siguen estando en deuda con el nivel de juego ofrecido en el terreno.