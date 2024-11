Una estrella de la NBA agredió a un periodista tras un partido y desató un escándalo: “Verás lo que te voy a hacer”

Joel Embiid fue acusado por un periodista de agredirlo en los vestuarios (AP Foto/Matt Slocum, Archivo)

La temporada para los Philadelphia 76ers empezó de la peor manera. Después de arrancar con un balance de 1-4 en los primeros cinco encuentros y perder los tres partidos de local en el Wells Fargo Center, Joel Embiid se peleó con un periodista, según reveló la prensa en los Estados Unidos.

El altercado sucedió en el vestuario del equipo tras la derrota por 107-124 contra los Memphis Grizzlies, en donde Marcus Hayes entró a hacer una entrevista y el pivot lo increpó por una columna que había publicado anteriormente. En el artículo, había criticado su profesionalidad y mencionó a su hijo y a su hermano que falleció.

Los problemas para el basquetbolista comenzaron en enero del 2024, cuando tuvo que operarse los meniscos de su rodilla izquierda. Esto le ocasionó perderse 39 cotejos de la temporada pasada y el comienzo de la actual, a pesar de que compitió en los Juegos Olímpicos. A raíz del pésimo comienzo a nivel de resultados de los Sixers, los murmullos comenzaron a sobrevolar el presente del equipo.

En su columna en el medio Philadelphia Inquirer, Hayes apuntó duramente contra el jugador. “Joel Embiid falta al respeto a los Sixers, al baloncesto, a los grandes y a él mismo. Para ser grande en tu trabajo, primero tienes que ir a trabajar”, escribió. A esto, le sumó: “Joel Embiid de modo consistente señala al nacimiento de su hijo Arthur como el punto de inflexión más importante en su carrera de baloncesto. A menudo dice que quiere ser un grande para dejar un legado para el niño llamado como su hermano pequeño, que trágicamente murió en un accidente de automóvil cuando Embiid estaba en su primer año como jugador de los Sixers”.

El pivoy de los 76ers viene de ganar la medalla de oro con EEUU en los Juegos Olímpicos (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Estos dichos no le sentaron nada bien al pívot y, en el momento en el que el periodista ingresó al vestuario para realizar una entrevista, Embiid se paró en frente de él y lo enfrentó. “La próxima vez que vuelvas a mencionar a mi hermano muerto y a mi hijo, verás lo que te voy a hacer y tendré que... vivir con las consecuencias”, le dijo el gigante de los 76ers al cronista, según informó ESPN. A pesar de que Hayes le pedía disculpas constantemente, el basquetbolista siguió increpando y amenazándolo.

El jugador soltó que no le importaban sus críticas, pero el periodista contradijo sus dichos y afirmó que le importan los comentarios de la prensa. Esto fue la gota que rebalsó el vaso. Joel lo agarró de los hombros y lo empujó. Con un ambiente muy caldeado, el jefe de prensa del equipo intentó calmar las aguas al sacar a todos los periodistas y a Tyrese Maxey para que lo entrevisten en el pasillo.

Pero Embiid seguía enojado con la situación y siguió insultando al periodista. “Pueden hacer lo que quieran. Me importa una mierda”, gritó el jugador. Después del revuelo ocasionado, Daryl Morey, jefe de operaciones de la franquicia, habló con la prensa y aseguró que la dirigencia de los 76ers ya está realizando los procedimientos correspondientes. “Tomamos la situación muy en serio y estamos investigando, y ya hemos hablado con la NBA”, expresó.

Joel Embiid integró el plantel de los Estados Unidos que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024 (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Por su parte, un portavoz de la NBA emitió un comunicado que ya están analizando los problemas ocurridos. “Estamos al tanto de los informes de un incidente en el vestuario de los Sixers esta noche y estamos iniciando una investigación”, confirmó la competencia.

Ante las constantes críticas por su presente, Embiid habló el viernes sobre su lesión que lo está marginando de la temporada. “Si tu cuerpo no reacciona bien y te dice una cosa, yo lo he hecho. Por lo que puedo decirte, me he roto la cara dos veces; volví antes de tiempo con el riesgo de perder la visión. Me rompí los dedos. Aun así volví. Cuando veo que la gente dice: ‘No quiere jugar’, es porque he hecho demasiado por esta ciudad, poniéndome en riesgo, como para que la gente diga eso”, explicó el africano, unos días antes de sufrir el altercado con Hayes.