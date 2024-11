El show de Franco Colapinto y Bizarrap con los fanáticos argentinos durante la extensa demora en la qualy de la F1

Franco Colapinto salió a saludar a los fanáticos: Williams compartió el video

Franco y Biza salieron de los boxes para mantener una conversación con Juan Fossaroli, notero de ESPN, y se produjo un momento de risas entre los tres: “Se sacó la gorra el hijo de su madre”, le dijo el corredor al periodista, a lo que el artista agregó: “¿Dónde está la gorra?”. La referencia estuvo vinculada a que durante el GP de México el cronista recibió el regalo del accesorio que es un distintivo del productor musical. Además, el de Williams le regaló una serie de elogios a su amigo: “Biza es un crack, ya viene a todas las carreras”.

A su vez, en un momento curioso, el reportero junto a Bizarrap entonaron de forma unánime el típico canto argentino de aliento para darle apoyo a Franco: “Vení vení, cantá conmigo, que un amigo vas a encontrar, que de la mano de Colapinto, todos la vuelta vamos a dar”.

Además, el rioplatense se refirió a la larga demora en la qualy: “Me da mucha pena por los fanáticos que se están mojando bastante, espero que hayan traído paraguas y que no se les vuele con el viento. Es un embole tener que esperar tanto para ver los autos en la pista. Pero hay mucha agua acumulada así que es muy difícil para los autos porque con todo el spray que sacan no se va a ver nada. Hay que esperar, yo creo que en un rato salimos”. Minutos más tarde, tras dos horas de espera, la FIA informaría la cancelación de la tanda que se desarrollaría –a priori– el domingo.

El corredor quedó atónito sobre la cantidad de fanáticos que se acercaron hasta Interlagos para apoyarlo: “Toda aquella tribuna es mía. En la grilla de la sprint race había no sé cuántos fanáticos, era una locura, parecía un partido de fútbol”. El piloto argentino le devolvió el gesto a sus compatriotas y salió a saludar a aquellos que se encontraban ubicados en la tribuna frente a los pits.

Asimismo, Colapinto se dio el tiempo para dialogar con la transmisión de Fórmula 1 TV: “Es muy lindo ver este apoyo. Es un día triste para mí, no poder disfrutar mucho, pero hoy a la mañana me desperté con buen humor, feliz de estar acá nuevamente. Ver a todos estos fans que son tan apasionados del deporte es muy lindo de ver. Estoy agradecido. Espero que no queden muy mojados hoy, pero aprecio que estén acá”.

Ante consulta de si le sorprendía la pasión de los seguidores argentinos, respondió: “Bueno, no, siempre supe cómo son los argentinos. Somos fanáticos del automovilismo y nos gusta apoyarlos, están felices ahora”. A lo que el periodista le retrucó que era gracias a él: “Sí, lo sé. Es una locura pensarlo. Hace unos meses no me esperaba esto, ni siquiera estar en la Fórmula 1. A lo mejor ni siquiera el año que viene iba a poder estar, y ahora con estos buenos resultados y empezar mi camino en la Fórmula 1 estoy feliz por mi futuro, lo que se viene y esperando salir en mi primera clasificación bajo la lluvia”.

El video que compartió Williams mostrando el saludo de Franco a los fanáticos rápidamente se viralizó. Tanto Colapinto como Biza compartieron en sus redes uno de estos momentos: “Histórico. Son una cosa de locos. Perdón por toda la demora. Espero que no se hayan mojado mucho. Nos vemos mañana”.