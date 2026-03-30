Panamá coordina acción regional para enfrentar enfermedades en población migrante

El acuerdo fue suscrito por el ministro de Salud, Dr. Fernando Boyd Galindo, y la oficial nacional a cargo de la Organización Internacional para la Migración en Panamá, Idiam Osorio. Cortesía Minsa

Panamá firmó un acuerdo sanitario con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para fortalecer la respuesta al VIH, la tuberculosis y la malaria, tres enfermedades que siguen representando un desafío en contextos de movilidad humana, especialmente en zonas de tránsito como Darién, Colón y Chiriquí, donde el sistema de salud enfrenta una presión creciente por la llegada constante de migrantes.

El convenio, suscrito por el Ministerio de Salud (Minsa) y la OIM, busca mejorar el acceso a diagnóstico oportuno, tratamiento continuo y prevención, mediante la implementación de un proyecto financiado por el Fondo Mundial, enfocado en reforzar la capacidad institucional frente a enfermedades transmisibles que tienden a expandirse en escenarios de alta movilidad.

La iniciativa contempla la distribución de kits de prevención, pruebas rápidas, mosquiteros y medicamentos, además de la entrega de equipos médicos especializados, como sistemas portátiles de rayos X y tecnología diagnóstica, con el objetivo de garantizar la continuidad de tratamientos y reducir el riesgo de transmisión en poblaciones vulnerables.

La iniciativa busca garantizar continuidad de tratamientos en poblaciones en tránsito. REUTERS/Enea Lebrun

El contexto epidemiológico en Panamá evidencia la magnitud del reto, particularmente en el caso del VIH, donde se estima que alrededor de 31,000 personas viven con el virus, una cifra que refleja tanto el impacto positivo del tratamiento antirretroviral como el aumento acumulado de casos debido a una mayor sobrevida de los pacientes.

Desde el primer registro en 1984 hasta diciembre de 2024, el sistema de vigilancia ha contabilizado 43,111 casos de VIH/Sida, de los cuales más de 20,000 corresponden a personas con enfermedad avanzada, además de 14,178 fallecimientos, lo que mantiene la enfermedad como un problema de salud pública relevante en el país.

A pesar de la expansión del tratamiento, el desafío sigue siendo lograr las metas 95-95-95, lo que implica que la mayoría de las personas con VIH estén diagnosticadas, en tratamiento y con carga viral suprimida, una meta que requiere ampliar la cobertura en zonas donde el acceso a servicios de salud es limitado.

En el caso de la tuberculosis, el informe epidemiológico confirma que continúa siendo la principal enfermedad oportunista asociada a pacientes con VIH en Panamá, lo que evidencia la estrecha relación entre ambas patologías y la necesidad de abordarlas de forma integrada en los programas de salud pública.

La movilidad humana incrementa el riesgo de transmisión de enfermedades. REUTERS/Luisa Gonzalez

La situación se agrava en contextos de movilidad, donde factores como el hacinamiento, la falta de acceso a servicios médicos y las condiciones precarias aumentan el riesgo de transmisión, especialmente en rutas migratorias donde las personas permanecen largos períodos sin atención médica.

En cuanto a la malaria, los datos del sistema de vigilancia indican que en lo que va de 2026 se han registrado 2,080 casos acumulados, incluyendo 88 nuevos casos en una sola semana, lo que confirma que la enfermedad sigue activa en el territorio nacional, particularmente en regiones con condiciones ambientales propicias para la transmisión.

Frente a este panorama, el acuerdo busca fortalecer la coordinación interinstitucional, mejorar la capacidad de respuesta en regiones críticas y garantizar que las poblaciones en tránsito puedan acceder a servicios básicos de salud, reduciendo el impacto de enfermedades transmisibles en comunidades de acogida.

El enfoque del proyecto incluye no solo atención médica, sino también acciones de educación en salud, sensibilización y distribución de insumos, con el objetivo de disminuir los factores de riesgo y evitar brotes en zonas donde la movilidad humana incrementa la vulnerabilidad.

La tuberculosis es la principal enfermedad oportunista asociada al VIH. (Freepik)

Las autoridades sanitarias han señalado que la implementación de estas medidas permitirá mejorar la detección temprana de casos, evitar interrupciones en tratamientos y fortalecer la vigilancia epidemiológica, elementos clave para contener la propagación de enfermedades.

El acuerdo también refuerza la cooperación regional, ya que el proyecto se desarrollará de manera articulada con países como Costa Rica y Guatemala, reconociendo que los flujos migratorios requieren respuestas coordinadas a nivel internacional.

Con esta iniciativa, Panamá busca consolidar un modelo de atención que combine prevención, diagnóstico y tratamiento, en un contexto donde la movilidad humana seguirá siendo un factor determinante en la dinámica de las enfermedades transmisibles en la región.

Un informe de la OIM señala que en las Américas se registraron 409 muertes en 2025, el total anual más bajo desde que comenzaron a compilarse estos datos en 2014.

El acuerdo incluye entrega de pruebas rápidas y equipos médicos especializados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La organización indica que esto podría estar relacionado con una menor utilización de rutas irregulares peligrosas, como el cruce por la selva del Darién o la frontera entre México y Estados Unidos. No obstante, advierte que existen demoras en la entrega de reportes por parte de funcionarios, por lo que las cifras de 2025 en las Américas podrían no cerrarse hasta mediados de 2026.