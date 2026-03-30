Gastón Trezeguet apuntó contra Tamara Paganini antes de su regreso a Gran Hermano: “Quiero creer que va a devolver la plata”

La expectativa en torno al regreso de Tamara Paganini a la casa de Gran Hermano quedó marcada por un cruce inesperado: Gastón Trezeguet lanzó una crítica directa sobre su vuelta al reality, recordando el pasado judicial de su excompañera y poniendo en duda sus motivaciones.

“¿Quiero creer que va a devolver toda la plata que le sacó a las empresas porque supuestamente le había hecho mal Gran Hermano? Digo, sería lo más justo, ¿no?”, escribió el integrante de El Debate en su cuenta de X, sin mencionar de manera explícita a Paganini. La frase, de tono filoso, reavivó antiguas tensiones entre los protagonistas de la primera edición.

También replicó un mensaje de un usuario de la red social en donde recordó algunas declaraciones de Tamara contra Gastón, quien luego de su paso por el reality se convirtió en productor del mismo programa donde ambos surgieron.

Gastón Trezeguet criticó públicamente a Tamara Paganini, recordando su pasado judicial y poniendo en duda sus motivaciones (X)

“Lamer las botas a cambio de que te den de comer... Cada quien hace de uno mismo lo que quiere. Yo prefiero no hacer de perrito. Y si tengo que romper bolsas de basura para encontrar comida, lo hago, antes de sumirme por una olla de comida. No juzgo, se hace lo que se puede, solo que me aburre. Besitos”, había lanzado ella desde sus redes. Él tampoco se quedó callado: “Es un orgullo para mí no morder la mano del que te da de comer. Debería serlo para todos”. Sin embargo, Trezeguet abrió la puerta para limar asperezas. “Wowww the multiverse! ¡Qué lindos recuerdos con Tamara! Me guardo para el debate mejor", escribió.

Durante una entrevista con Carlos Monti en Entrometidos de hace unos meses, Paganini había explicado en qué había quedado su situación judicial: “Mi abogada me dijo que el resarcimiento tenía que ser económico porque el tiempo atrás no podía volver. Y yo decía: no quiero plata, quiero que me pidan perdón públicamente por todas las ediciones maliciosas que habían hecho conmigo”. El conflicto legal, según la propia Paganini, se resolvió tras trece años de litigio y un acuerdo con el canal y la productora.

Gastón Trezeguet palpitó el regreso de Tamara Paganini a Gran Hermano: Generación Dorada

Tras el anuncio de Santiago del Moro, conductor de Gran Hermano, la producción confirmó que Paganini aceptó la invitación tras consultar con su abogada. Según Adrián Pallares en Intrusos, “el viernes a las 11 de la mañana recibió la oferta Tamara Paganini y la llamó a su abogada por si podía aceptar por el juicio que tenía y ella le dijo que sí porque hoy solo mantiene un juicio con el psicólogo de Gran Hermano de ese momento”.

El regreso de Tamara Paganini se concretará durante la gala de eliminación de este lunes 30 de marzo. Este regreso ocurre en un clima de tensiones internas, alianzas frágiles y estrategias al límite dentro de la casa.

La decisión de la producción busca alterar el equilibrio y reavivar la dinámica del programa con un golpe de efecto. La vuelta de Paganini ocurre tras más de 20 años fuera del reality, en un contexto donde su presencia promete modificar el juego y la convivencia.

La discusión entre Paganini y Trezeguet reaviva viejas tensiones de la primera edición de Gran Hermano y trasciende en redes sociales

Frente a la noticia, Gustavo Conti, otro referente de las primeras ediciones del programa, celebró la incorporación: “Se acabó la joda ahí adentro. ¡La India va a poner los puntos! ¡Me encanta!”, escribió en redes sociales, anticipando que se vienen nuevos conflictos.

La llegada de Paganini a Gran Hermano responde a la intención de la producción de generar impacto y renovar el interés del público, en un momento donde los participantes ya enfrentaban una convivencia atravesada por roces y disputas estratégicas.