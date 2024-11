Divertido encuentro entre Colapinto, Bizarrap, Duki y Nicki Nicole: el error que desató carcajadas y la cuenta falsa en redes

La charla entre Colapinto, Duki, Bizarrap, NIcki Nicole y Luquitas Rodríguez

El furor de Franco Colapinto en la Fórmula 1 sobrepasó todos los límites, pero su llegada a la Máxima estuvo acompañada por la ayuda de varias personas que fueron claves en su ascenso, como es el caso de Bizarrap. Este mismo lo introdujo con su grupo de amigos y lo hizo conocer a varios artistas famosos de la Argentina como Duki y Nicki Nicole. En un episodio especial del podcast que realiza la escudería Williams, el grupo tuvo una divertida charla donde abundaron las risas y la relevancia que tomó el pilarense en el país.

Los cantantes y el reconocido productor, que es fanático de la categoría y tuvo un rol importante para que Colapinto pueda correr en la F2, viajaron hasta México para disfrutar del Gran Premio que se celebró la semana pasada. En el Autódromo Hermanos Rodríguez, la escudería británica no podía dejar pasar el momento en el que todos estaban juntos y prepararon un podcast histórico, en el que también estaba invitado el streamer Luquitas Rodríguez, conductor del programa Paren La Mano.

“Me vinieron a apoyar acá en México, así que estoy muy feliz. La verdad que es un placer tenerlos y contar con el apoyo de ellos. Siempre me estuvieron siguiendo desde que estaba en Fórmula 2 y en Fórmula 3, así que tenerlos hoy acá es un honor enorme y un orgullo”, comenzó Colapinto. El primero que tomó la palabra fue Bizarrap, que explicó su pasión por el automovilismo y cómo Franco lo motiva a seguir las carreras: ”Cuando tenés a alguien a quien apoyar lo vivís muchísimo más a flor de piel. No sé, siento que hay otros sentimientos. Cuando estaba en Fórmula 2 no me interesaba la Fórmula 1, como que no la miraba. Cuando no estás corriendo vos no veo más, apago la tele”, afirmó el productor musical.

Por su parte, Biza también contó el momento en el que decidió apostar por el argentino y ser uno de los sponsors que le permita seguir compitiendo en la Máxima. “Mi papá me pasaba clips tuyos de F3. Y me acuerdo que de chico decíamos: ‘Hay empresas que podrían bancar y no aparece nadie’. Me mandó una nota que decía: ‘Colapinto anda buscando sponsor’. Entonces me dijo: ‘Llámalo a ver qué onda’. Y ahí te llamé. Vos me dijiste que necesitabas una determinada cantidad de guita que yo no podía poner, pero sí conocía gente que podía poner“, comentó el artista.

Al mismo tiempo, Luquitas le preguntó a Colapinto en qué momento se enteró que iba a correr en la Fórmula 1. “Estaba en la fábrica de Williams y estaba haciendo simulador para preparar la carrera de Monza. Me llamó el jefe de la oficina y me dijo: ´Vamos a subirte al auto´. Yo ni siquiera se lo pude decir a mi familia porque era el miércoles antes de la carrera. Yo me iba a Monza para correr en Fórmula 2. De golpe me hicieron correr en Fórmula 1 y ahí empezó todo el quilombo. Fue una locura. Pero él -por Bizarrap- fue uno de los primeros que se enteró”, respondió el piloto de 21 años.

Además, como no podía ser de otra manera, el podcast dejó varios momentos en los que los integrantes no pararon de reír. El primero de estos comenzó con una promesa que el piloto le debe a Bizarrap, que consiste en que se tiene que poner la gorra del productor y sus anteojos cuando se suba al podio. Allí, Colapinto le preguntó de dónde surgió la idea, a lo que le respondió que fue en una competencia de batallas de freestyle.

Franco Colapinto junto a Bizarrap

“¿Qué es Quinto Escalón? ¿El programa de Guido Kaczka?”, dijo el pilarense. Esto desató la locura de los demás, ante el inédito error del piloto argentino. “Es el clip del día. Esos son los ocho escalones”, le respondieron los demás ante un Colapinto que no sabía donde meterse. “Vos estás en cualquiera. Vivís en tu mundo, te importan solamente los autos”, agregó Bizarrap.

Por su parte, el otro momento más destacado ocurrió cuando se pusieron a hablar de las redes sociales y el furor que causó el fenómeno Colapinto. Antes de esto, el joven piloto siempre se mostraba muy activo en X, hasta que se topó con la fama y la escudería Williams. “Borré Twitter. No me etiqueten más. Lo hablé con Gonza (Bizarrap) porque tuiteaba mucho. Creo que está desactivada”, explicó el corredor.

Al mismo tiempo, contó el día en el que le descubrieron el usuario secundario que tenía. “Reloquiri era mi cuenta falsa. La encontraron y la traté de borrar. La usaba para mirar cosas y le daba like a todo. Y cuando la descubrieron, en cinco minutos ya tenía mil seguidores”, relató. Además, explicó que todos la descubrieron porque subió una captura de pantalla sin querer.

Bizarrap también se encuentra en el circuito de Interlagos, en donde se está celebrando el Gran Premio de Brasil. Allí, Colapinto, que está atravesando un momento complicado por la muerte de su abuelo, ya completó un buen resultado en la carrera Sprint, en donde terminó en el puesto 12°. De hecho, el productor contó como apoyó a Franco por lo que sufrió. “Pasó un momento durísimo. Le di mis palabras de aliento. Le dijo que su abuelo lo pudo ver a él llegar a lo más alto, que eso lo tiene que consolar y darle más fuerzas”, argumentó.