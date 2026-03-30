Horacio Marín, CEO de YPF: “La expropiación es una violación al derecho de propiedad y atrasó el desarrollo de Vaca Muerta”

Horacio Marín consideró que la expropiación de YPF "es una violación al derecho de propiedad y atrasó el desarrollo de Vaca Muerta”

Tras el fallo a favor de la Argentina por el caso YPF, Horacio Marín, presidente y CEO de la compañía petrolera, calificó la expropiación de empresas como “una violación al derecho de propiedad” y señaló que ese proceso, que tuvo lugar durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner, “atrasó el desarrollo de Vaca Muerta”.

Durante una entrevista en Infobae En Vivo, el directivo remarcó su postura sobre la gestión de la petrolera estatal y el rumbo estratégico de la compañía. “Una expropiación es una violación al derecho de propiedad. Para mí, está mal y atrasó seguramente el desarrollo de Vaca Muerta”, sentenció.

En diálogo con el equipo de Infobae al Regreso, Marín planteó que desde su llegada a la conducción de YPF, impulsó una gestión alineada con los criterios del sector privado. Según explicó, “nosotros trabajamos como si fuese nuestra y como una compañía privada, están los resultados”, y enfatizó la importancia de mantener esa lógica al considerar que “las empresas que funcionan trabajan como empresas privadas”.

A la hora de analizar la resolución favorable para Argentina en los tribunales de Estados Unidos, opinó: “Despeja un problema en la Argentina y despeja que vos no tengas un socio, que si perdía un juicio está en una complicación muy grande. Seguramente hemos pagado muchos intereses, mayores de los que deberían ser, hay una matriz de riesgo que vos no la conocés”.

Horacio Marín aseguró que YPF aplicó solo un tercio del aumento que tendría que haber realizado sobre los combustibles.

Consultado sobre la influencia del Estado en la toma de decisiones, Marín aclaró: “A mí no me dicen nada. Yo hago lo que tenemos que hacer. Puede haber algún funcionario en el directorio, pero definimos ahí y tomamos las decisiones como si fuese privada. Por eso cambiamos todo”. En esa línea, detalló el giro estratégico que implementó al frente de la compañía: “Sacamos el foco en un lugar donde YPF perdía mucha plata. Invertíamos en lugares donde no tenía sentido. Ahora nos enfocamos en Vaca Muerta”.

El directivo precisó que la empresa cuenta con “auditados 16.000 locaciones para perforar como operador no propio. Y 10.300 como propias. Son USD 220.000 millones de inversiones”. Sobre el rol de la firma, Marín sostuvo: “YPF no es una compañía que tiene que dar bienestar. Es una compañía que tiene que generar valor para los accionistas, de la cual el Estado tiene la mayoría. Los recursos financieros siempre son finitos”.

El precio de los combustibles

Durante otro tramo de la entrevista, el presidente de la petrolera se refirió a la evolución del precio de los combustibles en medio de la escalada de tensión en Medio Oriente que el barril del petróleo Brent trepe más de 30% en el último mes hasta los USD 108 actuales.

Respecto al impacto de la guerra Irán, el entrevistado mencionó que genera precios transitorios altos que no son permanentes por el cierre del estrecho de Ormuz.

“Lo que hicimos en YPF cuando vimos la guerra, nos juntamos con el comité ejecutivo y yo digo: ‘YPF es la identidad del palo. Tenemos noventa por ciento de imagen positiva, nos debemos a los consumidores’”, sumó.

Y agregó: “Por el transitorio, lo que hicimos, YPF compra 30% del petróleo e importa 10 por ciento. No somos autosuficientes hoy, porque refinamos más de lo que producimos. Vamos a hacer día por día los cálculos del impacto que tiene YPF poniéndonos en el mes anterior y manteniendo el margen que teníamos el mes anterior y diciendo: ‘Esto es transitorio’”.

“Si bien el precio de la nafta ha subido, nada que ver a lo que tendría que haber aumentado. Tendría que estar muchísimo más alta. Nosotros aumentamos, desde que empezó la guerra, alrededor de un tercio de lo que tendríamos que haber aumentado”, afirmó.

Siguiendo esa línea argumental, Horacio Marín aseguró que “el precio de la nafta depende del precio del crudo, de los impuestos, de los biocombustibles y del tipo de cambio; no depende de la inflación. Si hubiese inflación y el precio del crudo se mantiene, nosotros tenemos que arreglarnos para tener el margen que corresponde”.

Sobre el futuro del sector, el CEO de YPF anunció un programa que involucra a toda la industria. Proyectó que hacia 2031, Argentina podría exportar más de USD 30.000 millones en exportaciones de petróleo y gas. “Con el LNG y la expansión del LNG que va a salir, vamos a estar en orden los USD 45.000 millones, que eso es mayor a lo que es el campo ahora”, concluyó.