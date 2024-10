Uno de los jurados del Balón de Oro explicó por qué no votó a Vinicius Jr. y alimentó la polémica mundial

Un periodista explicó por qué no voto a Vinicius

Después de lo que fue la polémica gala del Balón de Oro 2024, en la que la delegación del Real Madrid decidió cancelar su viaje a París a última hora tras saber que Vinicius Jr. no iba a recibir el premio, la controversia sigue vigente especialmente en España.

Si bien el resultado oficial de las votaciones no se conocerá hasta el próximo 9 de noviembre (un hecho sin precedentes ya que tradicionalmente se daba a conocer la lista poco después de la ceremonia), algunos periodistas que oficiaron de jurado comenzaron a revelar sus elecciones.

En medio del debate que se generó en torno a la derrota del brasileño en la votación al mejor jugador del mundo de la temporada pasada, el salvadoreño Bruno Porzio (de El Gráfico TV de El Salvador y el Güiri Güiri al Aire) explicó por qué no incluyó al atacante, siquiera, dentro del Top 10.

“Vinicius definitivamente no ha dado señas de tener un buen Fairplay. Yo no lo voté porque para mí es un jugador que se reduce a un espacio limitado del terreno de juego, sin tomar en cuenta lo que ocurrió con el Borussia Dortmund. No es céntrico dentro del juego del Real Madrid. Sí es importante, pero para mí esta vez fue más importante Bellingham”, reconoció el especialista, quien votó en primer lugar al inglés de 20 años.

“Para ponerlo en el puesto 8, 9 o 10, mejor no lo pongo. No le servía de nada”, consideró sobre el brasileño y agregó: “Tomando en cuenta situaciones de Fair Play y lo que ganaron los demás, es un jugador que a mí no me llena el ojo, no lo puedo considerar Balón de Oro. Anotar un gol en la final de Champions… ¿Cómo se llama el alemán que anotó un gol en la final del Mundial? Mario Götze, ¿quién se acuerda de Götze?, son situaciones que tienes que amarrarlas bien para poder seleccionar y desde mí punto de vista Vinicius no estaba”.

Rodi se quedó con el Balón de Oro (Reuters)

Cabe recordar que 100 periodistas de las 100 naciones mejor rankeadas según FIFA fueron los encargados de elegir al jugador más destacado del mundo. Los criterios para realizar las votaciones estaban divididos en tres categorías:

1- Actuaciones individuales y carácter decisivo

2- El aspecto colectivo y los trofeos conseguidos

3- La clase y el sentido del juego limpio (Fair Play).

Cada jurado recibió una nómina de 30 futbolistas por parte de France Football y debió clasificar a los 10 mejores con base en esos factores, otorgándoles 15 puntos al primero de su lista, 12 al segundo, 10 al tercero y 8, 7, 5, 4, 3, 2 y 1 punto respectivamente hasta llegar al décimo.

Según reveló el periódico salvadoreño El Gráfico en su página web, el periodista Bruno Porzio confeccionó la siguiente lista:

Jude Bellingham Erling Haaland Toni Kroos Lautaro Martínez Dani Olmo Hakan Calhanoglu Rodri Florian Wirtz Phil Foden Rúben Dias

“La elección fue más enfocada en Jude Bellingham que llegó con 20 años al Real Madrid, a vestir una camiseta muy importante. Con esa edad se colocó en una posición céntrica del campo y elaboró una gran cantidad de goles y asistencias. Llevó a Inglaterra a la final de la Euro y para mí fue el mejor jugador del año pasado según las fechas que especifica la revista”, explicó el salvadoreño en declaraciones replicadas por El Gráfico.

Con respecto a la posición en la que colocó al ganador del Balón de Oro, Rodri (séptimo), detalló: “Es un jugador que no pudo llegar lejos en la Champions League, fue eliminado muy temprano. Un jugador determinante no te sale eliminado muy temprano. España ganó la Eurocopa de forma fraudulenta por esa mano no sancionada a Cucurella, por eso no considero válida la Eurocopa de España en mis votaciones. Por 5 partidos y medio no le puedo dar el Balón de Oro”.

Vinicius Jr era uno de los candidatos a ganar el Balón de Oro (Reuters)

Otro de los periodistas que reveló sus votos a falta de los resultados oficiales de France Football fue el español Alfredo Relaño (de AS): “Cada periodista vota lo que a cada uno le parece. No tenemos ninguna indicación, y los votos que damos, los publica luego la revista. La UEFA no tiene nada que ver con esto”, aseguró en diálogo con El Partidazo de COPE.

En el programa El Chiringuito, Relaño dio la lista de los 10 futbolistas que escogió desde el décimo al primero: “El sexto es Mbappé, el quinto que son seis puntos Carvajal, el cuarto Kroos que son 8 puntos, el tercero Bellingham con 10 puntos, el segundo Rodri con 12 puntos y el primero Vinicius con 15. A Haaland no lo puse”.

• LOS PERIODISTAS QUE REVELARON SUS VOTOS

Francisco Blavia - Venezuela: Rodri (15 puntos), Vinicius (12 puntos), Bellingham (10 puntos)

Igor Linnyk - Ucrania: Rodri (15 puntos), Carvajal (12 puntos), Bellingham (10 puntos)

Mostafa Badri - Marruecos: Vinicius Jr. (15 puntos), Rodri (12 puntos), Bellingham (10 puntos)

Luo Ming - China: Rodri (15 puntos), Bellingham (12 puntos), Vinicius Jr. (10 puntos)

Salvador Aguilera - México: Vinicius Jr. (15 puntos), Carvajal (12 puntos), Rodri (10 puntos)

Benjamin Esono Eseng Ayecaba - Guinea Ecuatorial: Vinícius Jr. (15 puntos), Nico Williams (12 puntos), Rodri (10 puntos)

Patricio Corneiro - Ecuador: Toni Kroos (15 puntos), Vinicius Jr (12 puntos), Nico Williams (10 puntos)

Cléber Machado - Brasil: Vinicius Jr. (15 puntos), Rodri (12 puntos), Bellingham (10 puntos)

Besnik Dizdari - Albania: Rodri (15 puntos), Lamine Yamal (12 puntos), Carvajal (10 puntos)

Cabe recordar que entre los recientes cambios que anunciaron los organizadores, como el de no revelar al ganador ni hacer la entrevista y sesiones previas con el trofeo, también confirmaron que los puntajes finales se conocerán el próximo 9 de noviembre. Mientras que algunos especulan con que se tomarán su tiempo para verificar los votos en medio de las polémicas, otros suponen que es una estrategia comercial, tras la inclusión de la UEFA.