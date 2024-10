¿Vuelve la MSN? El paso que dio Neymar y alimentó los rumores de su llegada al Inter Miami

Lionel Messi, Neymar y Suárez hicieron historia en el Barcelona

¿Vuelve MSN? Aquella sigla que le dio nombre a la poderosa ofensiva del Barcelona, con Lionel Messi, Neymar y Luis Suárez, podría repetirse en un futuro no muy lejano. Es que el astro surgido del Santos compró recientemente un terreno frente al mar situado en Bal Harbour, muy cerca de Miami Beach (Florida), donde planea construir una mansión y las especulaciones con su posible incorporación al equipo rosa se instaló de inmediato.

La propiedad de Bal Harbour, que estaba cotizada por Douglas Elliman a un precio de 28,5 millones de dólares, tiene unos 46 metros de largo frente a uno de los canales y cuenta con muelle para embarcación de recreo, según informó el portal especializado en bienes raíces The Real Deal. Los registros de propiedad muestran que una empresa dirigida por Bent Philipson vendió el lote de 0,6 acres por el que este había pagado 9,3 millones de dólares en 2020, y que en ese momento incluía una casa que luego fue demolida.

Nacido hace 32 años en Mogi da Cruzes, Neymar adquirió el terreno a cambio de 26 millones de dólares y cuando concluya con los trámites empezará a construir en su nueva propiedad en el sur de los Estados Unidos.

El delantero se desempeña actualmente en Al Hilal de la Liga Profesional Saudí. Con 79 goles en 125 partidos deisputados desde su debut a los 18 años, es el máximo artillero de la selección brasileña, un privilegio que hasta septiembre de 2023 ostentó Pelé.

Recientemente, Ney volvió a la actividad después de estar un año alejado de las canchas, a causa de una dura lesión. El atacante con pasado en el PSG estuvo entre los suplentes de su equipo en Medio Oriente e ingresó en el segundo tiempo durante la victoria por 5 a 4 contra Al Ain por la Liga de Campeones de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC).

Con el marcador 5 a 3 a su favor, el legendario goleador reemplazó a Nasser Al Dawsari en el minuto 77 en el choque que se disputó en el estadio Tahnoun bin Mohammed. “Me siento bien, estoy muy contento. Estoy de vuelta”, señaló la figura brasileña tras el partido en un vídeo publicado en la cuenta de X del Al Hilal.

El atacante brasileño se rompió el ligamento cruzado anterior y el menisco en octubre de 2023, cuando jugaba con su selección, y ha estado de baja desde entonces. El Al Hilal, con sede en Riad, contrató a Neymar en 2023 procedente del Paris Saint-Germain, pero las distensiones musculares lo limitaron a jugar solo cinco partidos antes de sufrir la grave lesión de rodilla.

Neymar tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla durante la derrota por 2-0 de Brasil en Uruguay en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial, el 18 de octubre del año pasado, y fue operado para reparar el daño al mes siguiente.

En una entrevista realizada por NR Sports días atrás, el crack de Brasil contó la peor faceta de su vida en el tiempo que estuvo alejado de las canchas. “Lo que más amo en la vida es jugar al fútbol. Sufro cada día en el que no lo puedo hacer. Esto es lo que más me duele”, narró un Ney entre lágrimas.

“Esto es lo que más me duele... pero mi enfoque está aquí. Las personas más importantes en mi vida, mis amigos, mi familia y el fútbol. Me levanto cada vez que me lesiono. Pero no vuelvo a medias”, expresó el futbolista en el diálogo.

Además, recordó el momento de su lesión en el partido ante la selección de Uruguay: “Sentí un gran dolor. En ese momento ya sabía que era grave”, respondió de manera contundente.

Para la alegría de los fanáticos del deporte rey, Neymar volvió a jugar con la redonda y se espera que lo haga cada vez con más frecuencia. Ney podría figurar en la lista de convocados de Dorival Júnior en los siguientes partidos del pentacampeón cuando se enfrente a Venezuela y Uruguay en noviembre por las Eliminatorias camino al Mundial del 2026. Mientras tanto, los más nostálgicos aguardan por volver a observar al trinomio ofensivo que marcó una era en el Culé. La MSN podría estar de vuelta. Aunque con la camiseta rosa del Inter Miami.