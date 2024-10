La emotiva entrevista entre lágrimas de Neymar antes de su vuelta a las canchas: “Lo que más amo es jugar al fútbol”

Neymar rompió en llanto al hablar sobre su lesión

Después de estar un año apartado de los terrenos de juego tras la lesión que sufrió en el encuentro entre Brasil y Uruguay el 17 de octubre de 2023, Neymar Jr. está próximo a regresar a jugar de manera oficial con el Al-Hilal y el fútbol comienza a sonreír. El brasileño se rompió el ligamento cruzado anterior y menisco de su rodilla izquierda. Con arduos trabajos de recuperación e imágenes estremecedoras en las que denotaba su dolor, su vuelta está más cerca que nunca. Todo este camino lo emocionó hasta las lágrimas.

En una entrevista realizada por NR Sports (agencia de marketing que está asociada con el futbolista), el crack de Brasil contó la peor faceta de su vida en el tiempo que estuvo alejado de las canchas. “Lo que más amo en la vida es jugar al fútbol. Sufro cada día en el que no lo puedo hacer. Esto es lo que más me duele”, narró un Ney que estaba completamente conmocionado y llorando.

Y no es para menos, ya que a esto se le suman exhaustivos ejercicios de fortalecimiento y recuperación que tuvo que realizar con los fisioterapeutas. El ex Barcelona compartió en reiteradas ocasiones en sus redes sociales cómo era su día a día y el padecimiento que tenía que aguantar en cada tratamiento, un esfuerzo que ahora lo emociona.

Neymar rompió en llanto al hablar sobre su lesión (NR Sports)

“Esto es lo que más me duele... pero mi enfoque está aquí. Las personas más importantes en mi vida, mis amigos, mi familia y el fútbol. Me levanto cada vez que me lesiono. Pero no vuelvo a medias”, expresó el futbolista. Neymar retornó a los entrenamientos con su cuadro de Arabia Saudita en julio, pero su sumó a la par del grupo hace tres semanas. Ahora, estará a disposición de Jorge Jesús a partir del lunes 21, cuando el Al-Hilal se enfrente al Al-Ain por la Liga de Campeones de la AFC. A pesar de que su vuelta comienza a palpitarse, el director técnico no aseguró la presencia del paulista.

Otro de los momentos que rememoró el jugador durante su entrevista fue el día de su lesión. El atacante de 32 años se encontraba en uno de sus mejores momentos profesionales tras convertirse en el máximo goleador de la selección brasileña y también a nivel personal por el nacimiento de su segunda hija, Mavie. “Nunca imaginé que superaría el número de goles de Pelé en la Selección Nacional. Nunca lo imaginé en mi vida. Estaba viviendo un momento maravilloso en mi vida. Porque este objetivo, mi llegada a Al-Hilal, el nacimiento de mi hija... Todo se estaba sumando para compensar un gran año, pero entonces esto sucedió”, recordó.

El futbolista sufrió una rotura de ligamentos cruzados en octubre

A su vez, también fue consultado si recordaba el momento en el que sufrió la rotura de los ligamentos, tras cruzarse con Nicolás De la Cruz en una disputa por la pelota que derivó en la desafortunada lesión. “Sentí un gran dolor. En ese momento ya sabía que era grave”, respondió de manera contundente.

“Fueron días de dolor, angustia y mucha falta de balón, superados con la ayuda de familiares y amigos, siempre presentes, dándole fuerza a nuestra “Camiseta 10″ y a la afición de todo el mundo que, a través de las redes sociales, mostró todo su apoyo. ¡Se acabó la espera! ¡Vuelve Neymar Jr, con sus regates, sonrisas, asistencias y goles!”, publicó el medio para anunciar la vuelta del ídolo brasileño.

De esta manera, el futbolista podrá vestir la camiseta del Al-Hilal después de un año y tras solo haber disputado cinco encuentros con el conjunto árabe. Esto también lo celebran los dueños de la institución, ya que su desembolso de USD 110 millones para pagar el salario del brasileño se verá reflejado en el terreno de juego, más temprano que tarde.