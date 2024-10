El video que publicó Chiquito Romero tras su regreso a la Bombonera luego del incidente con el público: “Yo me equivoqué”

El mensaje de Romero para los hinchas de Boca

Tras el incidente en el que Sergio Romero se encaró con los hinchas de Boca Juniors después de perder el Superclásico contra River Plate, el arquero volvió a pisar el césped de la Bombonera y fue recibido con indiferencia por el público. Ahora, un día después del empate 1 a 1 contra Deportivo Riestra por la Liga Profesional, Chiquito publicó un video en sus redes sociales para volver a disculparse con los fanáticos xeneizes.

Aunque el arquero ya pidió perdón en varias ocasiones, cumplió la sanción de no poder jugar dos partidos y de volver a la titularidad contra Tigre en el debut de Fernando Gago como director técnico, cuando su nombre retumbó en los parlantes del estadio al escucharse una notable silbatina desde las tribunas. Su pelea con los plateístas, sumadas a las flojas actuaciones bajo los tres palos, hicieron mella en el público del cuadro de la Ribera y reponer la relación parece una tarea complicada para el ex arquero de la Selección Argentina.

“Yo me equivoqué y asumo con responsabilidad y compromiso todos mis actos. Vivamos el fútbol como un deporte con sentimiento, pasión y sin ningún tipo de violencia”, expresó Romero a través de un video publicado en su Instagram.

Lo que hay que mencionar es queeEste mensaje que publicó el arquero lo hizo por un pedido de parte de la justicia como consecuencia del acta por una contravención que recibió Romero al término del encuentro contra el elenco de Marcelo Gallardo. Al mismo tiempo, deberá realizar tareas comunitarias aportando dinero para un club de barrio.

Sergio Romero le volvió a pedir disculpas a los hinchas de Boca (REUTERS/Pedro Lazaro Fernandez)

Sin embargo, la Bombonera habló y demostró que la relación con Chiquito sigue siendo distante. El nuevo mandamás del conjunto de la Ribera podrá ser un gestor de esta situación y darle una nueva posibilidad al arquero de revertir la situación, algo que no consiguió al no tener una buena actuación en el estadio Della Giovanna contra el Matador.

A esto, se suma la notable presencia de Leandro Brey. El joven de Boca exprimió al máximo cada oportunidad que se le presentó y le ganó la pulseada al experimentado guardameta. Su figura explotó tras los cuatro penales atajados en la tanda contra Gimnasia de La Plata por la Copa Argentina, que le permitió la clasificación a las semifinales de la competición. Gago lo volvió a mantener bajo los tres palos y el ex Los Andes protagonizó otra buena participación contra Riestra.

El cara a cara de Chiquito Romero con los fanáticos de Boca desde adentro

“Antes que nada voy a arrancar por lo importante, obviamente que el partido fue importante, pero ofrecerle mis disculpas al hincha de Boca por la situación final. Cuando el muchacho me putea, con la sangre caliente, se me fue la cabeza. Ninguno de nosotros sale a jugar un partido y perderlo. Eso está demás decirlo, queríamos ganarlo como ellos. No pude pensar en el segundo que el muchacho me puteó y entonces se me fue la cabeza”, explicó Romero, en su primer pedido de disculpas con el público xeneize en rueda de prensa.

“Me puteo, me puteó con tantas ganas que justo me encontró. Lamentablemente me estaba yendo. Tranquilo pero caliente. Me encontró, se me fue la cabeza. No quería que sucediera. Le ofrezco mis disculpas al hincha de Boca. Estuve mal con la reacción. Ya firme la contravención, le ofrecí mis disculpas al muchacho que me la trajo al policía. Sabemos que no se puede incitar a la violencia, generar tumulto, firmé recién y ofrecí mis disculpas”, agregó.

Sin embargo, el último duelo estuvo atravesado por las críticas de los hinchas de Boca por el flojo rendimiento del equipo y los flojos resultados conseguidos sobre el terreno de juego. Romero no fue omiso a tal situación y fue uno de los futbolistas más reprobados por parte de las tribunas. Aunque Gago haya afirmado que el once titular se define en los entrenamientos y que todo es partido a partido, todo indica que Brey seguirá siendo el dueño del arco y Chiquito seguirá expectante a volver a tener otra oportunidad.