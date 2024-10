La bandera para Gago, la reacción de la gente tras la roja a Pol Fernández y el ultimátum al equipo: las perlitas de Boca-Riestra en la Bombonera

Todo lo que no se vio en el Boca-Riestra que terminó en empate en la Bombonera

Boca Juniors quizás mereció mejor suerte, pero no pasó del empate con Deportivo Riestra y se privó de sumar puntos importantes en la lucha de arriba (título y clasificación a la Libertadores 2025). Frente a un rival que lo complicó más de lo esperado, Fernando Gago tuvo su bautismo como técnico xeneize en la Bombonera, luego de lo que había sido la derrota ante Tigre en Victoria y el empate con triunfo en los penales por Copa Argentina frente a Gimnasia en Rosario. Desde muy temprano, los hinchas se hicieron sentir...

Hubo reacciones de todo tipo desde que la voz del estadio recitó los apellidos de los jugadores locales y visitantes. Edinson Cavani, el Changuito Zeballos y Leandro Brey fueron los más vitoreados en Boca, con mención especial para el entrenador. Además, Chiquito Romero fue silbado por varios (fue el primer partido en la Bombonera tras la pelea con los plateístas en el Superclásico). Del lado visitante, muchos optaron por chiflar al técnico rival, confeso hincha de River, Cristian Fabbiani.

Después de los disturbios con los hinchas de Gimnasia La Plata en Rosario, La 12 jugó su partido: “Esta es la banda de Boca, se la aguanta de verdad, el que tenga alguna duda, que nos vengan a buscar”; y “Yo sabía, yo sabía, los del Lobo, son todos policías” se oyó antes del clásico “Boca, mi buen amigo” para recibir a los muchachos de Gago. El recibimiento para Pintita fue a todo trapo -literalmente- ya que en las tres bandejas de las plateas se desplegó un telón verticual con su figura como futbolista siendo capitán. El agasajo emocionó al nuevo estratega, según confesó luego en conferencia.

0′ PT: “Para ser campeón, hoy hay que ganar”. En la Bombonera se respira optimismo ante un eventual triunfo que deje a Boca a 11 puntos del líder Vélez, que empató anoche.

9′ PT: En el partido pasa poco y nada, por eso la gente se hace oír ante una barrida de Figal para evitar un contragolpe tras balón parado a favor. “Dale, dale, dale, dale Bo”.

12′ PT: Indirectamente los hinchas boquenses recuerdan el 0-3 de River ante Atlético Mineiro en las semifinales de la Libertadores. “La popular, no la llenás, y a Japón vos nunca viajás...”. En La Boca, por más que no lo admitan, una derrota del Millonario en la Copa sería un alivio.

15′ PT: Gol de Riestra. De la perplejidad al canto más fuerte para levantar al equipo.

16′ PT: “Y vamos los Xeneizes que la 12 te va a alentar”, se escucha ahora, de menor a mayor, porque el Changuito consigue un córner que luego Lema conecta con su cabeza y tira afuera.

19′ PT: El Changuito está encendido y levanta a la gente con una buena bicicleta más centro. Enseguida mete otro desborda y empieza a preocupar al rival.

20′ PT: La Bombonera se lamenta primero porque Herrera le gana a Figal y casi marca el 2-0. Del reconocimiento a Brey, al aliento por el contragolpe que se diluye de a poco. El estadio es una caldera.

21′ PT: Buscapié de Blanco que no llegan a conectar ni Cavani (en el primer palo) ni Zeballos (en el segundo). Son miles los que maldicen al unísono.

23′ PT: Buena jugada de Aguirre y Arce le ahoga el grito de gol a Cavani. El “uhhh” se torna cada vez más alto.

24′ PT: Reclaman penal por supuesta falta a Cavani y a los pocos segundos Lema erra otra vez de cabeza y se arrodilla para lamentarse. Boca va...

31′ PT: Martegani pierde la pelota en 3/4 de cancha y la gente se ofusca contra él porque se queda reclamando una infracción que no fue.

32′ PT: Figal barre a Benegas y se gana la amarilla. Son muchos los que, ante la falta propia, gritan “uhhh” haciendo más evidente la falta. Un gesto inocente que padecen todas las hinchadas.

37′ PT: La gente rezonga porque Goitía le gana un lateral a Blanco. Antes se oyeron murmullos por las pérdidas de Zeballos, Aguirre y Martegani. Se apodera la impaciencia del público.

42′ PT: Aunque la barra de Boca no se suma, el resto de las tribunas sacude al equipo: “Movete, Xeneize, movete; movete, dejá de joder; que esta hinchada está loca, hoy no podemos perder”.

43′ PT: Desborda otra vez Aguirre, el rebote le queda a Belmonte y el arquero de Riestra se la saca del ángulo. Otra vez suena el “movete, Xeneize, movete” con más fervor.

45′ PT: Ahora se escucha otra canción del lado de enfrente a La 12: “Es la hora, es la hora; es la hora de ganar, pongan huevo los Xeneizes, que tenemos que ganar”.

47′ PT: “Hay que poner un poquito más de huevos, y todos juntos la vuelta vamos a dar; vamos Xeneize no le falles a tu hinchada, esta es tu hinchada que te sigue adonde va...”.

49′ PT: El primer tiempo se cierra con una volea de Martegani bien desactivada por Arce al córner y los insultos generalizados para el árbitro Yael Falcón Pérez por no dejar ejecutar el tiro de esquina. Marca que el tiempo estaba cumplido.

0′ ST: “Que esta hinchada, se merece, se merece ser campeón”, es el hit que inicia el complemento.

5′ ST: Murmullos por un pase largo de Figal que se va al saque de arco.

9′ ST: Advíncula erra un gol por el segundo palo y la gente reacciona entre lamentos y cánticos. “Vamos Boca Juniors que tenés que ganar, y de la cabeza la vuelta vamo’ a dar, y descontrolados, vamo’ a festejar”, suena.

12′ ST: “Señores soy de Boca y lo sigo siempre a todos lados”. Córner a favor de Boca, contragolpe de Riestra, recupera el equipo de Gago y la cancha se viene abajo.

18′ ST: Silbidos para Benegas y Sánchez, que son reemplazados en Riestra. “Ohhh, nosotro’ alentamo’, ponga huevo, que ganamos”, baja de las gradas.

22′ ST: Entra Pol Fernández por Miramón y recibe muchos más silbidos que aplausos.

29′ ST: Cae el centro número 100 al área de Riestra, Arce descuelga y la gente murmura y se agarra la cabeza de impotencia. Boca, hasta ahí, no puede quebrar a los del Bajo Flores.

30′ ST: Ahora sí arranca La 12: “Movete, Xeneize, movete; movete, dejá de joder”.

33′ ST: Gol de Cavani tras buscapié de Saracchi y desahogo total. Del uruguayo, de Gago y de toda la gente, que explota. “Hay que gritar, señor hay que gritar, y vamos, vamos Boca que tenemos que ganar”.

40′ ST: Llega otro buscapié para Cavani que no puede direccionar hacia el arco para darlo vuelta. “Las Gallinas son así, las más amargas de la Argentina, cuando no salen campeón, esas tribunas están vacías”, se oye.

41′ ST: Zeballos se perfila, pero tira a cualquier parte una pelota en posición de gol y la gente estalla de ira.

45′ ST: Se pide penal por un supuesto foul de Arce, pero Falcón Pérez indica que siga el juego. Quejas desde los cuatro costados. En la zona de los bancos, hay un careo picante entre Gago y Fabbiani. Luego el Ogro aclararía ante los micrófonos que no pasó a mayores.

50′ ST: Pol Fernández es expulsado por una patada desde atrás durante un contragolpe peligroso de la visita. Muchos quedan descolocados por la resistencia contra el 8 y la que consideraron fue una buena decisión para evitar la caída del arco de Brey. Ahora las reacciones son mezcladas: muchos aplauden y otros tantos lo silban. El mediocampista se va al túnel juntando las palmas de sus manos pidiendo disculpas.

51′ ST: La gente vitorea a Brey cuando manda al córner el rebote del tiro libre con el que Riestra casi se lleva los tres puntos en tiempo de descuento.

52′ ST: Falcón Pérez no deja ejecutar el tiro de esquina para Riestra, termina el partido. Hay varios silbidos, aunque también algunos incondicionales aplauden. En cuestión de segundos, son cientos los que les dan un ultimátum a los futbolistas, que se acercaron a saludar a la popular de La 12. “Jugadores, no rompan las pelotas, a ver si se dan cuenta, que están jugando en Boca”, es la advertencia final. La Bombonera volvió a jugar su partido y en el estreno como DT de Fernando Gago hubo un clima caliente que seguramente se repita si el equipo no empieza a ganar y se acomoda en la clasificatoria a la Libertadores 2025.

