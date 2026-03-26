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Colombia vs. Croacia EN VIVO - amistoso fecha FIFA: la Tricolor se mide ante la selección de Luka Modrić

Los Cafeteros tendrán su primer reto de cara a la Copa del Mundo de Norteamérica de 2026 cuando jueguen ante la tercera mejor selección del mundo en Qatar 2022

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El equipo de Néstor Lorenzo tendrá su primera prueba de fuego a 76 días del comienzo de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026-crédito Antonio Bronic/REUTERS-Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol
El equipo de Néstor Lorenzo tendrá su primera prueba de fuego a 76 días del comienzo de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026-crédito Antonio Bronic/REUTERS-Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Croacia y Colombia por los amistosos de la fecha FIFA de marzo de 2026.

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12:11 hsHoy

Técnico de Croacia toma precauciones para enfrentar a la selección Colombia: “Está entre los tres mejores de Sudamérica”

Los europeos esperan dar una buena presentación en Orlando frente a la Tricolor, que está terminando su preparación para el amistoso del 26 de marzo

Zlatko Dalic, técnico de Croacia, se prepara por todo lo alto para enfrentar a la selección Colombia en Estados Unidos - crédito Stevo Vasiljevic/REUTERS
Zlatko Dalic, técnico de Croacia, se prepara por todo lo alto para enfrentar a la selección Colombia en Estados Unidos - crédito Stevo Vasiljevic/REUTERS

El técnico de Croacia, Zlatko Dalić, anticipó un compromiso de alta exigencia frente a Colombia en el próximo amistoso internacional que ambos equipos disputarán en Estados Unidos, preparándose para el Mundial 2026.

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11:50 hsHoy

Los Cafeteros se miden ante los Ajedrezados

Colombianos y croatas se reunirán en Orlando para lo que será su primera prueba de fuego en la fecha FIFA de marzo de 2026-crédito Antonio Bronic-Leonardo Fernández Viloria/REUTERS
Colombianos y croatas se reunirán en Orlando para lo que será su primera prueba de fuego en la fecha FIFA de marzo de 2026-crédito Antonio Bronic-Leonardo Fernández Viloria/REUTERS

El partido se jugará el 26 de marzo de 2026, a partir de las 6:30 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Camping World, de Orlando, y se podrá ver a través de las pantallas del Gol Caracol, de la aplicación de Caracol TV, de Deportes RCN y del mismo canal, además estará disponible en los canales de YouTube y la aplicación de Ditu.

En la última salida de la Tricolor, el 18 de noviembre de 2025, venció por 3-0 a Australia en el estadio Citi Field de Nueva York.

Los goles de los Cafeteros fueron de James Rodríguez al minuto 76 de tiro penal, de Luis Díaz al 89 y de Jefferson Lerma al 90+3.

En Croacia, su último juego fue el 17 de noviembre de 2025 por las Eliminatorias UEFA cuando derrotó por 3-2 a Montenegro.

3, y de Nikola Krstovic al 17 de partido, adelantaron al cuadro local en el estadio de Podgorica (capital de Montenegro), pero las anotaciones de Iván Perisic de tiro penal al 37 de partido, de Kristijan Jakic al 72 y de Nikola Vlasic al 87, le dieron la victoria a los croatas.

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