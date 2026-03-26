Colombia vs. Croacia EN VIVO - amistoso fecha FIFA: la Tricolor se mide ante la selección de Luka Modrić

El equipo de Néstor Lorenzo tendrá su primera prueba de fuego a 76 días del comienzo de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026-crédito Antonio Bronic/REUTERS-Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Croacia y Colombia por los amistosos de la fecha FIFA de marzo de 2026.

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