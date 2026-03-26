Colombia vs. Croacia EN VIVO - amistoso fecha FIFA: la Tricolor se mide ante la selección de Luka Modrić

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Croacia y Colombia por los amistosos de la fecha FIFA de marzo de 2026.
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El técnico de Croacia, Zlatko Dalić, anticipó un compromiso de alta exigencia frente a Colombia en el próximo amistoso internacional que ambos equipos disputarán en Estados Unidos, preparándose para el Mundial 2026.
El partido se jugará el 26 de marzo de 2026, a partir de las 6:30 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Camping World, de Orlando, y se podrá ver a través de las pantallas del Gol Caracol, de la aplicación de Caracol TV, de Deportes RCN y del mismo canal, además estará disponible en los canales de YouTube y la aplicación de Ditu.
En la última salida de la Tricolor, el 18 de noviembre de 2025, venció por 3-0 a Australia en el estadio Citi Field de Nueva York.
Los goles de los Cafeteros fueron de James Rodríguez al minuto 76 de tiro penal, de Luis Díaz al 89 y de Jefferson Lerma al 90+3.
En Croacia, su último juego fue el 17 de noviembre de 2025 por las Eliminatorias UEFA cuando derrotó por 3-2 a Montenegro.
3, y de Nikola Krstovic al 17 de partido, adelantaron al cuadro local en el estadio de Podgorica (capital de Montenegro), pero las anotaciones de Iván Perisic de tiro penal al 37 de partido, de Kristijan Jakic al 72 y de Nikola Vlasic al 87, le dieron la victoria a los croatas.