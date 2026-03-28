El cruce entre Tuchel y Bielsa tras el terrible planchazo de Araújo a Phil Foden en el amistoso entre Inglaterra y Uruguay

Un enfrentamiento entre Thomas Tuchel y Marcelo Bielsa marcó el partido amistoso entre Inglaterra y Uruguay disputado este viernes en Wembley, luego de que Phil Foden sufriera una dura infracción a los 50 minutos por parte del defensor Ronald Araújo. El incidente se produjo cuando Araújo, al intentar despejar el balón, impactó con fuerza la pierna izquierda del jugador de Manchester City, lo que dejó a Foden en el césped con signos de dolor.

La preocupante lesión de Foden encendió las alertas en el conjunto inglés a pocos meses de la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá 2026, con la posibilidad de perder a una de sus principales figuras. A tan solo siete minutos de la falta, Foden no logró continuar y fue sustituido por Cole Palmer debido a la molestia en la zona afectada.

La reacción de Tuchel fue inmediata: se dirigió al sector técnico uruguayo, rechazó el saludo de Bielsa y le gritó mientras gesticulaba con una botella en las manos, dejando perplejo al entrenador rosarino y a los futbolistas uruguayos. Los jugadores locales también reclamaron airadamente al árbitro Sven Jablonski, compatriota alemán de Tuchel, tras la infracción.

Ya en conferencia de prensa, Tuchel se desquitó contra los árbitros: "Pensé que el VAR no funcionaba, la entrada a Phil Foden ni siquiera fue revisada. No puedo entender que una entrada así ni siquiera fuese revisada“. En paralelo, el germano se refirió a una acción dentro del área protagonizada por Rodrigo Aguirre sobre Noni Madueke que tampoco fue revisada por el VAR, a pesar de que el delantero uruguayo derribó al jugador inglés sin disputar el balón.

Al final del partido, Bielsa y Tuchel sí se estrecharon la mano (Reuters/Andrew Couldridge)

En los minutos finales, el VAR intervino y revocó la determinación original del árbitro Jablonski, señalando un penal cometido por Ben White sobre Federico Viñas. Este cobro permitió a Federico Valverde igualar el marcador desde el punto penal. Tuchel reclamó también una doble amonestación sobre Manuel Ugarte, el futbolista uruguayo que estaba tomando agua al lado de Bielsa en el momento en que el DT de los ingleses se acercó a reclamar, alegando que el centrocampista charrúa recibió dos tarjetas amarillas sin ser expulsado. Según la crónica del partido, la primera tarjeta en el 70’ fue atribuida inicialmente a Ugarte por una falta a Palmer, pero en realidad correspondía a José María Giménez por protestas. Diez minutos más tarde, Ugarte recibió la única cartulina amarilla en su cuenta por protestar al árbitro; no acumuló otra y no debía ser expulsado.

Consultado sobre Bielsa, Tuchel se limitó a mencionar lo que habían hablado en la previa al amistoso que terminó 1-1 en territorio británico: “Sabíamos que era un rival difícil. Bielsa me dijo hace meses que llegaría con su mejor equipo, que se lo tomaría muy en serio y que tal vez no haría cambios. Éramos muy conscientes de eso”. Y completó: “Estoy completamente satisfecho con nuestro desempeño”, reflexionó Tuchel. “Me gustó cómo logramos poner en práctica la estructura. Lo intentamos una y otra vez, y creo que fuimos el mejor equipo en general”.

El estratega argentino también fue consultado por su rival de turno y opinó en conferencia: “Inglaterra lleva 11 partidos bajo la conducción de un entrenador muy reconocido, al que le han renovado la confianza en su gestión para después del Mundial y no debe reducirse la valoración de su juego a la dinámica enorme que poseen los jugadores. Todos tienen gran recursos técnicos”.

Este martes 31 de marzo, Uruguay se enfrentará a Argelia en Turín, Italia. Será uno de los últimos exámenes antes de afrontar la Copa del Mundo, certamen que lo verá competir frente a Arabia Saudita, Cabo Verde y España. Por su parte, los ingleses tienen planificado un duelo exhibición el mismo día frente a Japón, a la vez que en los primeros días de junio se medirán con Nueva Zelanda y Costa Rica. En su zona, los británicos chocarán contra Croacia, Ghana y Panamá.