“El héroe silencioso”: la familia del famoso entrenador de arqueros de Boca contó su rol clave en la actuación de Brey

La esposa de Fernando Gayoso dio detalles de lo que ocurrió previo al partido

Leandro Brey hizo historia al desviar cuatro penales consecutivos en la tanda que clasificó a Boca Juniors a las semifinales de la Copa Argentina frente a Gimnasia La Plata, en cancha de Newell’s. El juvenil tuvo su estreno en el arco xeneize de la mano de Fernando Gago, quien había optado por Chiquito Romero en el debut contra Tigre, y fue la gran figura del equipo en la definición desde los 12 pasos. Por lo bajo, Fernando Gayoso, ex entrenador de arqueros que permanece en el club pero no está en la Primera, hizo sus labores habituales.

Gayoso, quien desde inicios de este año no se acopló al cuerpo técnico de Diego Martínez, reveló hace un tiempo que lucha contra el ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica): “Hace un tiempito me tuve que hacer unos estudios y me salió que estoy transitando una enfermedad, que hoy por hoy no me deja estar en campo porque la verdad que no me siento como para estar en campo”.

Fue la esposa del ex guardameta quien confirmó que Gayoso estuvo en contacto con el cuerpo técnico para hacerle llegar el machete con el estudio de las ejecuciones de los rivales a Cristian Muñoz (flamante entrenador de arqueros), Javier García, Sergio Romero y Brey: “En silencio analizó los penales y el famoso machete fue a Rosario. El resultado estaba garantizado”.

A través de las redes sociales, Silvi Mazza lo calificó como el “héroe silencioso de esta historia” y emocionó a los hinchas boquenses: “Detrás del triunfo de anoche, hay un ser que está peleando la batalla más difícil de su vida. Un ser que se levanta todos los días a las 5.30 de la mañana y aun con limitaciones va al Predio a enseñar lo que sabe”.

Fernando Gayoso, entrenador de arqueros de Boca, contó la enfermedad que transita

Gayoso llegó al Xeneize por primera vez en 2014 como integrante del cuerpo técnico del Vasco Rodolfo Arruabarrena, a quien conoció cuando trabajó en Tigre. En 2016, ante el arribo de Guillermo Barros Schelotto como reemplazante, se marchó a Racing para ser entrenador de arqueros del equipo de trabajo de Eduardo Coudet. Fue Miguel Ángel Russo quien en 2020 decidió volver a involucrarlo en la estructura de la entidad.

Sin embargo, su nombre comenzó a sonar con más fuerza ante el crecimiento de la figura de Agustín Rossi en los tres palos y por sus actuaciones en distintas tandas de penales. Un tema que tuvo su continuidad cuando Chiquito Romero desembarcó a los tres palos de Boca. Hace algunas semanas, en el marco de la 48ª Feria del Libro de Buenos Aires, presentó su publicación llamada “Desde los 12 pasos” que contó con la presencia estelar del Tito Pompei.

El mensaje de la esposa de Fernando Gayoso:

Detrás del triunfo de anoche, hay un ser que está peleando la batalla más difícil de su vida. Un ser que se levanta todos los días a las 5.30 de la mañana y aun con limitaciones va al Predio a enseñar lo que sabe. En silencio analizó los penales y el famoso machete fue a Rosario. El resultado estaba garantizado. Anoche, nosotros, tu familia, teníamos sentimientos contradictorios, alegría por el resultado y mucha bronca y tristeza porque sabíamos que vos los habías hecho pero no estabas ahí, y duele. Hoy sos el héroe silencioso de esta historia. Felicitaciones, seguís demostrando que sos el mejor en lo que hacés aunque hoy te toque hacerlo desde otro lugar. Tu familia está orgullosa de vos.